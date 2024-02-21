Тухель хотел бы вернуться в Англию после ухода из «Баварии». Неудача в Мюнхене не повлияет на его репутацию
Томас Тухель после ухода из «Баварии» хотел бы вернуться в Англию.
Как пишет The Telegraph, немец хотел бы продолжить карьеру в Англии.
Тухель знает, что нового тренера ищет «Ливерпуль», который намерен бороться с «Баварией» за Хаби Алонсо. Кроме того, возможен вариант, при котором новый тренер понадобится «Манчестер Юнайтед». Будущее Гарета Саутгейта в сборной Англии также остается неопределенным.
Тухель был заинтересован в том, чтобы сменить Саутгейта в сборной Англии после ЧМ-2022. Тогда немец был без работы. Отмечается, что FA будет готова рассмотреть назначение иностранца, владеющего английским языком, когда займется поиском альтернативы Саутгейту.
Как ожидается, неудача в «Баварии» не повлияет на репутацию Тухеля в футбольном мире, так как все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене, и учитывают тот факт, что в «Баварии» неудачно себя проявил не только он. Последним тренером, сумевшим привить «Баварии» свои идеи, считают Пепа Гвардиолу. Проблемы клуба и сборной Германии не считают совпадением.
Отмечается, что Тухель может покинуть «Баварию» и до окончания сезона. Существует вероятность, что его уволят в случае вылета от «Лацио» из Лиги чемпионов.
Томас работал в «Челси» с января 2021-го по сентябрь 2022-го. С ним клуб выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
«Бавария» и Тухель – все. Договорился с клубом, что уйдет летом
А да, еще уверенно выиграть чемпионат и пройти далеко в ЛЧ!
Последний раз Бавария не становилась чемпионом, кажется, в 2012.
Так что про "неудачно проявил себя не только он" звучит забавно.
В Брайтон,если Де Дзерби заберут у них.
Топам он врядли нужен...
В Баварии тяжело пришлось многим: Анчелотти, Гвардиола, а теперь Тухель