«ПСЖ» против Суперлиги: «Поддерживаем принципы европейской спортивной модели и ценности открытых соревнований»
«ПСЖ» выступил против организации Суперлиги Европы.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу нового турнира, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Пари Сен-Жермен» полностью и безоговорочно отвергает любой проект так называемой Суперлиги, как это было с самого первого дня и будет всегда.
Являясь гордой европейской организацией, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, ценности открытых соревнований и работает со всеми признанными заинтересованными сторонами европейского футбола – особенно с болельщиками и игроками, которые которые находятся в центре футбола», – заявил президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи.
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Первые 5-10 лет будут для раскачки с вербовкой других клубов помаленьку, а Реал будет доминировать в эти 5-10 лет.
А через 50 лет, когда Суперлига будет уже самым престижным турниром в футболе, они будут хвастаться как нафармили в бородатые 20-е годы 10 чашек Суперлиги (когда турнир еще не был престижным) и их никто не может догнать.