Суд по делу Алвеса считает, что травмы необязательны для доказательства изнасилования, хотя у жертвы они есть. Последовательность показаний жертвы высоко оценили

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Суд отметил последовательность показаний потерпевший по делу Дани Алвеса.

Вчера бывшего защитника «Барселоны» приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе. Он должен выплатить ей 150 тысяч евро. Кроме того, экс-футболисту на девять с половиной лет запрещено приближаться к потерпевшей. В мае 2025-го наказание Алвеса могут смягчить.

Сообщалось, что суд посчитал доказанным факт несогласия девушки на секс. В постановлении говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта. Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения».

Также, как сказано в постановлении, суд считает доказанным то, что «обвиняемый резко схватил заявительницу, бросил на землю и, лишив ее возможности двигаться, проник в нее вагинально, несмотря на то, что заявительница сказала «нет» и хотела уйти». Суд считает, что сексуальный контакт состоялся не по взаимному согласию, а также с применением насилия.

В постановлении сказано, что «для факта сексуального насилия необязательно, чтобы были нанесены физические повреждения, также не нужны доказательства того, что жертва активно сопротивлялась». Уточняется, что «в настоящем деле травмы на теле жертвы были обнаружены, и они более чем очевидно указывают на насилие с целью вступления в сексуальный контакт, факт которого обвиняемый не отрицает».

Также суд отметил, что вынес обвинительный приговор, «положительно оценив показания жертвы, которые сочетаются с доказательствами, подтверждающими ее версию». Судьи считают, что в показаниях потерпевшая была «последовательной и настойчивой на протяжении всего расследования, противоречий в них не было».

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

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54 комментария
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Получается, абсолютно любой секс может стать изнасилованием, если этого захочет женщина (в том числе постфактум), и ей для этого даже не надо оказывать никакого сопротивления в процессе? И даже если единственным доказательством будут её слова, то ей поверят?
🤷🏻‍♂️
+60
-12
+48
Ответ Владимир Владимир
Получается, что травм никаких нет и суд берёт за аргумент, что она сначала согласилась на секс, а потом в процессе отказалась и Дани не прекратил, за что получил 4,5 года? Доказательств, что потерпевшая дала согласие - нет, но и то, что отказалась - тоже нет, поэтому из-за того, что она в чём-то обвинила обвиняемого, мы встанем на её сторону, так как у нас феминистское законодательство. Вывод: если в Испании женщина кого-то в чём-то обвиняет, главное, чтобы адвокат придумал последовательную версию, тогда мы не будем брать в расчёт видеозаписи, где два взрослых человека вместе заходят в туалет с одной кабинкой. Не удивлён, есть много знакомых в СНГ, которые переехали в Испанию: успели в СИЗО побывать многие из-за жён, которые попав в местное общество, улавливают суть и действуют уже шантажом.
"Уточняется, что в настоящем деле "травмы на теле потерпевшей были обнаружены"

Вывод: сделай сам ;)
+32
-8
+24
Ответ Мечел70
Получается, осудили, со слов потерпевшей. Судебная система Испании👏
В данном случае Алвес себя подставил тем, что кучу раз менял показания.
+22
-4
+18
Получается, что травм никаких нет и суд берёт за аргумент, что она сначала согласилась на секс, а потом в процессе отказалась и Дани не прекратил, за что получил 4,5 года?

Доказательств, что потерпевшая дала согласие - нет, но и то, что отказалась - тоже нет, поэтому из-за того, что она в чём-то обвинила обвиняемого, мы встанем на её сторону, так как у нас феминистское законодательство.

Вывод: если в Испании женщина кого-то в чём-то обвиняет, главное, чтобы адвокат придумал последовательную версию, тогда мы не будем брать в расчёт видеозаписи, где два взрослых человека вместе заходят в туалет с одной кабинкой.

