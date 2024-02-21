Уэйн Руни: «Если Гвардиола позовет ассистентом в «Ман Сити», пойду пешком. Он лучший. Посмотрите на Артету в «Арсенале» – уверен, все из-за учебы у Пепа»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Уэйн Руни заявил, что готов работать помощником Пепа Гвардиолы в «Ман Сити».

После завершения игровой карьеры бывший форвард «Манчестер Юнайтед» тренировал «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем».

«Зависит от ситуации [стану ли я ассистентом]. Если придет Пеп Гвардиола и попросит стать его ассистентом, я пойду пешком.

Посмотрите, что Артета делает в «Арсенале». Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы. Поэтому все зависит от ситуации.

Для меня Пеп – лучший тренер. Посмотрите, как он адаптируется: сейчас «Сити» играет не так, как четыре года назад. Он постоянно вносит незаметные изменения, а потом вы видите, что все остальные пытаются повторить за ним. Там работают усерднее, чем кто-либо другой», – сказал Руни в подкасте Stick to Football.

Пеп о причастности к успехам Артеты: «Чушь. То, что я вижу в «Арсенале», – заслуга Микеля и его людей»

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53 комментария
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Работал бы Пеп в Лутоне, Руни бы пешком пошёл в Лутон. Тут не в клубе дело.
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Может, достижения Артеты –заслуга самого Артеты? Гвардиола ведь тренирует больше 15 лет и что-то я не вижу россыпи топ-тренеров, которых он обучил всему.
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Ответ ман сити фейк
Тен Хааг как раз рядом. Мог бы брать уроки у Пепа
Он видел работу Пепа в Баварии, когда тренировал их молодежный состав
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Ответ Ksandvankneshas
Может, достижения Артеты –заслуга самого Артеты? Гвардиола ведь тренирует больше 15 лет и что-то я не вижу россыпи топ-тренеров, которых он обучил всему.
Просто те у кого не получилось ищут оправдание и не более того
+13
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+13
Ответ Денис Ширинов
Сказочный персонаж, конечно, хейтит бывших партнеров по клубу, говорит, что пошел бы к главному конкуренту, выглядит как парень с дивана, то ли обида и зависть на всех, то ли еще что-то, Фергюсона хотя бы уважал
а он врать должен и напрашиваться в МЮ к ЭТХ на стажировку? Любому очевидно, что Гвардиола как тренер на 2 головы выше ЭТХ и в топ-3 тренеров в мире
+13
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+12
Тен Хааг как раз рядом. Мог бы брать уроки у Пепа
+14
-4
+10
Ответ Ksandvankneshas
Может, достижения Артеты –заслуга самого Артеты? Гвардиола ведь тренирует больше 15 лет и что-то я не вижу россыпи топ-тренеров, которых он обучил всему.
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3109743/
И естественно Артета сам всему научился, и структуры футбола Арсенала совсем другая.
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Пойти то он пойдет, но остановится у первого же паба на пару пинт пива
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Норм он обесценил всю работу над собой Артеты, такое чувство, что по словам Руни, был бы на месте Микеля любой другой ассистент, он бы добился того же, после ухода от Пепа.
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Ответ Фанат спорта01
Что-то другие ассистенты Гвардиолы не показывают таких результатов как Артета.
Может другим не давали столько времени сколько Артетке, даже несмотря на 8е места в чемпе? Или забыл свои слова про него на 3 его сезон?)
https://imgur.com/XaQBsKn лови
+7
-2
+5
Подожди, Уэйн, сейчас хейтеры со спортса придут со школы и расскажут тебе, что Пеп ничего сам по себе не представляет, а выезжает только за счет денег
+10
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Ответ Ksandvankneshas
Может, достижения Артеты –заслуга самого Артеты? Гвардиола ведь тренирует больше 15 лет и что-то я не вижу россыпи топ-тренеров, которых он обучил всему.
Странный комментарий
А кто-то другой имеет за собой целую россыпь тренеров, которых он обучил? Пеп не так долго тренирует, чтобы появилось целое поколение коучей, но уже есть
Тен Хааг был ассистентом Пепа, Алонсо играл у него в Мюнхене, Хави в Барселоне, Артета ассистировал, покойный Виланова также был с ним в Барселоне, плоды уже есть, хоть и едеиницы
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Ответ Krauvec Cool
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3109743/ И естественно Артета сам всему научился, и структуры футбола Арсенала совсем другая.
А то что люди изначально разбираются в футболе не рассматривается? Артета к примеру воспитанник Барсы и его с детства учили принципам позиционного футбола
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Но араб отказался от МЮ)
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К Пепу даже Мостовой бы пошел.
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Ответ f0mk4
Фанаты МЮ могут его и захейтить после этого надолго
Чушь это, он что должен говорить что пойдет учеником к Тен Хагу или Мойесу или кто там ещё порушить успел в МЮ Сульшеру?
+3
-2
+1
Ответ <Inter>
А то что люди изначально разбираются в футболе не рассматривается? Артета к примеру воспитанник Барсы и его с детства учили принципам позиционного футбола
Это понятно, но Артета вышел на такой уровень именно после работы с Гвардиолой и с его идеями. Арсенал явно в очень похожей схеме играет, как Сити.
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Ответ Иван Миронов
а как же ринг ?
Видимо вовремя одумался, там побить могут)
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Ответ Фанат спорта01
Что-то другие ассистенты Гвардиолы не показывают таких результатов как Артета.
А где вообще ученики других тренеров? Например Моуриньо, Клоппа?
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Ответ Under
ну так он поэтому и сказал, что всё зависит от учителя абы к кому не пойдёт, к Пепу пойдёт
тогда почему все кто работали с Кройффом или Фергюсоном не стали успешным? Или в истории футбола лишь Пеп был гением? Пеп просто изначально набирает себе в качестве помощников людей с высоким пониманием игры и всё
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а как же ринг ?
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пересадка волос уже сделана, ничего не получится
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Если это говорит "красный" то это действительно признание. Пеп лучший, и с этим спорить сложно. Он выстроил доминирующую машину в самой конкурентной лиге мира. Казалось бы, что сложного, но ко всем командам соперники подстраиваются, Пеп постоянно усовершенствует Сити, и именно это удерживает их на вершине горы.
+3
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Ответ f0mk4
Фанаты МЮ могут его и захейтить после этого надолго
Фанаты МЮ будут только рады, если хоть одна легенда МЮ станет нормальным тренером. А с Пепом это возможно
+4
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Может от пешей ходьбы похудеет
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Ответ Krauvec Cool
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3109743/ И естественно Артета сам всему научился, и структуры футбола Арсенала совсем другая.
ну ты тогда не упускай факт, почему Артета вообще к Пепу попал, о тренерском потенциале Артеты было еще Венгеру понятно, когда испанец активно участвовал в тренерском процессе и подготовке к матчам, поэтому если картофелеголовый Руни не имел этих самых задатков, то и будь ты хоть трижды Гвардиолой, помочь в этом вопросе, увы, не получится
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Ответ Ksandvankneshas
Может, достижения Артеты –заслуга самого Артеты? Гвардиола ведь тренирует больше 15 лет и что-то я не вижу россыпи топ-тренеров, которых он обучил всему.
Могут учиться по его матчам. Смотреть в записи.
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Не всех людей Пеп может научить тренировать!
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пугать людей и фишки двигать только если
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