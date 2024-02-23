Хейлунд пропустит 2-3 недели. Форвард «МЮ» получил мышечную травму

Расмус Хейлунд выбыл на длительный срок.

Нападающий « » получил мышечную травму. Ожидается, что он пропустит 2-3 недели.

В этом сезоне АПЛ датчанин провел 20 игр и забил 7 мячей. Статистика Хейлунда доступна тут.

Хейлунд забил за «МЮ» в 6-м матче подряд – «Лутону» на 1-й и 7-й минутах. Это лучшая серия в карьере датчанина

Люк Шоу выбыл до конца сезона из-за травмы, участие в Евро под вопросом. Защитник «МЮ» уже пропустил больше 3 месяцев ранее