Не удивлён, есть много знакомых в СНГ, которые переехали в Испанию: успели в СИЗО побывать многие из-за жён, которые попав в местное общество, улавливают суть и действуют уже шантажом.
+36
-24
+12
Ответ Владимир Владимир
Получается, что травм никаких нет и суд берёт за аргумент, что она сначала согласилась на секс, а потом в процессе отказалась и Дани не прекратил, за что получил 4,5 года? Доказательств, что потерпевшая дала согласие - нет, но и то, что отказалась - тоже нет, поэтому из-за того, что она в чём-то обвинила обвиняемого, мы встанем на её сторону, так как у нас феминистское законодательство. Вывод: если в Испании женщина кого-то в чём-то обвиняет, главное, чтобы адвокат придумал последовательную версию, тогда мы не будем брать в расчёт видеозаписи, где два взрослых человека вместе заходят в туалет с одной кабинкой. Не удивлён, есть много знакомых в СНГ, которые переехали в Испанию: успели в СИЗО побывать многие из-за жён, которые попав в местное общество, улавливают суть и действуют уже шантажом.
Не удивлён, есть много знакомых в СНГ, которые переехали в Испанию: успели в СИЗО побывать многие из-за жён, которые попав в местное
общество, действующее шантажом
----------------
Чего только не придумаешь ради плюсиков, ага?)
Да, явно некий дисбаланс среди мужчин и женщин в плане доказухи насчёт сексуального или просто физического насилия вполне может быть.
Но блин, как у тебя прям так срослось что у тебя прям образовалось МНОГО знакомых, которые переехали в Испанию и конечно же попали в СИЗО после шантажа от своих жён.
Ты уникальный человек с уникальным кругом общения, но с большой долей вероятности просто фантазируешь на хайповой теме)
+12
-5
+7
Получается, осудили, со слов потерпевшей. Судебная система Испании👏
+18
-13
+5
нет доказательств, что сказала Да, но есть доказательства, что сказала Нет. Ясно понятно.
+8
-4
+4
Ответ Владимир Владимир
Не понимаю, в чём скепсис. Придумывать тут нечего: не веришь мне, почитай законодательство в интернете, послушай других (если ты русскоговорящий, Чичваркина того же и его историю про развод с женой). Почему в России, если у тебя есть друзья в западных странах, то ты какой-то особенный? Это нормально в нынешнее время. Кстати, если полистать мои комментарии, когда-то давно я здесь даже подробнее рассказывал историю своего близкого в Испании. Интересно если, могу и тебе рассказать, познакомить с испанскими особенностями.
Да причём тут это?
Просто изначально когда человек врёт с ходу и пишет у МЕНЯ МНОГО знакомых так попали, это уже балабольства и другим словам веры нет.
Изначально бы написал про одного своего знакомого и было бы всё норм, а так чисто флер брехуна остался.
+5
-2
+3
Ответ Леопардер
Получается, абсолютно любой секс может стать изнасилованием, если этого захочет женщина (в том числе постфактум), и ей для этого даже не надо оказывать никакого сопротивления в процессе? И даже если единственным доказательством будут её слова, то ей поверят? 🤷🏻‍♂️
Очевидно, что принуждение не всегда является физическим, принуждение к контакту может быть вызвано угрозами жизни, здоровью, карьере, родственникам - это точно такое же изнасилование
А насчет того, что слова - единственное доказательство. Так никогда не работало. Суд оценивает совокупность предствленных доказательств.
В данном случае очевидно, что сказанное женщиной укладывалось в общую картину, не противоречило фактам и доказательствам, показания не менялись.
Алвес же лгал, менял неоднократно показания.
+3
-1
+2
Ответ Владимир Владимир
Получается, что травм никаких нет и суд берёт за аргумент, что она сначала согласилась на секс, а потом в процессе отказалась и Дани не прекратил, за что получил 4,5 года? Доказательств, что потерпевшая дала согласие - нет, но и то, что отказалась - тоже нет, поэтому из-за того, что она в чём-то обвинила обвиняемого, мы встанем на её сторону, так как у нас феминистское законодательство. Вывод: если в Испании женщина кого-то в чём-то обвиняет, главное, чтобы адвокат придумал последовательную версию, тогда мы не будем брать в расчёт видеозаписи, где два взрослых человека вместе заходят в туалет с одной кабинкой. Не удивлён, есть много знакомых в СНГ, которые переехали в Испанию: успели в СИЗО побывать многие из-за жён, которые попав в местное общество, улавливают суть и действуют уже шантажом.
Кто инициативу проявляет, тот отвечает за получение активного согласия. Вот почему не потерпевшая должна доказывать, а виновник. И это не феминистское законодательство, мужчина может также поступить, закон для всех полов работает.
+5
-3
+2
Ответ Мечел70
Получается, осудили, со слов потерпевшей. Судебная система Испании👏
Это не судебная система, а законодательство ужасно феминистическое. Причем это парадигма, а не конкретный закон: женщина, как априори более слабое физически существо, имеет больше прав.
