Агент Лунева о выходе «Карабаха» в 1/8 ЛЕ: «Хочется ответить всем: закройте рты и смотрите, где Андрей играет»
Представитель Андрея Лунева высказался о выступлении «Карабаха» в Лиге Европы.
«Карабах» прошел «Брагу» в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы – 6:5 по сумме двух матчей. Решающий гол команда, за которую выступает Лунев, забила на 122-й минуте, играя в меньшинстве.
«Карабах» в общей сложности 70 минут играл в меньшинстве. Молодцы, выдержали в дополнительное время, забили. Счет игры забывается, а выход в 1/8 финала Лиги Европы – это история! Все герои, не хочется никого выделять. Меня переполняют эмоции.
Горд за клуб, горд за Андрея. Еще раз подтвердилось, что мы сделали правильный выбор. И хочется ответить всем тем, кто говорил, мол, куда переходит Лунев, что это за чемпионат, что за команда – закройте рты и смотрите на табло. Смотрите, где Лунев играет с «Карабахом», – сказал Антон Смирнов.
Также Смирнов рассказал, что «Карабах» предложил Луневу продлить контракт: «Идет обсуждение условий».
Лунев перешел в «Карабах» в августе, его контракт рассчитан до лета этого года. За сезон голкипер провел 22 матча в составе азербайджанской команды (7 из них – на ноль) и пропустил 29 голов.
Статистику 32-летнего голкипера можно найти здесь.
Но на самом деле про Лунева ни слуху, ни духу не было после того, как он из Байера свалил. Странно, кому там рты закрывают, но Андрей молодец!