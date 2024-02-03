Тен Хаг о зимнем окне: «Хотел форварда, но это было невозможно. У ФФП есть минусы: из-за него нужно продавать хороших игроков, так команду не построить»

Эрик тен Хаг посетовал на ФФП, говоря о зимнем трансферном окне.

«Не секрет, что я хотел нападающего. Учитывая травму , у нас нет игрока на подмену. Но подписать кого-то было невозможно, потому что мы должны были вписаться в правила финансового фэйр-плей.

У ФФП есть минусы. Из-за него нужно продавать игроков, и это должны быть хорошие игроки. Не думаю, что так получится построить команду.

У нас есть [Форсон] и . Конечно, есть и , который может сыграть на этой позиции. Но, думаю, в остальном все позиции на поле укомплектованы. С позицией центрфорварда придется проявить креативность», – сказал главный тренер « ».