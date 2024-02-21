Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» в гостях у «Наполи», «Порту» против «Арсенала»

«Барселона» сыграет с «Наполи» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в среду « » встретится с « ».

1/8 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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