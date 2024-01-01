Лунев о «Байере» в этом сезоне: «Возможно, у меня был бы шанс. Другой момент – здоровье, больше года я потерял»

Теги Байер бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Лукаш Градецки Футбол

Андрей Лунев рассказал о своем отношении к уходу из «Байера».

– Когда смотрите матчи «Байера», не проскакивают мысли о том, что могли бы сейчас играть в одной из самых зрелищных команд мирового футбола? Нет сожалений?

– Когда смотрю, радуюсь успехам «Байера», радуюсь за ребят, я там знаком со многими, включая медицинский и тренерские штабы. Там остались практически те же люди. Естественно, я переживаю за них.

Есть ли какое-то разочарование от ухода? Скорее нет, чем да. Был период, не оправдавший моих ожиданий, надежд, мечты не сбылись. Ничего страшного, сейчас я иду по другому пути, в моей жизни новая страница. Стараюсь выжимать максимум из того, что есть.

– Верите, что могли бы получить шанс в «Байере», если бы остались, или с Градецки там конкурировать бессмысленно?

– Они взяли второго вратаря, которому дают шансы и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. Возможно, и у меня был бы шанс. Другой момент – как бы у меня все было со здоровьем, все-таки из двух лет в «Байере» больше года я потерял просто на лечение и восстановление, это неприятный момент, – ответил голкипер, выступающий сейчас за «Карабах».

«Байер» возглавляет таблицу Бундеслиги в этом сезоне. В активе команды 13 побед и 3 ничьих после 16 туров.

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2 комментария
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Молодец, что не держит злобу на Байер, с теплотой вспоминает, хотя и не ставили его.
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Интересно, агент Лунева так же бегает в офис Байера за мифическими недоплатами, как он в Зенит бегал два года?
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