Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» в гостях у «Наполи», «Порту» против «Арсенала»

Теги Порту Барселона Лига чемпионов УЕФА Арсенал результаты Наполи Футбол

«Барселона» сыграет с «Наполи» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в среду «Порту» встретится с «Арсеналом». 

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Наполи Италия – Барселона Испания
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Порту Португалия – Арсенал Англия
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ

19 комментариев
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Действующий чемпион Испании против действующего чемпиона Италии
Звучит красиво
+14
-6
+8
Ответ ILYA_FCB
Действующий чемпион Испании против действующего чемпиона Италии Звучит красиво
Третье место чемпионата Испании против
девятого места чемпионата Италии
Так будет правильнее)
+14
-7
+7
удачи Наполи и Арсеналу
+11
-8
+3
У каталонцев сегодня большой футбольный вечер, перетекающий в ночь - 3 матча смотреть:
21:00 Аль Наср - Аль Фейха
23:00 Наполи - Барселона
04:00 Интер Майями - Реал Солт Лейк
🤣🤣
+6
-3
+3
Барсе победы. Заткнуть рты хейтерам
+9
-7
+2
Как то встретились Барса и Наполи, и оба проиграли:)
+5
-4
+1
Ответ войд
Комментарий удален модератором
💊
+2
-1
+1
Ответ htefh
Третье место чемпионата Испании против девятого места чемпионата Италии Так будет правильнее)
😁
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Вот и посмотрим сегодня, произойдёт ли у Наполи - эффект Кальцоне!☝️
+1
-1
0
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