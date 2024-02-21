Уэйн Руни: «Если Гвардиола позовет ассистентом в «Ман Сити», пойду пешком. Он лучший. Посмотрите на Артету в «Арсенале» – уверен, все из-за учебы у Пепа»

Уэйн Руни заявил, что готов работать помощником Пепа Гвардиолы в «Ман Сити».

После завершения игровой карьеры бывший форвард « » тренировал «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем».

«Зависит от ситуации [стану ли я ассистентом]. Если придет и попросит стать его ассистентом, я пойду пешком.

Посмотрите, что делает в « ». Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы. Поэтому все зависит от ситуации.

Для меня Пеп – лучший тренер. Посмотрите, как он адаптируется: сейчас « » играет не так, как четыре года назад. Он постоянно вносит незаметные изменения, а потом вы видите, что все остальные пытаются повторить за ним. Там работают усерднее, чем кто-либо другой», – сказал Руни в подкасте Stick to Football.

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