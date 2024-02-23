Агент Лунева о выходе «Карабаха» в 1/8 ЛЕ: «Хочется ответить всем: закройте рты и смотрите, где Андрей играет»

Представитель Андрея Лунева высказался о выступлении «Карабаха» в Лиге Европы.

«Карабах» прошел «Брагу» в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы – 6:5 по сумме двух матчей. Решающий гол команда, за которую выступает Лунев, забила на 122-й минуте, играя в меньшинстве.

«Карабах» в общей сложности 70 минут играл в меньшинстве. Молодцы, выдержали в дополнительное время, забили. Счет игры забывается, а выход в 1/8 финала Лиги Европы – это история! Все герои, не хочется никого выделять. Меня переполняют эмоции.

Горд за клуб, горд за . Еще раз подтвердилось, что мы сделали правильный выбор. И хочется ответить всем тем, кто говорил, мол, куда переходит Лунев, что это за чемпионат, что за команда – закройте рты и смотрите на табло. Смотрите, где Лунев играет с « », – сказал Антон Смирнов.

Также Смирнов рассказал, что «Карабах» предложил Луневу продлить контракт: «Идет обсуждение условий».

Лунев перешел в «Карабах» в августе, его контракт рассчитан до лета этого года. За сезон голкипер провел 22 матча в составе азербайджанской команды (7 из них – на ноль) и пропустил 29 голов.

Статистику 32-летнего голкипера можно найти здесь.

«Карабах» в 1/8 Лиги Европы! Героическое достижение