Джим Рэтклифф: «Масштаб «МЮ» несравним ни с одним лондонским клубом»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф считает «МЮ» более значимым клубом, чем любой из лондонских.

Два года назад совладелец «Манчестер Юнайтед» пытался купить «Челси». 

«Мы потратили много времени, размышляя о том, действительно ли мы хотим этого [купить «Челси»]. Когда мы определились, было уже слишком поздно. 

Нельзя сравнивать «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Масштаб «МЮ», честно говоря, несравним ни с одним лондонским клубом», – сказал Рэтклифф.

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32 комментария
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Ответ Korotkov R.A.
Ща буит мясо 😁
Та какое мясо ? Он просто пытается оправдаться за то что будучи "самым ярым фанатом МЮ" пытался купить Челси, причем 2 раза.
+19
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+16
Смотря в каких единицах измерения считать этот масштаб. Если по фанбазе, то МЮ действительно популярнее в мире, чем любой лондонский клуб, но это заслуга САФа. А то, что происходит с МЮ последние лет 10 - скорее путь в обратном направлении.
+20
-9
+11
Ответ Леопардер
Смотря в каких единицах измерения считать этот масштаб. Если по фанбазе, то МЮ действительно популярнее в мире, чем любой лондонский клуб, но это заслуга САФа. А то, что происходит с МЮ последние лет 10 - скорее путь в обратном направлении.
Я вот малость не понимаю, что значит "это заслуга САФа". Он что, не часть МЮ?))
+8
-2
+6
Интересно читать, как одни и те же люди пишут на разных ветках разное. Когда обсуждаю что в России самый самый это Спартак, все пишут, что это было давно. А тут прям великий, хотя это тоже было очень давно.
+8
-3
+5
Масштабно рассуждает.
+3
0
+3
Поэтому и давление в МЮ несравнимо выше
+4
-3
+1
Ответ Pucheslav
Та какое мясо ? Он просто пытается оправдаться за то что будучи "самым ярым фанатом МЮ" пытался купить Челси, причем 2 раза.
в покупке Челси нет ничего страшного, учитывая то, что МЮ не продавался на тот момент.
вот если бы он Ливерпуль пытался бы купить - вот это, да, предательство 80-г левела.
+5
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+1
Ответ Pixel 8
Я вот малость не понимаю, что значит "это заслуга САФа". Он что, не часть МЮ?))
Согласен. Там была команда, не только игроки, но и тренерский штаб, руководительский состав. Мало кто помнит, что Сэр Алекс работал в тандеме с директором Дэвидом Гиллом, который прислушивался к САФу и способствовал развитию команды.
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Ответ JamesBulger7
Согласен. Там была команда, не только игроки, но и тренерский штаб, руководительский состав. Мало кто помнит, что Сэр Алекс работал в тандеме с директором Дэвидом Гиллом, который прислушивался к САФу и способствовал развитию команды.
Да вообще логика немного странная. Если ею руководствоваться, то до чего угодно можно докопаться.
"но это заслуга абрамовича", "но это заслуга Переса", "но это заслуга шейхов". И плюсуют же некоторые)))
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Ответ Vatikan
конечно, верно говорит. мю остаётся самым великим английским клубом! пока никто не приблизился даже
Не надо, ливерпуль и мю по величию всегда рядом стоят
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Ответ Husly
Интересно читать, как одни и те же люди пишут на разных ветках разное. Когда обсуждаю что в России самый самый это Спартак, все пишут, что это было давно. А тут прям великий, хотя это тоже было очень давно.
Ну не так давно. Спартачок гремел до начала нулевых, МЮ до середины 10-х.
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маню давно не топ клуб, но как середняк крепкий
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Крышу то хоть отремонтировали?
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Ответ Vatikan
конечно, верно говорит. мю остаётся самым великим английским клубом! пока никто не приблизился даже
если рассматривать долгое время, то лучших клубов 2
МЮ и Ливерпуль
будучи болельщиком МЮ, мне не нравится Ливерпуль, но стоит признать, что они один из двух исторически самых успешных клубов Англии
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Ответ Любезный Коссутий
все верно. несопоставимые величины. в Англии только Ливерпуль соизмерим с МЮ.
Все живёте прошлым? Сейчас не 90-е и не 2000-е. Что значит не сопоставимые?
Или то что сейчас делает МС или Челси в недавнем прошлом ничего не стоят?
Ну да, по подсчётам у МЮ самая большая фан база из английских клубов, а дальше?
Дальше пропасть, если брать последние дет 10-15.
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Ответ Husly
Интересно читать, как одни и те же люди пишут на разных ветках разное. Когда обсуждаю что в России самый самый это Спартак, все пишут, что это было давно. А тут прям великий, хотя это тоже было очень давно.
Давно только для школьников, уже выросло поколение с интернетом из нулевых, которые видели величие МЮ
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