+9
-7
+2
Ответ Maturmalai
А твои близкие люди при этом не имеют привычки лупить своих жен? В России такое допускается, вон даже законодательство поменяли, чтобы дать мужьям больше свободы в этом плане. В Испании - нет. Отсюда и непонимание.
За всех не могу сказать, но за одного точно, что не лупит. Во время ссоры и криков, решила в первый раз ментов вызвать, якобы угрожающе себя ведёт. Во второй раз вызвала по такой же причине, а потом на суде сказала, мол он произнёс, что "убьёт её". Подала на развод, а он сын очень богатого человека из России, у них был брачный договор с женой, адвокат её обманул, что можно отжать имущество, якобы этот договор только на территории РФ действует, а у него имущество в Испании. Она с ним изначально была из-за денег, они переехали в Испанию, она там начала ходить в спортщалы и прочее (в Барселоне) и попала в соответствующие круги, откуда и начала учиться местной специфике.
+2
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+1
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
по твоей логике, если она зашла в туалет, то можно делать теперь с ней все что захочешь?
+6
-5
+1
Ответ Леопардер
Получается, абсолютно любой секс может стать изнасилованием, если этого захочет женщина (в том числе постфактум), и ей для этого даже не надо оказывать никакого сопротивления в процессе? И даже если единственным доказательством будут её слова, то ей поверят? 🤷🏻‍♂️
получается, что даже если ты гопник с деньгами и связями, то не нужно пытаться всех держать за идиотов, постоянно меняя одну ложь на другую по мере получения судом новых доказательств.
+5
-4
+1
А я говорил, что Испания - самая баборабская страна в мире) ванечки меня заминусовали
+1
0
+1
Ответ Владимир Владимир
За всех не могу сказать, но за одного точно, что не лупит. Во время ссоры и криков, решила в первый раз ментов вызвать, якобы угрожающе себя ведёт. Во второй раз вызвала по такой же причине, а потом на суде сказала, мол он произнёс, что "убьёт её". Подала на развод, а он сын очень богатого человека из России, у них был брачный договор с женой, адвокат её обманул, что можно отжать имущество, якобы этот договор только на территории РФ действует, а у него имущество в Испании. Она с ним изначально была из-за денег, они переехали в Испанию, она там начала ходить в спортщалы и прочее (в Барселоне) и попала в соответствующие круги, откуда и начала учиться местной специфике.
А как получается, что за всех не можешь сказать, а за этого можешь сказать? Ты же вряд ли присутствуешь при их разборках.
Угрожать убийством вообще то - очень серьезное дело. В России тоже к этому полиция относится лояльно, недаром стала крылатой фраза "когда убьют, тогда и приходите". В Испании, судя по всему, такое активно стараются изживать.
Я вообще не понимают иммигрантов, которые переехав в более развитые и комфортные для проживания страны, пытаются воспроизвести в своей среде диковатые традиции, от которых изначально и уезжали.
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Получается суд поверил на слово и доказательства теперь не нужны, ну что ж шикарное правосудие
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+1
Для доказательства изнасилования походу вообще ничего не обязательно, достаточно сказать
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Все проблемы из-за женщин!
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Ответ Валера Баралгин
Суд судом, но комментаторы под новостями о Дани Алвесе иногда бывают понимающие, а иногда словно лошади в шорах рассуждающие. Ну вот например: вы хоть раз читали определение изнасилования? Вы знаете, чем оно отличается от сексуализированного насилия? Я про законодательство РФ, уже не новое, а не европейское. Травмы на теле жертвы действительно не всегда обязательны для факта доказательства (просто у нас в стране это было бы сложнее), хотя бы потому, что это преступление может быть совершено не обязательно с применением силы - но с угрозой ее применения! Довольно несложно представить, что сам секс начался по согласию. Но он был пьян - что Дани говорил девушке и что хотел с ней делать дальше, откуда мы знаем, ей могло не понравиться или испугать то, что он говорил или как себя вёл, возможно она не ожидала грубости, хотела уйти - и вот тут он ей не дал этого сделать. Всё, вроде бы никакого «особого» зверства для наших привыкших ко всему людей (и это плохо), но это - насилие против чужой воли. Ничего удивительного или сверхъестественного.
"Насилие против чужой воли" которое невозможно доказать, ибо никто не знает как все происходило на самом деле. Может он просто отказался ей заплатить, и она обиделась? Это тоже изнасилование, или ещё нет?
