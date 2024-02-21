Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» в гостях у «Наполи», «Порту» против «Арсенала»
«Барселона» сыграет с «Наполи» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также в среду «Порту» встретится с «Арсеналом».
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Драгау»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Звучит красиво
девятого места чемпионата Италии
Так будет правильнее)
21:00 Аль Наср - Аль Фейха
23:00 Наполи - Барселона
04:00 Интер Майями - Реал Солт Лейк
🤣🤣