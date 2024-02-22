Джим Рэтклифф: «Масштаб «МЮ» несравним ни с одним лондонским клубом»

Джим Рэтклифф считает «МЮ» более значимым клубом, чем любой из лондонских.

Два года назад совладелец « » пытался купить « ».

«Мы потратили много времени, размышляя о том, действительно ли мы хотим этого [купить «Челси»]. Когда мы определились, было уже слишком поздно.

Нельзя сравнивать «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Масштаб «МЮ», честно говоря, несравним ни с одним лондонским клубом», – сказал .