«Реал» общается с окружением Холанда о возможном трансфере. Беллингем тоже контактирует с Эрлингом (Cadena SER)

«Реал» ведет подготовительную работу для возможного трансфера Эрлинга Холанда.

Как сообщает Cadena SER, « » общается с окружением нападающего. При этом диалог с «Манчестер Сити» ведется через третьих лиц – посредников.

Отмечается, что в ситуации с норвежцем «Реал» действует так же, как в случае с , перешедшим в «Мадрид» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года.

Кроме того, Беллингем поддерживает связь с , они часто общаются. По данным Cadena SER, Джуд не сказал Эрлингу о «Реале» «ничего плохого».

Идеальный план «Реала» по трансферу Холанда – соглашение с « » на фиксированную сумму, которая не зависит, например, от курса фунта.