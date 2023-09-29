Президент «ПСЖ»: «Суперлига – это шутка. «Юве» уже вышел из проекта, «Реал» и «Барса» должны сделать это же. Выбора нет»

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент «ПСЖ» заявил, что «Реал» и «Барселона» должны выйти из Суперлиги Европы.

– Ассоциация европейских клубов (Нассер Аль-Хелайфи возглавляет ее – Sports.ru) быстро становится все влиятельнее.

– Раньше ФИФА, УЕФА и федерации считались самыми важными организациями в футболе. Никто не думал о клубах, а ведь клубы – это самое важное. Ничего не должно происходить без учета мнения клубов. Никаких новых правил. Если у клубов все в порядке, то и у футбола все хорошо.

ECA работает всего 15 лет. Раньше никто не приглашал нас за стол переговоров. Мы делали то, что нам говорили делать: в каких турнирах участвовать, как распределять деньги. У клубов не было права голоса. Это изменилось. Мы начали с элитных команд, но теперь и более маленькие клубы могут высказаться. Суперлига многое ускорила.

– Эта противоречивая идея дала вам большую власть и право голоса при общении с УЕФА? Такие клубы, как «ПСЖ», отказались от нового турнира и де-факто решили эту проблему.

– Суперлига? Я называю эту идею не-Суперлига. Это факт. Мы едины, как никогда прежде. Нас хотели разъединить, но все произошло ровно наоборот. Благодаря этому мы можем реализовать революционные идеи. На ужине в среду я сказал партнерам по руководству ECA: «Это словно семейный ужин». Мы работаем ради коллективного блага, хотя многие из нас могли сделать иной выбор.

УЕФА повел себя правильно, остановив Суперлигу. Вклад Александера Чеферина нужно оценить.

– Говорят, Нассер Аль-Хелайфи воюет с «Барселоной» и «Реалом».

– Эти клубы знают, что я никогда не называю их по имени – даже в более приватной обстановке. Я всегда говорю им, что они могут вернуться в ECA в любой момент. Присоединяйтесь к семье. Их ждут. «Ювентус» уже вышел из проекта Суперлиги. Они должны сделать то же самое. У них нет иного выбора.

Я не против «Барселоны» или «Мадрида». Я не собираюсь никого исключать. Я против конфликтов и ссор. Я встречался с Жоаном Лапортой и сказал ему то же самое. Если они хотят бороться, то пусть. Мы больше не будем тратить на это время. У нас есть свои дела. Мы хотим развиваться, и на сегодняшний день Суперлига – это шутка. Она была мертва до того, как о ее создании объявили, – сказал Аль-Хелайфи.

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9 комментариев

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igls54
Суперлига - это борьба против однополярного мира, если кто не понял :)
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войд
Тебас:Псж это шутка,этот позорный проект не должен больше существовать)
+5
-1
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crossallday
Суперлига: «Я что? Для тебя какая-то шутка?»
+3
0
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VuNePonimaete
Ответ milky way
Хелайфи и Чеферин - создатели футбола. Только им решать, где кто как и по каким правилам должны играть.
Хелаифи самый бездарный президент за всю историю футбола. На его фоне даже Бартомеу гением выглядит
+3
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+3
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milky way
Хелайфи и Чеферин - создатели футбола. Только им решать, где кто как и по каким правилам должны играть.
+1
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Eziiko
Не забудь занести Чефирке,а остальное неважно:)
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Подкат Пенальтьевич
В итоге Суперлига будет в Саудовской Аравии, которая не будет спрашивать мнение Катара
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xQcoW
бчк вообще должна позориться в сегунде, какая Суперлига?
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Алексей Иванов
Ответ VuNePonimaete
Хелаифи самый бездарный президент за всю историю футбола. На его фоне даже Бартомеу гением выглядит
действительно, имея такие возможности нужно уметь так жидко лажать из года в год
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