Люк Шоу выбыл до конца сезона из-за травмы, участие в Евро под вопросом. Защитник «МЮ» уже пропустил больше 3 месяцев ранее

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Люк Шоу Евро-2024 Футбол

Люк Шоу вновь выбыл на длительный срок.

Защитник «МЮ» был вынужден покинуть поле в конце первого тайма матча АПЛ с «Лутоном» (2:1) в минувшее воскресенье. По итогам проведенных обследований ожидается, что игрок пропустит больше трех месяцев и вряд ли сыграет до конца сезона.

Пока неизвестно, успеет ли Шоу восстановиться к Евро-2024.

Новая травма стала большим ударом для англичанина, который пропустил большую часть сезона, выбыв на три месяца после 2-го тура АПЛ.

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30 комментариев
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Учитывая, что Маласия стал новым Файзулиным и травму Шоу МЮ остался без профильного ЛЗ до конца сезона. Молодцы, что прервали аренду Регилона. Что тут ещё сказать...
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Жаль парня. У англичан он и Джеймс такие таланты и такие хрустали
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И как теперь с Линделёфом слева в топ 4 попадать? Тен Хагу бы свечку в церковь поставить...
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Учитывая, что Маласия стал новым Файзулиным и травму Шоу МЮ остался без профильного ЛЗ до конца сезона. Молодцы, что прервали аренду Регилона. Что тут ещё сказать...
Ладно еще Регилон.. Они еще и Альваро Фернандеса отправили зимой в Бенфику. Его надо было оставлять, но нет, теперь смотреть на мучения Линделефа.
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+8
Ответ Михо
Жаль парня. У англичан он и Джеймс такие таланты и такие хрустали
И Чилвелл
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The Show Must Go On. Но уже маловероятно
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Как ни жаль, но мю нужно искать левого защитника, похоже.
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Без комментариев. Этот сезон — проклятие...
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В МЮ катастрофа с травмами какая-то
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Ответ maximilian_15
Амрабат там опять бегать будет
Совсем не факт. Он даже на своей позиции крайне редко в последнее время играет, а слева тренер больше Линделефу доверяет. Но как вернется Ван Биссака, то Далот перейдет налево.
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где там Маласия - он вообще жив? нахрена тогда Регилона вернули 🤷‍♂️
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Это ######, ещё и АВБ на травме, так можно было бы Далота слева, а тут только из вариантов остаётся Витек, который уже на этой позиции ни о чем мягко говоря
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Где-то взгрустнул Хойлун, потому что Шо умеет качественно грузить в штрафную, так ещё и игрок командный. По сути единственный такой из фланговых, причём высокого уровня.
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Ужас. И у Мартинеса такой же сезон вышел. Одни травмы, скандалы и непонятки с продажей клуба большую часть сезона. Тут и Гвардиола бы с проблемами столкнулся.
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И все-таки - а где же Маласия? И что с ним вообще? Никаких новостей по травме с самого начала…
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Привет врачам МЮ и Тен Хагу, который рискнул и вот результат
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Очень жаль 😥
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Шоу бистяра, но летом необходимо укрепить левый фланг защиты новым игроком
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Только оборона вернулась в нормальный состав, как оба пасующих снова вылетели. Вот и конец нормальным результатам, увы
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Без Шоу Рэшфорда можно на скамейку отправлять. Маркус без Люка очень плох(хотя куда уж хуже!)
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жалко Люка, это серьезная потеря
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ну как же так, Люк( и как же не вовремя. здоровья, что ещё можно сказать
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Ответ Mekanych Red Devil
Ладно еще Регилон.. Они еще и Альваро Фернандеса отправили зимой в Бенфику. Его надо было оставлять, но нет, теперь смотреть на мучения Линделефа.
Амрабат там опять бегать будет
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Потеря потерь, и для МЮ, и для сборной
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Ответ Mekanych Red Devil
Совсем не факт. Он даже на своей позиции крайне редко в последнее время играет, а слева тренер больше Линделефу доверяет. Но как вернется Ван Биссака, то Далот перейдет налево.
Вот последнего в данной ситуации и хотелось бы
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Ответ maximilian_15
Вот последнего в данной ситуации и хотелось бы
Да, но как назло и АВБ травмировался. По идее наверное после матча с Фулхэмом вернуться должен уже.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Проблема не в этом, а в отсутствии рисунка игры, отсюда и мучения у клуба
Какой рисунок? Полсостава в лазарете побывало. Линия защиты почти каждый матч в новом сочетании выходит
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Ответ No Name
Это ######, ещё и АВБ на травме, так можно было бы Далота слева, а тут только из вариантов остаётся Витек, который уже на этой позиции ни о чем мягко говоря
Нафиг, далота слева, ставить это остваться без обоих флангов, пусть лучше он справа феерит.
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