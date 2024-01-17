«Реал» общается с окружением Холанда о возможном трансфере. Беллингем тоже контактирует с Эрлингом (Cadena SER)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы агенты Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

«Реал» ведет подготовительную работу для возможного трансфера Эрлинга Холанда.

Как сообщает Cadena SER, «Мадрид» общается с окружением нападающего. При этом диалог с «Манчестер Сити» ведется через третьих лиц – посредников.

Отмечается, что в ситуации с норвежцем «Реал» действует так же, как в случае с Джудом Беллингемом, перешедшим в «Мадрид» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года.

Кроме того, Беллингем поддерживает связь с Холандом, они часто общаются. По данным Cadena SER, Джуд не сказал Эрлингу о «Реале» «ничего плохого».

Идеальный план «Реала» по трансферу Холанда – соглашение с «Манчестер Сити» на фиксированную сумму, которая не зависит, например, от курса фунта.

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81 комментарий
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Ответ LattieXRK
звучит наивно, с одной стороны. сити холланда отпустить явно не захочет, учитывая, что под него пеп даже структуру игры перестроил. с другой стороны, эрлинг сам говорил вроде, что хочет поиграть в разных чемпионатах но, хотелось бы, все равно. идеально подойдёт реалу с точки зрения ментальности, а по тактике - хз
Пеп вроде как не привык насильно удерживать игроков, так что тут желание игрока играет большую роль. Посмотрим, с Сити Эрлинг уже взял требл, чего бы и в Мадрид не захотеть.
+44
-2
+42
Спорная кандидатура. С одной стороны это безусловно топовый голеадор, чего Реалу не хватает. С другой же в атаке Реала многое замешано на комбинациях и взаимозаменяемости. Не зря многие отмечают, что Реал - мастера контролируемого хаоса. А Эрлинг в этом все невероятно слаб и плох. Он почти не участвует в игре команды. Тут куда больше Кейн бы подошел.
+41
-9
+32
Ответ arspurs9
Спорная кандидатура. С одной стороны это безусловно топовый голеадор, чего Реалу не хватает. С другой же в атаке Реала многое замешано на комбинациях и взаимозаменяемости. Не зря многие отмечают, что Реал - мастера контролируемого хаоса. А Эрлинг в этом все невероятно слаб и плох. Он почти не участвует в игре команды. Тут куда больше Кейн бы подошел.
самое обидное для меня, как для болельщика реала, что мы так долго возимся с мбаппе и упустили кейна, могли бы побороться за него
+22
-1
+21
звучит наивно, с одной стороны. сити холланда отпустить явно не захочет, учитывая, что под него пеп даже структуру игры перестроил. с другой стороны, эрлинг сам говорил вроде, что хочет поиграть в разных чемпионатах

но, хотелось бы, все равно. идеально подойдёт реалу с точки зрения ментальности, а по тактике - хз
+22
-5
+17
Ответ arspurs9
Спорная кандидатура. С одной стороны это безусловно топовый голеадор, чего Реалу не хватает. С другой же в атаке Реала многое замешано на комбинациях и взаимозаменяемости. Не зря многие отмечают, что Реал - мастера контролируемого хаоса. А Эрлинг в этом все невероятно слаб и плох. Он почти не участвует в игре команды. Тут куда больше Кейн бы подошел.
Я бы хотел видеть в Мадриде другого нападающего Сити - Альвареса. Да, он конечно не экстра-класса наконечник, но зато он прекрасен в других аспектах и в контролируем хаосе думаю чувствовал бы себя весьма хорошо. это максимально приближенный игрок к Бензема и Кейну по манере игры.
+19
-5
+14
Ответ Axs Men
Надеюсь Холланда продадут. Ну не подходит он Пепу, да стату набить он может , но в главных матчах он был нулевой. По ЛЧ всё видно, смотрим именно топовые матчи. С Баварией 0 реализации, плюс промазал с пенальти, а могло там всё печально закончиться, на кураже Бавария могла у себя дома результат добыть. С Реалом просто тьма упушенных моментов, особенно в 1 тайме . Берни которого мало кто ценит забил те нужные голы. С Интером его вовсе не было видно всю игру, Победу принёс Родри, да и в матче с Баварией он забил 1 гол
Нехило ты набросил) в 1-м матче Сити победил 3:0, в котором Холланд забил и отдал ассист. Во втором матче он также забил. Ты бы проверял информацию, прежде чем набрасывать.
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+6
Ответ Николай Утюжов
Топ трансферт для Реала. Холанд создан для этого клуба
Ничего не будет, полагать что Холланд в ближайшее время куда то уйдет из МС - наивно
+7
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+6
Топ трансферт для Реала. Холанд создан для этого клуба
+15
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+5
Ответ LattieXRK
самое обидное для меня, как для болельщика реала, что мы так долго возимся с мбаппе и упустили кейна, могли бы побороться за него
Кейна скорее всего не рассматривали, потому, была давно информация, что Перес зарекся иметь дела с Леви, тот на трансферах Бэйла и Модрича много крови выпил мадридцам. Он и с Баварией начал свои трюки вытворять.
+3
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Ну, раз Джуд не сказал Эрлингу о «Реале» ничего плохого, то, конечно, надо переходить. А то Холанд ведь сомневался до последнего в этом вопросе.
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Ответ Николай Утюжов
Топ трансферт для Реала. Холанд создан для этого клуба
Зачем? С атакой сейчас проблем нет(как с организацией, так и с самим завершением). Плюс еще Эндрик придет. Реалу бы защиту укрепить, чем 100+лямов на ЦФ выкинуть.
+3
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+3
Ответ revol83
Спрашивается на хрена Реалу Мбаппе и Холланд?
чтобы показать Барселоне, что мы так можем, а вы нет:)
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Ребята не несите чушь, Холанд в любой топовой команде будет бомбардиром и если учитывать его возраст, то в долгосрочной перспективе никакой Кейн рядом не стоит. Про Алвареса можно вообще не говорить.
+2
0
+2
Спрашивается на хрена Реалу Мбаппе и Холланд?
+3
-1
+2
Реалу не нужен ни Холланд, ни Мбаппе.
На данный момент на рынке нету подходящего Реалу игрока, им нужно ожидать восхождение нового вундеркинда а-ля Бензема или лысого Рональдо.
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Сигнал для Мбаппе.
+3
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А Мбаппе контактирует?
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Как будто пока Пеп у руля Сити, Эрлингу не стоит уходить
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Ответ corazn blanco
Я бы хотел видеть в Мадриде другого нападающего Сити - Альвареса. Да, он конечно не экстра-класса наконечник, но зато он прекрасен в других аспектах и в контролируем хаосе думаю чувствовал бы себя весьма хорошо. это максимально приближенный игрок к Бензема и Кейну по манере игры.
опять титулов со скамейки наберёт, теперь под хоселу посидит)))

