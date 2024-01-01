Андрей Лунев: «Карабах» в РПЛ был бы одним из лидеров. Я был приятно удивлен азербайджанскими клубами»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев оценил, как бы азербайджанский «Карабах» выступил в Мир РПЛ.

«В плане качества игры тяжело сравнивать, могу только сказать, что в России «Карабах» был бы одним из лидеров, боролся бы за самые высокие места.

Когда я приходил в команду, меня настраивали, что настоящий футбол начинается в еврокубках, но при этом я был приятно удивлен – все команды в лиге пытаются играть в современный футбол, выходить из-под прессинга, создавать прессинг. Сейчас все меняется, уровень чемпионата растет, и без должного настроя тяжело с любым соперником», – сказал вратарь «Карабаха», выступавший за «Зенит».

«Карабах» лидирует в чемпионате Азербайджана, набрав 41 очко в 18 матчах.

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2 комментария
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РПЛ конечно не в лучшей форме, прямо скажем, но я сильно сомневаюсь, что Карабах у нас был бы в топе
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