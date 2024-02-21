Президент Аргентины: «Месси – величайший игрок всех времен, феномен. Может, мне повезет, и я смогу поговорить с Лео – это должно быть интересно»

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Папа римский Франциск Политика Интер Майами Хавьер Милей Футбол

Президент Аргентины назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Месси – величайший игрок всех времен. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен.

У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.

Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси», – сказал Хавьер Милей в интервью LaNación+.

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51 комментарий
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
наконец то пригодилась заготовка?
+19
-4
+15
ждём комент Игоря Климова
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Ответ аноним анонимович
ждём комент Игоря Климова
Да ##### он нужен, как и весь кринж — отряд перекрытых ригуберка, этот Климовский, верблюд и т. п.
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Возможно, когда-нибудь и ВВП повезет и он сможет поговорить с Мостовым.
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Опять моего друга Риго пинают😂
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Ответ Scaryclown125
Барса и Лео и практически все кто с ней связан хозяины судейского Реала исторически.
Глор главного кабинета футбола вещает про судей😄
И да, Реал по прежнему владеет твоим клубом
Мадрид 104 раз драл бчк с распиаренным пенальтистом)
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Месси на встрече с президентом: que mira bobo?
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Ответ Scaryclown125
Роналду нуль результативных действий (0) в плейооф ЧМ и Евро(до расширения)0 побед со сборной до и после.
Роналду лучший игрок, бомбардир и ассистент в истории ЛЧ (лучший клубный турнир в мире).
Роналду бомбардир в истории ЧЕ (второй лучший турнир в мире).

На этом можно закрыть вопрос...
+6
-3
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Долго будешь ласкать призрачный _|_ Месси?
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Ответ Бродяга-симпатяга
В Аргентине треш творится но клоун Милей занят футболом. Логично че)
При клоуне у бюджета профицит впервые с 2012 года. Настоятельно рекомендую почитать, что "не-клоуны политики" со страной делали в течение 80 лет, чтобы на последних выборах победил Милей.
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Ответ Лортемар Терон
При клоуне у бюджета профицит впервые с 2012 года. Настоятельно рекомендую почитать, что "не-клоуны политики" со страной делали в течение 80 лет, чтобы на последних выборах победил Милей.
За 3 месяца уже бюджет в профицит вывел? Самому не смешно?
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Ответ аноним анонимович
ждём комент Игоря Климова
еее дождались
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Жизнь нужно прожить так, чтобы президент предложил встречу ради парочки ох#$ых историй!
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Ответ Бродяга-симпатяга
В Аргентине треш творится но клоун Милей занят футболом. Логично че)
что именно творится? особенно из того к чему причастен сам Милей
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Кто на свете всех милее.
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Ответ Scaryclown125
Лео хозяин твоего Реала
0+0 в 9 матчах против Мадрида
Реал хозяин и Меси и Бчк)
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Ответ Number_2
Жизнь нужно прожить так, чтобы президент предложил встречу ради парочки ох#$ых историй!
Там не президент, а клоун похлеще Жириновского..
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Ответ VictorVallecano
Сразу после долларизации экономики, да?
Месси в США. доллар в Аргентине
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Ответ wshnmn
Долго будешь ласкать призрачный _|_ Месси?
У них с Игорьком есть игрушка,они ее называют ЧМ, первое слово сами отгадайте, а второе Месси!😉😉
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Ответ аноним анонимович
у меня все нормально а что
Не обращай внимание, он угашеный, постоянно
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Ответ Pelerin
Это Милей то? ) Он самый отбитый из всех. Что, кстати, и об Аргентине в целом говорит (
И это не шутка. Он реально отбитый на голову.
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Типичный политик.
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После этих слов,новоиспеченная ячейка общества в лице Риги и Игорька,решит переехать в Аргентину и голосовать за этого человека!☝️
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Ответ Jese Rodrigues
И это не шутка. Он реально отбитый на голову.
он свел профицитный бюджет первый раз за 12 лет, а отбитые тут вы
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Дада, очень интерепно говорить с тем, кто двух слов связать не может.
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Ответ Гномович!
Месси: -не лучший игрок в истории ЧМ -не лучший игрок в истории Копа -не лучший игрок в истории ЛЧ но по мнению этого сказочника, он лучший в истории вообще..анекдот года.
он везде и лучший)
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Ответ AminO2
Это которая вдоль ночных дорог шла?
Знаешь ли ты, куда мы в итоге дошли
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Ответ deimon7.7
Многие знали при королеву Елизавету, но кто из Вас знал про королеву Максим? Реально феномен, 9 ЗМ этому господину!)
Это которая вдоль ночных дорог шла?
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Ответ фк кабинет
Опять моего друга Риго пинают😂
И это прекрасно 👌
+6
-6
0
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
у меня все нормально а что
+3
-3
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