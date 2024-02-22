Джим Рэтклифф: «Масштаб «МЮ» несравним ни с одним лондонским клубом»
Джим Рэтклифф считает «МЮ» более значимым клубом, чем любой из лондонских.
Два года назад совладелец «Манчестер Юнайтед» пытался купить «Челси».
«Мы потратили много времени, размышляя о том, действительно ли мы хотим этого [купить «Челси»]. Когда мы определились, было уже слишком поздно.
Нельзя сравнивать «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Масштаб «МЮ», честно говоря, несравним ни с одним лондонским клубом», – сказал Рэтклифф.
вот если бы он Ливерпуль пытался бы купить - вот это, да, предательство 80-г левела.
"но это заслуга абрамовича", "но это заслуга Переса", "но это заслуга шейхов". И плюсуют же некоторые)))
МЮ и Ливерпуль
будучи болельщиком МЮ, мне не нравится Ливерпуль, но стоит признать, что они один из двух исторически самых успешных клубов Англии
Или то что сейчас делает МС или Челси в недавнем прошлом ничего не стоят?
Ну да, по подсчётам у МЮ самая большая фан база из английских клубов, а дальше?
Дальше пропасть, если брать последние дет 10-15.