Агент Лунева о выходе «Карабаха» в 1/8 ЛЕ: «Хочется ответить всем: закройте рты и смотрите, где Андрей играет»

Теги высшая лига Португалия Брага Лига Европы УЕФА высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев агенты Антон Смирнов агент Футбол

Представитель Андрея Лунева высказался о выступлении «Карабаха» в Лиге Европы.

«Карабах» прошел «Брагу» в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы – 6:5 по сумме двух матчей. Решающий гол команда, за которую выступает Лунев, забила на 122-й минуте, играя в меньшинстве.

«Карабах» в общей сложности 70 минут играл в меньшинстве. Молодцы, выдержали в дополнительное время, забили. Счет игры забывается, а выход в 1/8 финала Лиги Европы – это история! Все герои, не хочется никого выделять. Меня переполняют эмоции.

Горд за клуб, горд за Андрея. Еще раз подтвердилось, что мы сделали правильный выбор. И хочется ответить всем тем, кто говорил, мол, куда переходит Лунев, что это за чемпионат, что за команда – закройте рты и смотрите на табло. Смотрите, где Лунев играет с «Карабахом», – сказал Антон Смирнов.

Также Смирнов рассказал, что «Карабах» предложил Луневу продлить контракт: «Идет обсуждение условий».

Лунев перешел в «Карабах» в августе, его контракт рассчитан до лета этого года. За сезон голкипер провел 22 матча в составе азербайджанской команды (7 из них – на ноль) и пропустил 29 голов.

Статистику 32-летнего голкипера можно найти здесь.

«Карабах» в 1/8 Лиги Европы! Героическое достижение

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51 комментарий
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Ответ Руслан Платонов
А кому он рты то затыкает? Не слышал, что бы про Лунева кто то плохо говорил
Я не слышал, чтобы про Лунева вообще кто-то говорил)
+162
-7
+155
А кому он рты то затыкает? Не слышал, что бы про Лунева кто то плохо говорил
+86
-4
+82
Ответ Leon Petov
Карабах, Шериф, Шахтёр показывают, что и без бюджетных денег можно показывать себя в еврокубках. А не радоваться "достойным поражениям"
У Шахтера то владелец заводы и шахты видимо сам изобрел. Не вижу особой разницы с Газпромом и Лукойлом или «бюджетными» деньгами
+36
-3
+33
Карабах молодцы. Не первый год стабильно выходят в Еврокубки и достойно выглядят.
+33
-3
+30
Где играет? В воротах играет. В Байере играл на скамейке. Уровень Лунева подтвердился, Азербайджан.
+32
-8
+24
А Смирнов не знает где? В 27 чемпионате по рейтингу УЕФА, при всём уважении к Азербайджану, в сравнении с Бундеслигой это существенное понижение
+13
-2
+11
Карабах остановится на 1/8 - увы там Байер…
+12
-1
+11
Ответ Leon Petov
Карабах, Шериф, Шахтёр показывают, что и без бюджетных денег можно показывать себя в еврокубках. А не радоваться "достойным поражениям"
а что с Шерифом случилось? его же владелец владеет всем в Приднестровье и самый главный там
+9
0
+9
первое место по сыгранным минутам в команде и второе место по рейтингу whoscored в этом розыгрыше ле. неплохо
+10
-4
+6
Ответ Team_Coach
Карабах молодцы. Не первый год стабильно выходят в Еврокубки и достойно выглядят.
Карабах, Шериф, Шахтёр показывают, что и без бюджетных денег можно показывать себя в еврокубках. А не радоваться "достойным поражениям"
+21
-15
+6
Ответ Leon Petov
Вообще-то я про Шахтёр после 24.02.22, когда разъехались все топ-легионеры. Осталась только украинская молодежь и ветераны вроде Ракицкого
Вообще-то, ты не уточнял, а просто написал «Шахтер» и другие команды. А я, к сожалению, не телепат.
+6
0
+6
Ответ Leon Petov
Карабах, Шериф, Шахтёр показывают, что и без бюджетных денег можно показывать себя в еврокубках. А не радоваться "достойным поражениям"
Да и внезапно с Карабахом выйдет, что он тоже сильно на Алиеве завязан и крупном агрохолдинге)
+5
0
+5
Ответ Cristiano Ronaldo
За счёт большего числа сильных клубов и халявных евроочков, которые Чеферин накидывает России даже без участия команд в Еврокубках. Карабах сильнее любой российской команды, это факт.
после локального успеха какой-нибудь молдавской, казахской, армянской, азербайджанской, %randomnane% команды, на Спортс врываются парни из соответствующих стран, которые безапелляционно заявляют что их команда сильнее любой русской)) видимо с этим надо просто смириться.
+6
-1
+5
Ответ Руслан Платонов
А кому он рты то затыкает? Не слышал, что бы про Лунева кто то плохо говорил
Много было голосов, типа поехал играть за копейки из-за мифической возможности играть в еврокубках, лучше б в рпл на скамейку)
+5
-1
+4
Где он играет?
+3
0
+3
Друг Шпинева, наверное. Много на себя берет
+3
0
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
это смешно, то что они Брагу прошли сенсация, но говорить о том, что они близки к лидерам РПЛ нельзя. команда из азербайджанских и бразильский ноунеймов состоит
+9
-7
+2
Хейт может быть только к этому агенту, который как попугай повторял европа, европа, а после пинка из Леверкузена, устроил Лунёва в Азербайджан. Успешный успех случился)
+1
0
+1
кто это? мне кажется всем пофиг на него
+8
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Браво, Лунев! Браво, Карабах!
+6
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+1
в 22 матчах, 29 пропущенных голов. это о качестве вратаря. получше предыдущего, но все же не стоит так много умничать
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Ну да, мяч по центру пустил над головой и еще кого-то что-то просит закрыть))))
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и где играет?🤣🤣🤣🤣 первый парень на деревне,а в деревне один дом
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Ну вот как раз в 1/8 с Байером и померится перчатками. Посмотрят, кого они потеряли)

Но на самом деле про Лунева ни слуху, ни духу не было после того, как он из Байера свалил. Странно, кому там рты закрывают, но Андрей молодец!
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Давно по шапке этот быдлан не получал, сразу видно!
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Насмотрелся вью агента Джикии что ли? Что за тон
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Кому "всем"? Ты один там, поехавший
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Рты он закрывает, хамло. Кто про него вообще что-то плохого говорил? Если известны имена и личности вот им пусть закрывает, а то он на всех гонит.
+1
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+1
Ответ Матвей Суицидин
это смешно, то что они Брагу прошли сенсация, но говорить о том, что они близки к лидерам РПЛ нельзя. команда из азербайджанских и бразильский ноунеймов состоит
В том то и дело что в составе одни ноунеймы, но результаты отличные. Сила Карабаха в тренере. Команда стабильно каждый год выступает в еврокубках с составом в 13 млн.
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После жребия отличный шанс доказать Байеру, что он все ещё в порядке)
+2
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