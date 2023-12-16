Окружение Холанда считает, что он не уйдет из «Ман Сити» раньше 2025-го. «Реал» работает над тем, чтобы убедить его

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эрлинг Холанд деньги Футбол

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Руководство «Мадрида» считает, что в нынешний состав норвежец впишется даже лучше, чем Килиан Мбаппе, который, как и Винисиус Жуниор, предпочитает играть ближе к левому флангу. Сейчас команде не хватает классического нападающего, «киллера».

Как пишет As, «Реал» хорошо проинформирован о сумме отступных, прописанных в контракте Холанда с «Ман Сити». Они вступают в силу летом 2024 года, а также будут действовать в 2025-м и 2026-м. В 2024-м сумма превысит 200 млн евро, со временем она будет постепенно снижаться. Кроме того, в нынешнем соглашении Холанда нет пункта, связанного с будущим Пепа Гвардиолы, контракт которого с «Сити» рассчитан до 2025-го.

Будущее Холанда зависит исключительно от того, сможет ли «Реал» убедить его – спортивным проектом, возможностью выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», а не финансово.

Экономически «Мадрид» не сможет повторить контракт Холанда в «Ман Сити» – дело не в зарплате, а в том, что сейчас форварду принадлежат 100% его имиджевых прав. Учитывая недавний контракт с Nike, доход от имиджевых прав без учета зарплаты приблизится к 300 млн евро.

Таким образом, переход Холанда зависит исключительно от его желания. «Реал» прорабатывает несколько сценариев. Первый – Холанд не сможет еще раз выиграть Лигу чемпионов и не возьмет «Золотой мяч». Это может побудить форварда перейти в «Реал». Второй – в случае полного успеха в «Сити» Холанд может сам проявить желание перейти в «Реал», так как игра за клуб – мечта его детства.

Однако, как пишет As со ссылкой на окружение Эрлинга, раньше 2025 года он вряд ли уйдет из «Ман Сити».

Отмечается, что финансово «Реал» готов к осуществлению трансфера Холанда.

В этом сезоне форвард забил 19 голов в 22 матчах за «Ман Сити». Его статистику можно изучить здесь.

