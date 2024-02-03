Тен Хаг о зимнем окне: «Хотел форварда, но это было невозможно. У ФФП есть минусы: из-за него нужно продавать хороших игроков, так команду не построить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Амад Диалло Омари Форсон Футбол

Эрик тен Хаг посетовал на ФФП, говоря о зимнем трансферном окне.

«Не секрет, что я хотел нападающего. Учитывая травму Марсьяля, у нас нет игрока на подмену. Но подписать кого-то было невозможно, потому что мы должны были вписаться в правила финансового фэйр-плей.

У ФФП есть минусы. Из-за него нужно продавать игроков, и это должны быть хорошие игроки. Не думаю, что так получится построить команду.

У нас есть Омари [Форсон] и Амад Диалло. Конечно, есть и Рэшфорд, который может сыграть на этой позиции. Но, думаю, в остальном все позиции на поле укомплектованы. С позицией центрфорварда придется проявить креативность», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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57 комментариев
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Сейчас бы ныть тренируя МЮ о ФФП. Надо же такое сморозить, он вообще в адеквате?
+67
-3
+64
Выделив бы тен Хагу очередные 100 млн, он опять купил неликвид типа Антони.
+43
-3
+40
Набрали бракованной древесины полсостава, а виноват у них ФФП)
+32
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+32
Ответ Виталий Ан
Сейчас бы ныть тренируя МЮ о ФФП. Надо же такое сморозить, он вообще в адеквате?
бедному ффп мешает купить очередного Антони за 100 лямов
+28
-2
+26
Так а чья вина в том, что ты напокупал ранее неликвид за 100 млн.
И сейчас позволить не можешь.
+26
-12
+14
Ответ jexOn
Выделив бы тен Хагу очередные 100 млн, он опять купил неликвид типа Антони.
100% купил бы Бробби из Аякса!
+8
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+7
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Покупал не он, а руководство. Все вопросы к Мерто и Арнольду. Антони можно было взять за 50-60. Максимум 80. Но эти протянули до последнего дня ТО и вывалили 100. К тому же в чем вина Тен Хага, что ещё до его прихода руководство МЮ вместо продажи отпускало игроков бесплатно. Того же Лингарда после Вест Хэма можно было выгодно продать, но нет. Многолетняя некомпетентность руководства начала давать плоды
да даже если и так Антони даже этих денег не стоит.
Тен хаг прекрасно понимал что он не потянет уровень АПЛ но всё равно настоял на его переходе.
у него нет ни скорости,ни дриблинга,ни видения поля и он ещё и абсолютно одноногий.
у Салаха,у Сака тоже упор на левую ногу но они спокойно могут подать или прострелить с правой и даже иногда пробить если ситуация хорошая и что мешает Антони использовать правую ногу?
+7
-1
+6
7Хаг Нужен ещё для трансфера $500 миллион что бы попасть в топ 4 🤣🤣🤣
+13
-7
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Покупал не он, а руководство. Все вопросы к Мерто и Арнольду. Антони можно было взять за 50-60. Максимум 80. Но эти протянули до последнего дня ТО и вывалили 100. К тому же в чем вина Тен Хага, что ещё до его прихода руководство МЮ вместо продажи отпускало игроков бесплатно. Того же Лингарда после Вест Хэма можно было выгодно продать, но нет. Многолетняя некомпетентность руководства начала давать плоды
Так он даже на 10 млн не играет
Что ты тут пытаешься доказать чувак. Это полный провал, будь хоть за 40 млн трансфер. Абсолютно бесполезный игрок
+8
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+5
Ответ Роман
Так а чья вина в том, что ты напокупал ранее неликвид за 100 млн. И сейчас позволить не можешь.
Покупал не он, а руководство. Все вопросы к Мерто и Арнольду. Антони можно было взять за 50-60. Максимум 80. Но эти протянули до последнего дня ТО и вывалили 100. К тому же в чем вина Тен Хага, что ещё до его прихода руководство МЮ вместо продажи отпускало игроков бесплатно. Того же Лингарда после Вест Хэма можно было выгодно продать, но нет. Многолетняя некомпетентность руководства начала давать плоды
+21
-17
+4
Хоспаде, как же хочется футболиста из Эредивизи....
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Попробуй продай Антони и купи на вырученные форварда (не из Аякса)
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Команду не построить если гнобить всех подряд и покупать спиннеров за 100 мультов из-за упрямства. А потом, ой, а как же так вышло? Клоун.
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Ответ Роман
Так а чья вина в том, что ты напокупал ранее неликвид за 100 млн. И сейчас позволить не можешь.
посмотрите на Клоппа и сравните, кого бы не покупал Юрген все играют и играют отменно, дай ему на форварда 100 лямов купил форварда который забивает регулярно, вот так построил монстра , а теперь на ЭТХ, ну тут только плакать
