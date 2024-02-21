Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи и экс-президент «Юве» Аньелли обсуждали аналог Суперлиги в 2020-м. Турнир хотели назвать в честь Нильса Бора, который участвовал в разработке атомной бомбы

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Ассоциация европейских клубов Андреа Аньелли Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Нассер Аль-Хелайфи и Андреа Аньелли собирались создать аналог Суперлиги в 2020 году.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли работали над проектом турнира под названием «Откровения Бора». Проект новой «европейской Суперлиги» получил название в честь знаменитого датского ученого-физика Нильса Бора, работавшего над созданием атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта и получившего Нобелевскую премию по физике в 1922 году. Соревнование должно было «взорвать» и изменить европейский футбол.

«Я помню, как летел в Париж посреди пандемии коронавируса. Вокруг не было никого. Париж был пуст. Мы с Нассером [Аль-Хелайфи] обсуждали новый турнир, он говорил, что нам необходимы перемены, потому что, если мы ничего не предпримем, мы погибнем» – вспомнил Аньелли в интервью.

Встреча, о которой рассказал Аньелли, произошла осенью 2020 года, почти за полгода до подтверждения создания европейской Суперлиги, которую поддержали «Реал Мадрид», «Барселона», «Ювентус» и другие большие клубы. Это событие повлияло на перспективы успеха «Откровений Бора». При этом разногласия между Аль-Хелайфи, который отвечал за финансовую часть, и Аньелли, отвечавшим за управление новым турниром, начались еще до объявления о создании Суперлиги. Итальянец был отстранен с поста президента Ассоциации европейских клубов (АЕК), которой теперь руководит Аль-Хелайфи.

«Целая группа клубов искала способы улучшить европейские соревнования, сделать их более привлекательными и прибыльными. Это делалось целиком и полностью с ведома УЕФА», – признали в окружении Аль-Хелайфи.

Стоит отметить, что в настоящее время «ПСЖ» наряду с «Баварией» и самим УЕФА выступает в качестве основного противника европейской Суперлиги.

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31 комментарий
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Ответ savik-A.M.
не " Бора" а " Борна" , и не " откровение" а "индификация" , опять новостник коряво перевели )
"Идентификация" может?)
+38
0
+38
Нильс Бор знаменит далеко не только участием в разработке ЯО известен. Это один из величайших физиков 20 столетия который в том числе дал начало квантовой механике. Но это конечно не так громко звучит.
+24
0
+24
не " Бора" а " Борна" , и не " откровение" а "индификация" , опять новостник коряво перевели )
+30
-8
+22
Ответ JuVero
"Идентификация" может?)
Дефекация) Нассера
+24
-2
+22
Ответ whereissuso
Нильс Бор знаменит далеко не только участием в разработке ЯО известен. Это один из величайших физиков 20 столетия который в том числе дал начало квантовой механике. Но это конечно не так громко звучит.
Вообще очень странный выбор, Бор в первую очередь ассоциируется у большинства явно не с ЯО, я далеко не физик, но на ум первое приходит модель атома и копенгагенская интерпретацтя
+18
-1
+17
АТОМНАЯ БОМБА
ВОДОРОДНАЯ БОМБА
+16
-3
+13
Ответ pogbadrogba
АТОМНАЯ БОМБА ВОДОРОДНАЯ БОМБА
ШАРИКОПОДШИПНИКОВАЯ БОМБА
+11
-1
+10
Ответ игрочишка всея руси
Турнир логично назвать футбольного человека .где футбол а где ядерная физика .то же самое кубок гагарина
Так привыкли же к кубку Гагарина.
Да и граф Стэнли не был таким уж хоккейным человеком.
+5
0
+5
Ответ savik-A.M.
не " Бора" а " Борна" , и не " откровение" а "индификация" , опять новостник коряво перевели )
Не Борн, а Фома Киняев
+5
0
+5
А ещё Нильс Бор по молодости играл вратарём и, согласно легенде, решал на штанге математические уравнения.
+4
0
+4
Ответ Kostya Fomin
ШАРИКОПОДШИПНИКОВАЯ БОМБА
ХВАТИТ ОРАТЬ!
+3
0
+3
А еще он бор-машину придумал
+2
0
+2
Турнир логично назвать футбольного человека .где футбол а где ядерная физика .то же самое кубок гагарина
+3
-1
+2
Ответ я купил Джили!!!
А еще он бор-машину придумал
А еще сосноBый бор
+2
0
+2
Ответ я купил Джили!!!
Не Борн, а Фома Киняев
не фома киняев а Майкл Кейн!!!
+2
0
+2
Ответ Neclerque
Что за дичь я только что прочитал?🤣🤣🤣
Что Нассер - позор футбола.
+1
0
+1
Ответ whereissuso
Нильс Бор знаменит далеко не только участием в разработке ЯО известен. Это один из величайших физиков 20 столетия который в том числе дал начало квантовой механике. Но это конечно не так громко звучит.
вот да, удивительно. хотя.. не, журналистика
+1
0
+1
Просто Аль не шарит в футболе и его заманили в уефа - там дали власть и теперь ему по барабану .
+1
0
+1
Ответ JuVero
"Идентификация" может?)
да что дико описался
+1
0
+1
То есть,сначала хотели забрать сами,а когда другие подсуетились ,стали главными противниками?)Напомнило армию,когда мой молодой замполит вломился в коптерку где мы выпивали.Цитата:Всегда нужно звать меня.Без меня это пьянка,со мной-мероприятие..)
+1
0
+1
Ответ d.xoxlov
Дефекация) Нассера
Деменция Ротенберга
0
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Ответ savik-A.M.
не " Бора" а " Борна" , и не " откровение" а "индификация" , опять новостник коряво перевели )
Коряво? ))
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А еще сосновый бор
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Полина Антохина далеко пойдёт) Это просто жесть!

El PSG y Nasser Al-Khelaïfi estuvieron trabajando en un proyecto de Superliga en 2020
https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2024/02/20/65d493e0ca474102658b45a8.html
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Что за дичь я только что прочитал?🤣🤣🤣
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Х
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Ответ игрочишка всея руси
Турнир логично назвать футбольного человека .где футбол а где ядерная физика .то же самое кубок гагарина
просто у нас в стране героев в массы не народ выбирает , если бы кубок назвали в честь Третьяка условного , то он бы не был так на слуху у условной молодежи нынешней, а так в школах про первый "полет в космос" ежегодно сс**
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