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40 комментариев
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Всегда ору с этих "окружений". Бесполезные клоуны, которые вертятся вокруг таланта, так бы и писали.
Так в реальности даже этого "окружения" не существует и подобные новости берутся чисто из воздуха)
Журналисты похлеще писателей любовных романов могут "многотомные саги" состряпать с интригами, слухами от окружения, перейдёт/не перейдёт)
+8
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+7
Ответ corazón blanco
Если Мадрид хочет Килиана, то даже не представляю, как они оба эгоистичные парни, конкурирующие между собой смогут ужиться в одном клубе. Но если такое и произойдет, то это просто будет бомба. Правда это будет финансовый удар по Мадриду, такое сложно будет провернуть.
Эрлинг не кажется эгоистом. Он просто хочет побеждать и забивать. А вот Килиан хочет быть звездой.
+9
-3
+6
Унылый барсаглор с Беней на аве позорно слился, забанив ответы)) Но странно, почему же он промолчал про Кветю Юнайтед и Днокасл?))
+2
0
+2
Ответ Montenegro Serbian
Так в реальности даже этого "окружения" не существует и подобные новости берутся чисто из воздуха) Журналисты похлеще писателей любовных романов могут "многотомные саги" состряпать с интригами, слухами от окружения, перейдёт/не перейдёт)
Окружения не существует? Ещё как существует. Большинство футболистов мало чем отличаются от детей — они наивны, ведомы и неприспособлены к самостоятельной жизни. Поэтому вокруг них всегда вертятся агенты (многие игроки вообще назначают своими агентами родственников — например, Месси, Неймар, Рабьо и другие), имеющие влияние мамы, папы, жёны, девушки. Так что все эти новости не на пустом месте появляются — дыма без огня, как известно, не бывает.
+4
-2
+2
Уровень хайпа в Реале намного выше. Посмотрите сколько внимания уделяется Беллингему. Некоторые уже на полном серьезе собирались вручать ему ЗМ в 2023 за выдающийся старт в Реале. Что было бы с Холандом, если бы он там начал так же как в Сити даже невообразить. Там ЗМ он бы точно взял быстрее. Игроку Сити даже за все рекорды и требл не дали ЗМ. Да и самому Холанду это будет интересно. В Англии он уже выиграл все что можно. Как раз к 25 зазочется нового вызова
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Ответ Football_legend
Становится просто смешно слышать про интерес клуба который не может даже привлечь звезду чемпионата Франции(!). Ла лига на спаде, отрыв АПЛ от остальных лиг колоссальный. Эрлинг в лучшем клубе мира, и куда то уходить из Ман Сити - шаг назад, а из АПЛ - 2 шага назад.
Это та ОПЛ, два клубца которой заняли 4-е места в группе ЛЧ?))
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+1
Ответ corazón blanco
Если Мадрид хочет Килиана, то даже не представляю, как они оба эгоистичные парни, конкурирующие между собой смогут ужиться в одном клубе. Но если такое и произойдет, то это просто будет бомба. Правда это будет финансовый удар по Мадриду, такое сложно будет провернуть.
Беллингем, Винисиус, Мбаппе и Холланд не уживутся в одной команде
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Уровень хайпа в Реале намного выше. Посмотрите сколько внимания уделяется Беллингему. Некоторые уже на полном серьезе собирались вручать ему ЗМ в 2023 за выдающийся старт в Реале. Что было бы с Холандом, если бы он там начал так же как в Сити даже невообразить. Там ЗМ он бы точно взял быстрее. Игроку Сити даже за все рекорды и требл не дали ЗМ. Да и самому Холанду это будет интересно. В Англии он уже выиграл все что можно. Как раз к 25 зазочется нового вызова
Рука лицо!! 🤦‍♂️
То есть кто по вашему находится в наилучшим форме кроме Беллингема в этом сезоне!?
Там Кейн, да и ему удаляют внимание, но он старше 30ти по этому чуть меньше. Не понимаю я людей как вы
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Ответ Сикарио
Сказки, дымовая завеса. Реалу никогда не был нужен Холланд. Замыкать и Хоселу умеет.
Ну, тут дело в том, Холанд претендует на звание лучшего замыкателя в истории, после Герда Мюллера. ;))
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Ответ corazón blanco
Если Мадрид хочет Килиана, то даже не представляю, как они оба эгоистичные парни, конкурирующие между собой смогут ужиться в одном клубе. Но если такое и произойдет, то это просто будет бомба. Правда это будет финансовый удар по Мадриду, такое сложно будет провернуть.
Эти трансферы могут уничтожить раздевалку. В команде итак есть амбициозный Беллингем и обезумевший Винисиус, а летом приедет многообещающий Эндрик. Реалу куда лучше во всех смыслах подойдёт Хулиан Альварес, но он недоступен, да и об интересе к нему ничего не слышно 😔
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Уровень хайпа в Реале намного выше. Посмотрите сколько внимания уделяется Беллингему. Некоторые уже на полном серьезе собирались вручать ему ЗМ в 2023 за выдающийся старт в Реале. Что было бы с Холандом, если бы он там начал так же как в Сити даже невообразить. Там ЗМ он бы точно взял быстрее. Игроку Сити даже за все рекорды и требл не дали ЗМ. Да и самому Холанду это будет интересно. В Англии он уже выиграл все что можно. Как раз к 25 зазочется нового вызова
Адекватные люди не задумываются о том, чтобы давать ЗМ за хороший сезон в Бундеслиге, где в решающих матчах игрока вообще не было.
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Ответ LeroySaneMCITY
Адекватные люди не задумываются о том, чтобы давать ЗМ за хороший сезон в Бундеслиге, где в решающих матчах игрока вообще не было.
Он не играл в последнем матче.
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Ответ morphvirg
