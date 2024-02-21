Президент Аргентины: «Месси – величайший игрок всех времен, феномен. Может, мне повезет, и я смогу поговорить с Лео – это должно быть интересно»
Президент Аргентины назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
«Месси – величайший игрок всех времен. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен.
У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.
Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси», – сказал Хавьер Милей в интервью LaNación+.
И да, Реал по прежнему владеет твоим клубом
Мадрид 104 раз драл бчк с распиаренным пенальтистом)
Роналду бомбардир в истории ЧЕ (второй лучший турнир в мире).
На этом можно закрыть вопрос...
Реал хозяин и Меси и Бчк)