Хейлунд пропустит 2-3 недели. Форвард «МЮ» получил мышечную травму
Расмус Хейлунд выбыл на длительный срок.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил мышечную травму. Ожидается, что он пропустит 2-3 недели.
В этом сезоне АПЛ датчанин провел 20 игр и забил 7 мячей. Статистика Хейлунда доступна тут.
Хейлунд забил за «МЮ» в 6-м матче подряд – «Лутону» на 1-й и 7-й минутах. Это лучшая серия в карьере датчанина
Люк Шоу выбыл до конца сезона из-за травмы, участие в Евро под вопросом. Защитник «МЮ» уже пропустил больше 3 месяцев ранее
Думаю вернётся еще сильнее
Не представляю как сейчас без него будем
Хотя согласен, физруку этого не дано, поэтому как ему играть(((
форвардов здоровых нет, ЛЗ здоровых нет. защитников центральных три штуки
а как вообще хоть какие то результаты показывать? если в ближайшие игры хотя бы одна победа будет - это успех и достижение
А ведь мог ещё пару рекордов побить.