Он не играл в последнем матче.
Я это написал
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Ответ Nogoi89
А, зачем это самому Холланду? Должно быть интересно со спортивной точки зрения, финансовой, и возможно личной. По первым двум, уверен МС не уступает сегодня Реалу. Остаётся только непреодолимое ещё с детства желание играть за Реал. Но, вроде Холланд не говорил об этом. Пока Пеп в Сити, и у сити все ок, думаю все будет хорошо.
Так и Реалу не стоит его покупать. На эту позицию подписали перспективного Эндрика. Холанд на долгие годы посадит его на банку. Новость высосана из пальца журналиста, написавшего её. Мадриду нужен форвард, но не самый дорогой в мире.
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Ответ Homelender_666
Так и Реалу не стоит его покупать. На эту позицию подписали перспективного Эндрика. Холанд на долгие годы посадит его на банку. Новость высосана из пальца журналиста, написавшего её. Мадриду нужен форвард, но не самый дорогой в мире.
Так, вот именно. Реалу вроде и Мбаппе и Холланд не особо нужны пока. По-крайней мере не за любые деньги. Вон, у Реала опорник из Бундеслиги в каждом матче забивает, зачем им 150 млн за кого-то платить?
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Ответ Nogoi89
Так, вот именно. Реалу вроде и Мбаппе и Холланд не особо нужны пока. По-крайней мере не за любые деньги. Вон, у Реала опорник из Бундеслиги в каждом матче забивает, зачем им 150 млн за кого-то платить?
В команде уже есть амбициозный Джуд, который чувствует себя лидером, и обезумевший Винисиус (его я
реакция на приход новой звезды неясна), которого никуда не продадут. В этих условиях Реалу подходит только один игрок - Хулиан Альварес (он бы любому клубу подошёл), который, к сожалению, недоступен 😔
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Ответ CHELSEA_2008
Та, где все 5 команд которые прошли дальше в еврокубках, выиграли свои группы и вышли с 1 места 😉 (МС, Арсенал, Вест Хэм, Брайтон, Ливерпуль)
А где же Челси???
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Ответ CHELSEA_2008
А Реал уже снова сильнейший клуб мира? 🤔😃
Намного сильнее чем Челси😂🤣
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Ответ ToniKroos1999
Ни один дурак не уйдет из сильнейшего клуба мира
Холанд когда же перешел Реал?
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Ответ Homelender_666
Эти трансферы могут уничтожить раздевалку. В команде итак есть амбициозный Беллингем и обезумевший Винисиус, а летом приедет многообещающий Эндрик. Реалу куда лучше во всех смыслах подойдёт Хулиан Альварес, но он недоступен, да и об интересе к нему ничего не слышно 😔
Да, это был бы идеальный нападающий. Который отдаленно напоминает Карима. Да, он конечно не Карим, но он и сам может создать момент, опускается к центральному кругу, может протащить, неплох в подыгрыше, хорош, как наконечник. Для Мадрида это был бы действительно шикарный и менее затратный трансфер во всех аспектах.
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Всегда ору с этих "окружений". Бесполезные клоуны, которые вертятся вокруг таланта, так бы и писали.
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Ответ Montenegro Serbian
Не не, я не про то, что окружения может не быть, а в том, что большую часть слухов можно придумывать вообще без их участия. Просто ссылаясь на якобы инсайды с их стороны. Там ведь никого конкретно не указывают.
Тут да, согласен. Простор для журналистской фантазии.
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Ответ Уолтер Собчак
Окружения не существует? Ещё как существует. Большинство футболистов мало чем отличаются от детей — они наивны, ведомы и неприспособлены к самостоятельной жизни. Поэтому вокруг них всегда вертятся агенты (многие игроки вообще назначают своими агентами родственников — например, Месси, Неймар, Рабьо и другие), имеющие влияние мамы, папы, жёны, девушки. Так что все эти новости не на пустом месте появляются — дыма без огня, как известно, не бывает.
Не не, я не про то, что окружения может не быть, а в том, что большую часть слухов можно придумывать вообще без их участия. Просто ссылаясь на якобы инсайды с их стороны.
Там ведь никого конкретно не указывают.
0
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Всегда ору с этих "окружений". Бесполезные клоуны, которые вертятся вокруг таланта, так бы и писали.
в данном случае под окружением имеется в виду скорее всего отец, который построил Эрлингу очень качественную карьеру, сложно назвать его бесполезным
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Ответ леннорыч-абрамович
Почему не рассматривают Дзюбу-киллера с неплохой винтовкой?!
С чего вы взяли, что у Дзюбы неплохая винтовка? Он вам сам показывал? Ой, точно... Он же всем показывал.
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Холланд пришел , забил 36 голов , выиграл АПЛ, ЧМ, Кубок лиги, еще что то выиграл , так что почему бы и нет , но надо подумать и о Сити , они потратили немалую сумму и они даже при желании Холланда как минимум рассчитывают на то что он будет там минимум 4 года
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А, зачем это самому Холланду? Должно быть интересно со спортивной точки зрения, финансовой, и возможно личной. По первым двум, уверен МС не уступает сегодня Реалу. Остаётся только непреодолимое ещё с детства желание играть за Реал. Но, вроде Холланд не говорил об этом. Пока Пеп в Сити, и у сити все ок, думаю все будет хорошо.
+1
-1
0
Сказки, дымовая завеса. Реалу никогда не был нужен Холланд. Замыкать и Хоселу умеет.
+2
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