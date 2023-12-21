«ПСЖ» против Суперлиги: «Поддерживаем принципы европейской спортивной модели и ценности открытых соревнований»

«ПСЖ» выступил против организации Суперлиги Европы.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу нового турнира, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

« » полностью и безоговорочно отвергает любой проект так называемой Суперлиги, как это было с самого первого дня и будет всегда.

Являясь гордой европейской организацией, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, ценности открытых соревнований и работает со всеми признанными заинтересованными сторонами европейского футбола – особенно с болельщиками и игроками, которые которые находятся в центре футбола», – заявил президент парижского клуба .

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