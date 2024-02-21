Тухель хотел бы вернуться в Англию после ухода из «Баварии». Неудача в Мюнхене не повлияет на его репутацию

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Футбол

Томас Тухель после ухода из «Баварии» хотел бы вернуться в Англию.

Как пишет The Telegraph, немец хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Тухель знает, что нового тренера ищет «Ливерпуль», который намерен бороться с «Баварией» за Хаби Алонсо. Кроме того, возможен вариант, при котором новый тренер понадобится «Манчестер Юнайтед». Будущее Гарета Саутгейта в сборной Англии также остается неопределенным.

Тухель был заинтересован в том, чтобы сменить Саутгейта в сборной Англии после ЧМ-2022. Тогда немец был без работы. Отмечается, что FA будет готова рассмотреть назначение иностранца, владеющего английским языком, когда займется поиском альтернативы Саутгейту.

Как ожидается, неудача в «Баварии» не повлияет на репутацию Тухеля в футбольном мире, так как все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене, и учитывают тот факт, что в «Баварии» неудачно себя проявил не только он. Последним тренером, сумевшим привить «Баварии» свои идеи, считают Пепа Гвардиолу. Проблемы клуба и сборной Германии не считают совпадением.

Отмечается, что Тухель может покинуть «Баварию» и до окончания сезона. Существует вероятность, что его уволят в случае вылета от «Лацио» из Лиги чемпионов.

Томас работал в «Челси» с января 2021-го по сентябрь 2022-го. С ним клуб выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

«Бавария» и Тухель – все. Договорился с клубом, что уйдет летом

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67 комментариев
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Боэли не спи!)
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Ответ Мохнатый55
"все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене". А какие именно сложности возникли у Тухеля в Баварии?
У соперников всегда одиннадцать человек выходит на поле. Сложно побеждать в таких условиях
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"все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене". А какие именно сложности возникли у Тухеля в Баварии?
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Какие сложности у Тухеля в Мюнхене? Их зовут Томас Мюллер и друзья - уже третьего тренера плавят почем зря, не желая подстраиваться под его требования игры в футбол. В открытую. И это не секрет
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Тухеля в Челси, Почеттино в ТТХ, а Постекоглу в Ливерпуль
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я обосрался прямо посреди ресторана, но я уверен это не повлияет на мою репутацию, все подумают что повар накосячил с едой
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Ответ Отец Абду
Тухеля в Челси, Почеттино в ТТХ, а Постекоглу в Ливерпуль
Постекоглу в Селтик тогда, а в Ливерпуль Бенитеса
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Ответ Бродяга-симпатяга
У соперников всегда одиннадцать человек выходит на поле. Сложно побеждать в таких условиях
Черт возьми, ты абсолютно прав!
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Я болельщик МЮ, но даже я считаю, что Ливерпуль не сделал ничего насколько ужасного, чтобы заслужить такое наказание как Тухель.
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Ответ ta-tosha
Какие сложности у Тухеля в Мюнхене? Их зовут Томас Мюллер и друзья - уже третьего тренера плавят почем зря, не желая подстраиваться под его требования игры в футбол. В открытую. И это не секрет
Тухелю блин постоянно кто то мешает, бедный
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Ответ mr Gadisov
Тухелю блин постоянно кто то мешает, бедный
А Нагельсманну с Фликом кто мешал?
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Ответ wzwvt5t47r
Про какие успехи в Париже вечно все говорят ? Да и в Челси он попросту залетел на шару, потому что в первый же полноценный сезон поплыл, про второй вообще молчу
залетел и случайно выиграл ЛЧ в финале у Ман Сити. иногда думаю, что еще странного я увижу в комментах.
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После это жидкого стула никто из топ-клуба его брать не захочет, а еще он слишком токсичный
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Ответ ta-tosha
А Нагельсманну с Фликом кто мешал?
Нагельсману кроме идиотов в руководстве никто и не мешал
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Ответ Shadow1882
Постекоглу в Селтик тогда, а в Ливерпуль Бенитеса
В Ливерпуль Роджерса ☠️
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Ответ Мохнатый55
"все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене". А какие именно сложности возникли у Тухеля в Баварии?
Ну там не приезжать на тренировки на мотике и не одеваться слишком модно, а еще брови не красить... это сложно!
А да, еще уверенно выиграть чемпионат и пройти далеко в ЛЧ!
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Ответ Мохнатый55
Черт возьми, ты абсолютно прав!
В любимые 4-4-3 не сыграешь, опять-таки
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А с какими сложностями он столкнулся? Кейна привезли? Вот беда )

Последний раз Бавария не становилась чемпионом, кажется, в 2012.
Так что про "неудачно проявил себя не только он" звучит забавно.
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Ну если Бавария впервые за последние годы не выиграет БЛ, и не выйдет в ПФ ЛЧ, то на топ-клубы АПЛ ему рассчитывать не стоит.
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Ответ ta-tosha
Какие сложности у Тухеля в Мюнхене? Их зовут Томас Мюллер и друзья - уже третьего тренера плавят почем зря, не желая подстраиваться под его требования игры в футбол. В открытую. И это не секрет
Улыбнуло. Уж Мюллера точно нельзя в этом упрекнуть - не ноет, выходя на замену пашет как молодой
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Какой-то он тухлый
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Ньюкаслу бы подошел
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В Вест Хэм?
В Брайтон,если Де Дзерби заберут у них.
Топам он врядли нужен...
+2
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В МЮ бездаря
+2
-1
+1
Ответ maximilian_15
После это жидкого стула никто из топ-клуба его брать не захочет, а еще он слишком токсичный
В АПЛ можно и не в топ, денег и престижа уже везде хватает там.
+3
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Ответ Мохнатый55
"все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене". А какие именно сложности возникли у Тухеля в Баварии?
непомерное Эго, всяких Киммихов, например. который раскачивает раздевалку
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Сложности с Баварией, которая чудом в прошлом сезоне уцепила салатницу, да и сейчас в отстающих, ещё как повлияет на карьеру тухлого
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Неудача в Челси в 2022 и Мюнхене сейчас уже повлияла на его репутацию, причём достаточно серьёзно. Клубы первой категории на него уже не посмотрят(Ливерпуль например)
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Не забывайте, что Тухель не только выиграл ЛЧ с полуживым Челси (я помню как первую половину того сезона команда просто ужасно играла при Лэмпарде), так еще и единственный тренер ПСЖ, который дошел до финала ЛЧ.
В Баварии тяжело пришлось многим: Анчелотти, Гвардиола, а теперь Тухель
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Ответ Мохнатый55
"все знают, с какими сложностями он столкнулся в Мюнхене". А какие именно сложности возникли у Тухеля в Баварии?
Сложный период, непонятки в руководстве, многие игроки не проявляют себя как должны, ну и некоторые любили Нагеля, а тут им приносят Тухеля
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