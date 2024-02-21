Люк Шоу выбыл до конца сезона из-за травмы, участие в Евро под вопросом. Защитник «МЮ» уже пропустил больше 3 месяцев ранее

Люк Шоу вновь выбыл на длительный срок.

Защитник « » был вынужден покинуть поле в конце первого тайма матча АПЛ с «Лутоном» (2:1) в минувшее воскресенье. По итогам проведенных обследований ожидается, что игрок пропустит больше трех месяцев и вряд ли сыграет до конца сезона.

Пока неизвестно, успеет ли Шоу восстановиться к .

Новая травма стала большим ударом для англичанина, который пропустил большую часть сезона, выбыв на три месяца после 2-го тура АПЛ.