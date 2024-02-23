Хейлунд пропустит 2-3 недели. Форвард «МЮ» получил мышечную травму

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд выбыл на длительный срок.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил мышечную травму. Ожидается, что он пропустит 2-3 недели.

В этом сезоне АПЛ датчанин провел 20 игр и забил 7 мячей. Статистика Хейлунда доступна тут. 

Хейлунд забил за «МЮ» в 6-м матче подряд – «Лутону» на 1-й и 7-й минутах. Это лучшая серия в карьере датчанина

Люк Шоу выбыл до конца сезона из-за травмы, участие в Евро под вопросом. Защитник «МЮ» уже пропустил больше 3 месяцев ранее

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18 комментариев
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Блин а ведь только заиграл
Думаю вернётся еще сильнее
+17
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+16
Вот это печаль…
Не представляю как сейчас без него будем
+8
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Хрень продолжается…
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Ответ Will Turner
как хагу играть? форвардов здоровых нет, ЛЗ здоровых нет. защитников центральных три штуки а как вообще хоть какие то результаты показывать? если в ближайшие игры хотя бы одна победа будет - это успех и достижение
Хм, возможно проводить ротацию? Не выпускать только вылевшихся игроков на матчи? Делать замены? Поменять подход к нагрузкам (бегать после поражений?). Поменять тренеров по ФП?
Хотя согласен, физруку этого не дано, поэтому как ему играть(((
+3
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Пары недель партнерам по команде должно хватить, чтобы утащить мю обратно в середину таблицы.
+3
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Это просто ад. Джимми, вся надежда на тебя!
+1
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И так весь сезон. Ждали пол года возвращения травмированных, сыграли ровно 1,5 игры сильнейшим составом и подряд выбывают Лисандро, Шоу и Расмус. И ни одного из этих игроков никто не может заменить. Плюс Маунт с Маласией весь сезон травмированы, а еще и Ван Биссака уже сколько подряд пропускает.
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как хагу играть?
форвардов здоровых нет, ЛЗ здоровых нет. защитников центральных три штуки
а как вообще хоть какие то результаты показывать? если в ближайшие игры хотя бы одна победа будет - это успех и достижение
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Огромная потеря для МЮ. Только начали обороты давать, и тут травма самого главного актива
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Просто 🤬как обидно потерять игрока, набравшего такую форму, какая-то нескончаемая череда травм 🤬
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Не везуха. Только заиграл набрал отличную форму. Здоровья парню.
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Медштабу следует вынести строгий выговор с занесением в грудную клетку.
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Блин, начинааааеться
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Только показалось, что наступили светлые времена и все восстановились от травм, дикое невезение. Шоу, Мартинез, Хейлунд…
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только пошла игра чуток, как все нужные игроки развалились((
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Все думали куда пропал Арестович? Так вот он!!! На спортсе заголовки пишет
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Досадно.
А ведь мог ещё пару рекордов побить.
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