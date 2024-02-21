Уэйн Руни: «Если Гвардиола позовет ассистентом в «Ман Сити», пойду пешком. Он лучший. Посмотрите на Артету в «Арсенале» – уверен, все из-за учебы у Пепа»
Уэйн Руни заявил, что готов работать помощником Пепа Гвардиолы в «Ман Сити».
После завершения игровой карьеры бывший форвард «Манчестер Юнайтед» тренировал «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем».
«Зависит от ситуации [стану ли я ассистентом]. Если придет Пеп Гвардиола и попросит стать его ассистентом, я пойду пешком.
Посмотрите, что Артета делает в «Арсенале». Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы. Поэтому все зависит от ситуации.
Для меня Пеп – лучший тренер. Посмотрите, как он адаптируется: сейчас «Сити» играет не так, как четыре года назад. Он постоянно вносит незаметные изменения, а потом вы видите, что все остальные пытаются повторить за ним. Там работают усерднее, чем кто-либо другой», – сказал Руни в подкасте Stick to Football.
Пеп о причастности к успехам Артеты: «Чушь. То, что я вижу в «Арсенале», – заслуга Микеля и его людей»
И естественно Артета сам всему научился, и структуры футбола Арсенала совсем другая.
https://imgur.com/XaQBsKn лови
А кто-то другой имеет за собой целую россыпь тренеров, которых он обучил? Пеп не так долго тренирует, чтобы появилось целое поколение коучей, но уже есть
Тен Хааг был ассистентом Пепа, Алонсо играл у него в Мюнхене, Хави в Барселоне, Артета ассистировал, покойный Виланова также был с ним в Барселоне, плоды уже есть, хоть и едеиницы