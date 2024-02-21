Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи и экс-президент «Юве» Аньелли обсуждали аналог Суперлиги в 2020-м. Турнир хотели назвать в честь Нильса Бора, который участвовал в разработке атомной бомбы

Нассер Аль-Хелайфи и Андреа Аньелли собирались создать аналог Суперлиги в 2020 году.

Президент «ПСЖ» и бывший президент « » работали над проектом турнира под названием «Откровения Бора». Проект новой «европейской Суперлиги» получил название в честь знаменитого датского ученого-физика Нильса Бора, работавшего над созданием атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта и получившего Нобелевскую премию по физике в 1922 году. Соревнование должно было «взорвать» и изменить европейский футбол.

«Я помню, как летел в Париж посреди пандемии коронавируса. Вокруг не было никого. Париж был пуст. Мы с Нассером [Аль-Хелайфи] обсуждали новый турнир, он говорил, что нам необходимы перемены, потому что, если мы ничего не предпримем, мы погибнем» – вспомнил Аньелли в интервью.

Встреча, о которой рассказал Аньелли, произошла осенью 2020 года, почти за полгода до подтверждения создания европейской Суперлиги, которую поддержали « », « », «Ювентус» и другие большие клубы. Это событие повлияло на перспективы успеха «Откровений Бора». При этом разногласия между Аль-Хелайфи, который отвечал за финансовую часть, и Аньелли, отвечавшим за управление новым турниром, начались еще до объявления о создании Суперлиги. Итальянец был отстранен с поста президента европейских клубов (АЕК), которой теперь руководит Аль-Хелайфи.

«Целая группа клубов искала способы улучшить европейские соревнования, сделать их более привлекательными и прибыльными. Это делалось целиком и полностью с ведома УЕФА», – признали в окружении Аль-Хелайфи.

Стоит отметить, что в настоящее время «ПСЖ» наряду с «Баварией» и самим выступает в качестве основного противника европейской Суперлиги.

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