Окружение Холанда считает, что он не уйдет из «Ман Сити» раньше 2025-го. «Реал» работает над тем, чтобы убедить его

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Руководство « » считает, что в нынешний состав норвежец впишется даже лучше, чем Килиан Мбаппе, который, как и Винисиус Жуниор, предпочитает играть ближе к левому флангу. Сейчас команде не хватает классического нападающего, «киллера».

Как пишет As, «Реал» хорошо проинформирован о сумме отступных, прописанных в контракте Холанда с « ». Они вступают в силу летом 2024 года, а также будут действовать в 2025-м и 2026-м. В 2024-м сумма превысит 200 млн евро, со временем она будет постепенно снижаться. Кроме того, в нынешнем соглашении Холанда нет пункта, связанного с будущим Пепа Гвардиолы, контракт которого с «Сити» рассчитан до 2025-го.

Будущее Холанда зависит исключительно от того, сможет ли «Реал» убедить его – спортивным проектом, возможностью выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», а не финансово.

Экономически «Мадрид» не сможет повторить контракт Холанда в «Ман Сити» – дело не в зарплате, а в том, что сейчас форварду принадлежат 100% его имиджевых прав. Учитывая недавний контракт с Nike, доход от имиджевых прав без учета зарплаты приблизится к 300 млн евро.

Таким образом, переход Холанда зависит исключительно от его желания. «Реал» прорабатывает несколько сценариев. Первый – Холанд не сможет еще раз выиграть Лигу чемпионов и не возьмет «Золотой мяч». Это может побудить форварда перейти в «Реал». Второй – в случае полного успеха в «Сити» Холанд может сам проявить желание перейти в «Реал», так как игра за клуб – мечта его детства.

Однако, как пишет As со ссылкой на окружение , раньше 2025 года он вряд ли уйдет из «Ман Сити».

Отмечается, что финансово «Реал» готов к осуществлению трансфера Холанда.

В этом сезоне форвард забил 19 голов в 22 матчах за «Ман Сити». Его статистику можно изучить здесь.

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