А по поводу "не обязательны травмы на теле" и "преступление может быть совершенно без применения силы" у меня к Вам возникает закономерный вопрос с примером. Представим ситуацию что вы с девушкой гуляете в парке вечером, к вам на встречу выбегает маньяк с ножом и начинает приставать к вашей девушке угрожая применить насилие. Так вот вопрос, будете ли Вы что-то делать, или просто будете смотреть за процессом? 😃
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Ответ Владимир Владимир
Получается, что травм никаких нет и суд берёт за аргумент, что она сначала согласилась на секс, а потом в процессе отказалась и Дани не прекратил, за что получил 4,5 года? Доказательств, что потерпевшая дала согласие - нет, но и то, что отказалась - тоже нет, поэтому из-за того, что она в чём-то обвинила обвиняемого, мы встанем на её сторону, так как у нас феминистское законодательство. Вывод: если в Испании женщина кого-то в чём-то обвиняет, главное, чтобы адвокат придумал последовательную версию, тогда мы не будем брать в расчёт видеозаписи, где два взрослых человека вместе заходят в туалет с одной кабинкой. Не удивлён, есть много знакомых в СНГ, которые переехали в Испанию: успели в СИЗО побывать многие из-за жён, которые попав в местное общество, улавливают суть и действуют уже шантажом.
А в чем противоречие вы видите? Свое согласие нельзя отзывать?
Странно, что вас не удивляет возможность отказаться от заказанного товара, если он вас чем-то не устраивает - вы это воспринимаете, как должное, несмотря на то, что выбрали, заказали и оплатили.
Но почему-то считаете, что женщина в процессе не может поменять своё желание?
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Ответ Владимир Владимир
Не понимаю, что подразумевается травмами: по сути, они могут под травму подогнать то, что он её за руки держал, когда трахал или что-то подобное. Из показаний Алвеса, которые он якобы не отрицает, он просто дал ей защеку и какие-то сопутствующие процедуры ещё произошли. Они могли сосаться, он её активно схватил и прижал к стене - на руке синяк, всё, травма, ты насильник. Я вон девушку ущипнуть могу, у неё синяк останется - тоже может заявить. У меня есть близкие люди в Испании, один два раза в СИЗО побывал из-за жены (из России она), которая взяла за привычку при каждой ссоре звонить ментам.
Внезапно, у меня тоже есть знакомые в Испании. Ни разу не были в полиции... Что-то они делают не так, видимо
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Ответ Чебурашка от Гены
нет доказательств, что сказала Да, но есть доказательства, что сказала Нет. Ясно понятно.
Ну может если бы Алвес не менял показания 6 раз то и пошло бы дело в его сторону.
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Ответ Jese Rodrigues
Ну может если бы Алвес не менял показания 6 раз то и пошло бы дело в его сторону.
Адвокат, наверное, никчемный.
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Ответ Ilytch
Ну т.е. если в туалете он ей нож приставил к шее и заставил заниматься сексом, то раз травм нет, то всё ок?
У Дани нашли нож?🗡️🤔 Она могла кричать, кусаться, вырываться, если бы не хотела.
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Ответ CHELSEA_2008
В смысле что хочешь? А что он с ней сделал? Расчленил? Она зашла ЗА НИМ в туалет, после его приглашения. Следовательно дала согласие на секс. Ничего кроме кекса не было. Она целая осталась без каких либо травм. Так не насилуют.
Ну т.е. если в туалете он ей нож приставил к шее и заставил заниматься сексом, то раз травм нет, то всё ок?
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Ответ exshepardjack
по твоей логике, если она зашла в туалет, то можно делать теперь с ней все что захочешь?
Зачем она идёт в туалет с мужиком?
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Ответ CHELSEA_2008
Вывод: проще нанять киллера. Я думаю за 150 к можно найти варианты. Раньше я не понимал преступников которые убивают сразу после изнасилования. Теперь понимание приходит. Сейчас бы Дани был на свободе и хомячки со спортса о нём думали бы лучше 😃
Извини, конечно, но ты понимаешь, что ты несешь? Даже если в шутку.
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Ответ exshepardjack
по твоей логике, если она зашла в туалет, то можно делать теперь с ней все что захочешь?
По твоей логике, если девка согласна на кекс, то можно с ней делать все что хочешь?

Дурацкий вопрос? Вот и твой такой же))
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Ответ exshepardjack
по твоей логике, если она зашла в туалет, то можно делать теперь с ней все что захочешь?
В смысле что хочешь? А что он с ней сделал? Расчленил? Она зашла ЗА НИМ в туалет, после его приглашения. Следовательно дала согласие на секс. Ничего кроме кекса не было. Она целая осталась без каких либо травм. Так не насилуют.
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