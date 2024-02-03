Тен Хаг о зимнем окне: «Хотел форварда, но это было невозможно. У ФФП есть минусы: из-за него нужно продавать хороших игроков, так команду не построить»
Эрик тен Хаг посетовал на ФФП, говоря о зимнем трансферном окне.
«Не секрет, что я хотел нападающего. Учитывая травму Марсьяля, у нас нет игрока на подмену. Но подписать кого-то было невозможно, потому что мы должны были вписаться в правила финансового фэйр-плей.
У ФФП есть минусы. Из-за него нужно продавать игроков, и это должны быть хорошие игроки. Не думаю, что так получится построить команду.
У нас есть Омари [Форсон] и Амад Диалло. Конечно, есть и Рэшфорд, который может сыграть на этой позиции. Но, думаю, в остальном все позиции на поле укомплектованы. С позицией центрфорварда придется проявить креативность», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
И сейчас позволить не можешь.
Тен хаг прекрасно понимал что он не потянет уровень АПЛ но всё равно настоял на его переходе.
у него нет ни скорости,ни дриблинга,ни видения поля и он ещё и абсолютно одноногий.
у Салаха,у Сака тоже упор на левую ногу но они спокойно могут подать или прострелить с правой и даже иногда пробить если ситуация хорошая и что мешает Антони использовать правую ногу?
Что ты тут пытаешься доказать чувак. Это полный провал, будь хоть за 40 млн трансфер. Абсолютно бесполезный игрок
Ааа видимо он хотел вложить еще 100 лямов в Аякс и купить у них Бробби))
Вроде же он объяснил, почему не может продать Антони)