Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи и экс-президент «Юве» Аньелли обсуждали аналог Суперлиги в 2020-м. Турнир хотели назвать в честь Нильса Бора, который участвовал в разработке атомной бомбы
Нассер Аль-Хелайфи и Андреа Аньелли собирались создать аналог Суперлиги в 2020 году.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли работали над проектом турнира под названием «Откровения Бора». Проект новой «европейской Суперлиги» получил название в честь знаменитого датского ученого-физика Нильса Бора, работавшего над созданием атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта и получившего Нобелевскую премию по физике в 1922 году. Соревнование должно было «взорвать» и изменить европейский футбол.
«Я помню, как летел в Париж посреди пандемии коронавируса. Вокруг не было никого. Париж был пуст. Мы с Нассером [Аль-Хелайфи] обсуждали новый турнир, он говорил, что нам необходимы перемены, потому что, если мы ничего не предпримем, мы погибнем» – вспомнил Аньелли в интервью.
Встреча, о которой рассказал Аньелли, произошла осенью 2020 года, почти за полгода до подтверждения создания европейской Суперлиги, которую поддержали «Реал Мадрид», «Барселона», «Ювентус» и другие большие клубы. Это событие повлияло на перспективы успеха «Откровений Бора». При этом разногласия между Аль-Хелайфи, который отвечал за финансовую часть, и Аньелли, отвечавшим за управление новым турниром, начались еще до объявления о создании Суперлиги. Итальянец был отстранен с поста президента Ассоциации европейских клубов (АЕК), которой теперь руководит Аль-Хелайфи.
«Целая группа клубов искала способы улучшить европейские соревнования, сделать их более привлекательными и прибыльными. Это делалось целиком и полностью с ведома УЕФА», – признали в окружении Аль-Хелайфи.
Стоит отметить, что в настоящее время «ПСЖ» наряду с «Баварией» и самим УЕФА выступает в качестве основного противника европейской Суперлиги.
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ВОДОРОДНАЯ БОМБА
Да и граф Стэнли не был таким уж хоккейным человеком.
El PSG y Nasser Al-Khelaïfi estuvieron trabajando en un proyecto de Superliga en 2020
https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2024/02/20/65d493e0ca474102658b45a8.html