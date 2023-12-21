«ПСЖ» против Суперлиги: «Поддерживаем принципы европейской спортивной модели и ценности открытых соревнований»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

«ПСЖ» выступил против организации Суперлиги Европы.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу нового турнира, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Пари Сен-Жермен» полностью и безоговорочно отвергает любой проект так называемой Суперлиги, как это было с самого первого дня и будет всегда.

Являясь гордой европейской организацией, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, ценности открытых соревнований и работает со всеми признанными заинтересованными сторонами европейского футбола – особенно с болельщиками и игроками, которые которые находятся в центре футбола», – заявил президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи.

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26 комментариев
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"Барсе" и "Реалу" мне кажется проще просто выйти из УЕФА и заявиться в чемпионат Саудовской Аравии. Деньги свои уж точно получат.
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А вот и главный спонсор чинуш УЕФА вылез со своим "фиии")
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Рано или поздно Флорентино продавит эту мафию. Создание Суперлиги лишь вопрос времени
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Короче создадут турнир из 4х команд: Реал, Наполи, Барса, Пари НН.
Первые 5-10 лет будут для раскачки с вербовкой других клубов помаленьку, а Реал будет доминировать в эти 5-10 лет.
А через 50 лет, когда Суперлига будет уже самым престижным турниром в футболе, они будут хвастаться как нафармили в бородатые 20-е годы 10 чашек Суперлиги (когда турнир еще не был престижным) и их никто не может догнать.
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+1
Ответ Эден Азаров
Короче создадут турнир из 4х команд: Реал, Наполи, Барса, Пари НН. Первые 5-10 лет будут для раскачки с вербовкой других клубов помаленьку, а Реал будет доминировать в эти 5-10 лет. А через 50 лет, когда Суперлига будет уже самым престижным турниром в футболе, они будут хвастаться как нафармили в бородатые 20-е годы 10 чашек Суперлиги (когда турнир еще не был престижным) и их никто не может догнать.
Хорошая аналогия с пятью-шестью кубками КЕЧ Реала😁
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Ответ Harryck
"Барсе" и "Реалу" мне кажется проще просто выйти из УЕФА и заявиться в чемпионат Саудовской Аравии. Деньги свои уж точно получат.
Ради такого кипиша саудиты сами захотят спонсорами стать.Пару лярдов взамен на участие их нескольких клубов.Не для Пахтакоров и Йокогамы создавалось всё это
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А Баба Яга - против.
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Ясно. Каждый выходные Эль-Класико.
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спартак будет учавствовать в суперлиге
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пока такие структуры как ПСЖ будут существовать, суперлига просто неизбежна
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Ответ Abdul Aziz
Хорошая аналогия с пятью-шестью кубками КЕЧ Реала😁
Подписан: Барселона. Ясно-понятно. Кого же ещё могут волновать победы Реала в ЛЧ)
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Ответ Harryck
"Барсе" и "Реалу" мне кажется проще просто выйти из УЕФА и заявиться в чемпионат Саудовской Аравии. Деньги свои уж точно получат.
Вообще отличное предложение. Испанский футбол очистится наконец то
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Ответ Стахович
Нет УЕФА - нет ПСЖ)
нет Марчиняка - нет Мбапе
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