ладно, шутка. а, вообще, согласен
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Ответ arspurs9
Спорная кандидатура. С одной стороны это безусловно топовый голеадор, чего Реалу не хватает. С другой же в атаке Реала многое замешано на комбинациях и взаимозаменяемости. Не зря многие отмечают, что Реал - мастера контролируемого хаоса. А Эрлинг в этом все невероятно слаб и плох. Он почти не участвует в игре команды. Тут куда больше Кейн бы подошел.
это вынужденно скорее, из-за того что нет напа
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Ответ Джонни Кэтсвил
их законодательства не знаю, но не думаю что это вообще законно.
Погуглил, в Англии отступных нет,они запрещены
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Ответ belikovda.90
Сити богаче Реала. Реал не номер 1 в переговорах. Один Мбаппе чего стоит
мне кажется, вы не понимаете как работают отступные
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Ответ Джонни Кэтсвил
если не ошибаюсь, у него в контракте отступные прописаны. так что сити никто не спросит
да, вроде прописаны, но, кажется, они действуют не сразу с подписания контракта
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Ответ MMMinor
Пеп вроде как не привык насильно удерживать игроков, так что тут желание игрока играет большую роль. Посмотрим, с Сити Эрлинг уже взял требл, чего бы и в Мадрид не захотеть.
гвардиола его явно будет уговаривать остаться, слишком много он изменил в игре ради такой машины. не похож эрлинг на человека, который будет продавливать трансфер любыми методами

хотя, у сити есть альварес, обратно к старой системе вернуться можно)
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Ответ morphvirg
Нехило ты набросил) в 1-м матче Сити победил 3:0, в котором Холланд забил и отдал ассист. Во втором матче он также забил. Ты бы проверял информацию, прежде чем набрасывать.
Возраст, путаю некоторые моменты. Но я отчётливо помню , что он не был ключевым элементом победы в ЛЧ
+1
0
+1
Ответ Axs Men
Надеюсь Холланда продадут. Ну не подходит он Пепу, да стату набить он может , но в главных матчах он был нулевой. По ЛЧ всё видно, смотрим именно топовые матчи. С Баварией 0 реализации, плюс промазал с пенальти, а могло там всё печально закончиться, на кураже Бавария могла у себя дома результат добыть. С Реалом просто тьма упушенных моментов, особенно в 1 тайме . Берни которого мало кто ценит забил те нужные голы. С Интером его вовсе не было видно всю игру, Победу принёс Родри, да и в матче с Баварией он забил 1 гол
Забыл добавить, что ты фанат Месси
+1
0
+1
Если Холланд впишется в модель игры Реала- у него будут все шансы переписать голевые рекорды клуба , ибо полузащита в Реале сейчас топ, возможно сильнейшая в мире , и уж точно лучшая по соотношению возраст- качество , плюс топовые вингеры в лице Вини и Родриго , которые так же пока весьма молоды , про возраст самого Эрлинга и так понятно, в общем потенциально самая благодатная почва для голевой машины на ближайшие 5-7 лет
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Холланд на понижение не пойдёт.
Согласен, вряд ли мы его увидим когда-то во втором каталонском)
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Ответ Джонни Кэтсвил
тоже погуглил) есть у Холланда отступные 200 с июля этого года. ttps://m.sports.ru/football/1110205403-u-xolanda-est-otstupnye-v-man-siti-200-mln-evro-v-2024-godu-i-175-mln-.html
Интересные у тебя источники информации: слух, опубликованный на sports

В Англии отступных нет
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Ответ Axs Men
Я бы сказал , что просто удача повернулась лицом. А по игре Сити поза прошлого сезона был сильнее, просто невезение не позволило им выграть ЛЧ. Сыграй тогда Сити и Реал 10 матче, в 9 из них выиграл бы Сити.
Они по всем катком проехались(только в финале с Интером играли осторожно и не ярко). А матч с Реалом-отдельная тема вообще. Такого доминирования не было давно.
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