Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барсы». Там уже хранятся остальные награды Лионеля

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барселоны».

Аргентинец получил эту премию в 8-й раз в октябре прошлого года, будучи игроком «Интер Майами».

Как сообщает журналист Микель Бласкес, Месси отдал награду в музей «Барселоны» в дополнение к уже хранящимся там семи «Золотым мячам» форварда.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В 2016 году в музее клуба открылась секция, посвященная аргентинцу.

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100 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Молодец, приплел
+56
-15
+41
🇦🇷🐐
+70
-37
+33
Ответ гель кристины
Он без Барсы же выиграл последний ЗМ, не знаю, насколько уместно. Но красиво
ну всё-таки воспитанник
+40
-7
+33
Он без Барсы же выиграл последний ЗМ, не знаю, насколько уместно. Но красиво
+37
-16
+21
Наиграл на 8-й ЗМ в ПСЖ, а дарит в Барсу. Мелкая месть
+32
-21
+11
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
коммент правдивый, но неуместный относительно новости.
+20
-10
+10
Ответ Анатолий Дмитриевич
хм, а местные комментаторы говорят, что Месси только доить Барселону может)
Своими ЗМ и ЗБ Месси делает музей Барселоны более привлекательным для туристов. Даже сейчас он помогает клубу зарабатывать.
+33
-25
+8
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Липовый - это у тебя. У Месси самый настоящий.
Ну а ПСЖ за что уважать? Не за что.
+15
-7
+8
хм, а местные комментаторы говорят, что Месси только доить Барселону может)
+32
-25
+7
Лапорта в ломбард сдаст, чтоб расплатиться с алчным дворфом.
+26
-19
+7
в этом случае неважно где он наиграл на ЗМ, просто как сказано тут, там есть секция музея ему посвященная, и смысл ему хранить этот ЗМ где-то в другом месте отдельно от остальных
+10
-3
+7
Ну, вот и первый трофей Барсы в сезоне
+10
-4
+6
Опасно там хранить такие награды!!!
Руководство Барсы всё время ищет какие-то рычаги, чтобы типа бабки были у клуба. Могут заявить о наградах Месси как собственность клуба и продать их, чтобы на плаву быть!!!
Хотя это только лишь моя теория, близкая к утопии...
😀😀
+8
-3
+5
Ответ гель кристины
Он без Барсы же выиграл последний ЗМ, не знаю, насколько уместно. Но красиво
Возможно, дело и в вопросе безопасности - музей Барсы охраняется ведь нормально, а дома жена и дети - чтобы их риску ограбления не подвергать.

(а у Интера Маями, возможно, просто ещё нет такого помещения для трофеев)
+6
-2
+4
Ответ Man of the Match
Благодарность ПСЖ (точнее катарским спонсорам) она такая :)) Приняли, тренировался в своё удовольствие, готовился к ЧМ, вылетал в 1/8 ЛЧ - всё ради долгожданного ЧМ :)) И ЗМ едет....... В Барселону :))
В Юве и МЮ дырявому тоже мешали тренироваться?.. Кажется это он постоянно выставлял фотки из качалки.. Даже во время "семейных проблем" он был замечен там.. Зато очень любил заявлять как ему важен ЧМ и как он хочет получить 8 ЗМ.. Вот и получил - пшик.. 😂.. Нэт всё помнит.. А-ха-ха-ха.. 😀
+6
-2
+4
Ответ Сергей Перевалов
Наиграл на 8-й ЗМ в ПСЖ, а дарит в Барсу. Мелкая месть
никому он ничего не подарил. отдал на хранение. захочет заберет когда захочет. он воспитаник барсы. там его дом. все логично. когда-нибудь он туда тренером вернется.
+5
-2
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
2016-й.

роналду - проиграл Ла Лигу, проиграл Кубок Испании, 0 голов топ-клубам в ЛЧ, 0 голов топ-сборным на Евро.

Гризманн - как и роналду вышел в финал ЛЧ. Как и роналду боролся за чемпионство до последнего тура. С клубом, который в 10 раз беднее Реала. Как и роналду вышел в финал Евро. Как и роналду нихрена не сделал в финалах ЛЧ и Евро. Вот только роналду - 0 голов топам. Гризманн - 6 голов топам (дубль Барселоне, дубль Баварии, дубль Германии)

3-й самый позорный ЗМ в истории)
+6
-3
+3
Ответ Real_v_dushe
Эта награда абсолютно липовая, ни в каком виде он не играет даже на десятку лучших игроков в мире уже лет 10 как. Всё, что вокруг него - это пиар, пропаганда и купленное судейство.
Наоборот. Он лучший футболист мира. Это все знают, кроме отбитых хейтерков типа тебя.
А пиар, пропаганда и купленное судейство - это у Мадрида и Кришти. Но Кришти это уже давно не помогает.
+9
-6
+3
Ответ Сергей Перевалов
Наиграл на 8-й ЗМ в ПСЖ, а дарит в Барсу. Мелкая месть
Какая месть?Очевидно что Месси плевать на ПСЖ и он там не хотел быть ,но так сложились обстаятельства и он практически все лето слушал обещания Лапорты как его зарегистрируют ,а когда стало понятно что этого не будет было слишком поздно и пришлось выбирать единственный вариант с ПСЖ
+5
-2
+3
Добавил еще один левак к Негрейровским))
+8
-5
+3
Ответ Oleg
А как можно своровать ЗМ если награда вручается большинством голосов?)))
Тут логика проста, не нравится футболист, которому вручили ЗМ или др. награду, значит украл, своровал. А те, кто голосовал глупцы и ничего не понимают в футболе.
Так и живут.)))
+2
0
+2
Лучше бы денег дал))
+3
-1
+2
Ответ Анатолий Дмитриевич
хм, а местные комментаторы говорят, что Месси только доить Барселону может)
Точно, теперь Барса как разойдется, все долги отдаст, подпишет Мбаппе, Холланда и на сдачу КДБ возьмут.
+7
-5
+2
Ответ VERBLYUD
Своими ЗМ и ЗБ Месси делает музей Барселоны более привлекательным для туристов. Даже сейчас он помогает клубу зарабатывать.
Получая выплаты от Барсы до сих пор,отправляя её в глубокую долговую яму.
+4
-3
+1
Ответ Сергей Перевалов
Наиграл на 8-й ЗМ в ПСЖ, а дарит в Барсу. Мелкая месть
За сборную Аргентины, ПСЖ тут вообще не при делах
+9
-8
+1
Ответ Dexter Morgan
Коротко о легендах Барселоны. Все соки из клуба выжали. Месси бы лучше финансово команду поддержал в последние годы контракта. Отказался бы от премиальных хотя бы. Тем временем Роналду, по словам глоров бчк, безжалостный наёмник.
Откажись от премий, если работаешь. Помоги своему работодателю.
+1
0
+1
Ответ Hesen Nuriyev
ворованный кусок золота, как и ворованные кубки в период Негрейры, которым грошь цена)
Значит Зидан в 1998 и Зубастик в 2002 тоже своровали у кого то ЗМ?)))
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Большой поступок👍
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Помнит свой Дом аргентинец! А Барса помнит о Лео.
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Ответ morgan23
Зидан точно своровал. Два гола в финале на посредственном для него ЧМ - и за это давать Золотой Мяч?
А как можно своровать ЗМ если награда вручается большинством голосов?)))
+1
0
+1
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