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Хаг не может построить команду потратив больше 300 миллионов?)
Ааа видимо он хотел вложить еще 100 лямов в Аякс и купить у них Бробби))
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Покупал не он, а руководство. Все вопросы к Мерто и Арнольду. Антони можно было взять за 50-60. Максимум 80. Но эти протянули до последнего дня ТО и вывалили 100. К тому же в чем вина Тен Хага, что ещё до его прихода руководство МЮ вместо продажи отпускало игроков бесплатно. Того же Лингарда после Вест Хэма можно было выгодно продать, но нет. Многолетняя некомпетентность руководства начала давать плоды
А нафига там тренер, если не может заблокировать подобные трансферы за безумную переплату? Он не осознавал, что за такие покупки и спрос будет, и ограничит трансферный бюджет в дальнейшем?
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Ответ CONST_VAN_G
Попробуй продай Антони и купи на вырученные форварда (не из Аякса)
"У ФФП есть минусы. Из-за него нужно продавать игроков, и это должны быть ХОРОШИЕ игроки"
Вроде же он объяснил, почему не может продать Антони)
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7Хагу мало 500 млн что он потратил на всякий шлак, ему надо ещё больше потратить на всяких ноунеймов что бы бороться за топ 4
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Учитывая травму Марсиаля.... Ага ,самого незаменимого игрока,который больше как талисман пофигизма в клубе сидит.
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Ответ Willy Kambwala
Ну по логике Тен Хага видимо да, раз он в защиту купил только карлика Мартинеса и Маласию который целый год в лазарете и явно не в основу брался, а как сменщик Шоу. При этом отдал в аренду двух ЛЗ - Уильямса и Фернандеса, чтобы потом арендовать Регилона на позицию ЛЗ - через агенство в котором числится его агент и работает сын) И даже в это летнее ТО он не купил ни одного защитника, хотя взял зачем-то Маунта, Онанюка и Амрабата
Это гений
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Тен Хаг: "Хотел купил Бробби, но мне не дают очередной миллиард фунтов".
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Марсьяля в данный момент смог бы любой паренёк из молодежи подменить. Зачем для этого ещё деньги вываливать?
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Ответ daniil_35
Антони в контексте был его требованием, потому что Санчо и депутат на старте 22/23 были мертвыми. Тогда отлетели Брентфорду или кому-то 0-5 и ЭТХ резко затребовал нового вингера. Летом можно было за 50-60 купить, что все равно провал по его игре. Пусть МЮ посмотрит, как южно-американский рынок хорош последние годы. Явный тренд в эту сторону. Винисисус, Альварес, Энцо и еще ряд сильных игроков несколько лет назад там играли. Почему бы там не найти форварда, учитывая атакующий футбол бразильцев по натуре?
А так отлетели 0-5 из-за нехватки вингера ?
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Ах вот в чем дело!? ну теперь та все понятно почему у тенхаги ничего не получается. а когда начнет говорить про заговор судей против МЮ это будет сигнал что кому-то пора на выход
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Ему Сьебатшо нужен. Вернее нужно
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Ответ Ingword
Не знаю, почему тебя минусуют, если МЮ закончил сезон на 3 строчке
Здешние пользователи иногда не отличаются умом и сообразительностью))
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так ты летом отвалил сотку за ноунейма лол))
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Покупал не он, а руководство. Все вопросы к Мерто и Арнольду. Антони можно было взять за 50-60. Максимум 80. Но эти протянули до последнего дня ТО и вывалили 100. К тому же в чем вина Тен Хага, что ещё до его прихода руководство МЮ вместо продажи отпускало игроков бесплатно. Того же Лингарда после Вест Хэма можно было выгодно продать, но нет. Многолетняя некомпетентность руководства начала давать плоды
Я дико орал с момента, когда в скаутских отчетов было вроде бы 1000 игроков на позицию пз, но они выбрали Ван Биссаку)) это не попытка уколоть Биссаку , но отчётливо показывает как работает весь этот механизм
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Ответ Yri Yrov
посмотрите на Клоппа и сравните, кого бы не покупал Юрген все играют и играют отменно, дай ему на форварда 100 лямов купил форварда который забивает регулярно, вот так построил монстра , а теперь на ЭТХ, ну тут только плакать
Так в Ливерпуле есть команда которая этим занимается, а в МЮ её нет, точнее она есть но совершенно бездарная, вот он и тянет знакомых игроков. С новым менджментом эта ситуация точно измениться.
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Позиция тренера тоже не укомплектована.
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