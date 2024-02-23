Суд по делу Алвеса считает, что травмы необязательны для доказательства изнасилования, хотя у жертвы они есть. Последовательность показаний жертвы высоко оценили
Суд отметил последовательность показаний потерпевший по делу Дани Алвеса.
Вчера бывшего защитника «Барселоны» приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе. Он должен выплатить ей 150 тысяч евро. Кроме того, экс-футболисту на девять с половиной лет запрещено приближаться к потерпевшей. В мае 2025-го наказание Алвеса могут смягчить.
Сообщалось, что суд посчитал доказанным факт несогласия девушки на секс. В постановлении говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта. Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения».
Также, как сказано в постановлении, суд считает доказанным то, что «обвиняемый резко схватил заявительницу, бросил на землю и, лишив ее возможности двигаться, проник в нее вагинально, несмотря на то, что заявительница сказала «нет» и хотела уйти». Суд считает, что сексуальный контакт состоялся не по взаимному согласию, а также с применением насилия.
В постановлении сказано, что «для факта сексуального насилия необязательно, чтобы были нанесены физические повреждения, также не нужны доказательства того, что жертва активно сопротивлялась». Уточняется, что «в настоящем деле травмы на теле жертвы были обнаружены, и они более чем очевидно указывают на насилие с целью вступления в сексуальный контакт, факт которого обвиняемый не отрицает».
Также суд отметил, что вынес обвинительный приговор, «положительно оценив показания жертвы, которые сочетаются с доказательствами, подтверждающими ее версию». Судьи считают, что в показаниях потерпевшая была «последовательной и настойчивой на протяжении всего расследования, противоречий в них не было».
🤷🏻♂️
Вывод: сделай сам ;)
Доказательств, что потерпевшая дала согласие - нет, но и то, что отказалась - тоже нет, поэтому из-за того, что она в чём-то обвинила обвиняемого, мы встанем на её сторону, так как у нас феминистское законодательство.
Вывод: если в Испании женщина кого-то в чём-то обвиняет, главное, чтобы адвокат придумал последовательную версию, тогда мы не будем брать в расчёт видеозаписи, где два взрослых человека вместе заходят в туалет с одной кабинкой.
Не удивлён, есть много знакомых в СНГ, которые переехали в Испанию: успели в СИЗО побывать многие из-за жён, которые попав в местное общество, улавливают суть и действуют уже шантажом.
общество, действующее шантажом
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Чего только не придумаешь ради плюсиков, ага?)
Да, явно некий дисбаланс среди мужчин и женщин в плане доказухи насчёт сексуального или просто физического насилия вполне может быть.
Но блин, как у тебя прям так срослось что у тебя прям образовалось МНОГО знакомых, которые переехали в Испанию и конечно же попали в СИЗО после шантажа от своих жён.
Ты уникальный человек с уникальным кругом общения, но с большой долей вероятности просто фантазируешь на хайповой теме)
Просто изначально когда человек врёт с ходу и пишет у МЕНЯ МНОГО знакомых так попали, это уже балабольства и другим словам веры нет.
Изначально бы написал про одного своего знакомого и было бы всё норм, а так чисто флер брехуна остался.
А насчет того, что слова - единственное доказательство. Так никогда не работало. Суд оценивает совокупность предствленных доказательств.
В данном случае очевидно, что сказанное женщиной укладывалось в общую картину, не противоречило фактам и доказательствам, показания не менялись.
Алвес же лгал, менял неоднократно показания.
Угрожать убийством вообще то - очень серьезное дело. В России тоже к этому полиция относится лояльно, недаром стала крылатой фраза "когда убьют, тогда и приходите". В Испании, судя по всему, такое активно стараются изживать.
Я вообще не понимают иммигрантов, которые переехав в более развитые и комфортные для проживания страны, пытаются воспроизвести в своей среде диковатые традиции, от которых изначально и уезжали.
А по поводу "не обязательны травмы на теле" и "преступление может быть совершенно без применения силы" у меня к Вам возникает закономерный вопрос с примером. Представим ситуацию что вы с девушкой гуляете в парке вечером, к вам на встречу выбегает маньяк с ножом и начинает приставать к вашей девушке угрожая применить насилие. Так вот вопрос, будете ли Вы что-то делать, или просто будете смотреть за процессом? 😃
Странно, что вас не удивляет возможность отказаться от заказанного товара, если он вас чем-то не устраивает - вы это воспринимаете, как должное, несмотря на то, что выбрали, заказали и оплатили.
Но почему-то считаете, что женщина в процессе не может поменять своё желание?
Дурацкий вопрос? Вот и твой такой же))