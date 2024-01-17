«Реал» общается с окружением Холанда о возможном трансфере. Беллингем тоже контактирует с Эрлингом (Cadena SER)
«Реал» ведет подготовительную работу для возможного трансфера Эрлинга Холанда.
Как сообщает Cadena SER, «Мадрид» общается с окружением нападающего. При этом диалог с «Манчестер Сити» ведется через третьих лиц – посредников.
Отмечается, что в ситуации с норвежцем «Реал» действует так же, как в случае с Джудом Беллингемом, перешедшим в «Мадрид» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года.
Кроме того, Беллингем поддерживает связь с Холандом, они часто общаются. По данным Cadena SER, Джуд не сказал Эрлингу о «Реале» «ничего плохого».
Идеальный план «Реала» по трансферу Холанда – соглашение с «Манчестер Сити» на фиксированную сумму, которая не зависит, например, от курса фунта.
но, хотелось бы, все равно. идеально подойдёт реалу с точки зрения ментальности, а по тактике - хз
На данный момент на рынке нету подходящего Реалу игрока, им нужно ожидать восхождение нового вундеркинда а-ля Бензема или лысого Рональдо.
ладно, шутка. а, вообще, согласен
хотя, у сити есть альварес, обратно к старой системе вернуться можно)
В Англии отступных нет