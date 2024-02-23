Суд по делу Алвеса считает, что травмы необязательны для доказательства изнасилования, хотя у жертвы они есть. Последовательность показаний жертвы высоко оценили

Суд отметил последовательность показаний потерпевший по делу Дани Алвеса.

Вчера бывшего защитника «Барселоны» приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе. Он должен выплатить ей 150 тысяч евро. Кроме того, экс-футболисту на девять с половиной лет запрещено приближаться к потерпевшей. В мае 2025-го наказание Алвеса могут смягчить.

Сообщалось, что суд посчитал доказанным факт несогласия девушки на секс. В постановлении говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта. Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения».

Также, как сказано в постановлении, суд считает доказанным то, что «обвиняемый резко схватил заявительницу, бросил на землю и, лишив ее возможности двигаться, проник в нее вагинально, несмотря на то, что заявительница сказала «нет» и хотела уйти». Суд считает, что сексуальный контакт состоялся не по взаимному согласию, а также с применением насилия.

В постановлении сказано, что «для факта сексуального насилия необязательно, чтобы были нанесены физические повреждения, также не нужны доказательства того, что жертва активно сопротивлялась». Уточняется, что «в настоящем деле травмы на теле жертвы были обнаружены, и они более чем очевидно указывают на насилие с целью вступления в сексуальный контакт, факт которого обвиняемый не отрицает».

Также суд отметил, что вынес обвинительный приговор, «положительно оценив показания жертвы, которые сочетаются с доказательствами, подтверждающими ее версию». Судьи считают, что в показаниях потерпевшая была «последовательной и настойчивой на протяжении всего расследования, противоречий в них не было».

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное