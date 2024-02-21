Тухель хотел бы вернуться в Англию после ухода из «Баварии». Неудача в Мюнхене не повлияет на его репутацию

Томас Тухель после ухода из «Баварии» хотел бы вернуться в Англию.

Как пишет The Telegraph, немец хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Тухель знает, что нового тренера ищет «Ливерпуль», который намерен бороться с «Баварией» за Хаби Алонсо. Кроме того, возможен вариант, при котором новый тренер понадобится «Манчестер Юнайтед». Будущее Гарета Саутгейта в сборной Англии также остается неопределенным.

Тухель был заинтересован в том, чтобы сменить Саутгейта в сборной Англии после ЧМ-2022. Тогда немец был без работы. Отмечается, что FA будет готова рассмотреть назначение иностранца, владеющего английским языком, когда займется поиском альтернативы Саутгейту.

Как ожидается, неудача в «Баварии» не повлияет на репутацию в футбольном мире, так как все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене, и учитывают тот факт, что в «Баварии» неудачно себя проявил не только он. Последним тренером, сумевшим привить «Баварии» свои идеи, считают Пепа Гвардиолу. Проблемы клуба и сборной Германии не считают совпадением.

Отмечается, что Тухель может покинуть «Баварию» и до окончания сезона. Существует вероятность, что его уволят в случае вылета от «Лацио» из Лиги чемпионов.

Томас работал в «Челси» с января 2021-го по сентябрь 2022-го. С ним клуб выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

«Бавария» и Тухель – все. Договорился с клубом, что уйдет летом