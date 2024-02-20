Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барсы». Там уже хранятся остальные награды Лионеля
Лионель Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барселоны».
Аргентинец получил эту премию в 8-й раз в октябре прошлого года, будучи игроком «Интер Майами».
Как сообщает журналист Микель Бласкес, Месси отдал награду в музей «Барселоны» в дополнение к уже хранящимся там семи «Золотым мячам» форварда.
Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В 2016 году в музее клуба открылась секция, посвященная аргентинцу.
Ну а ПСЖ за что уважать? Не за что.
Руководство Барсы всё время ищет какие-то рычаги, чтобы типа бабки были у клуба. Могут заявить о наградах Месси как собственность клуба и продать их, чтобы на плаву быть!!!
Хотя это только лишь моя теория, близкая к утопии...
😀😀
(а у Интера Маями, возможно, просто ещё нет такого помещения для трофеев)
роналду - проиграл Ла Лигу, проиграл Кубок Испании, 0 голов топ-клубам в ЛЧ, 0 голов топ-сборным на Евро.
Гризманн - как и роналду вышел в финал ЛЧ. Как и роналду боролся за чемпионство до последнего тура. С клубом, который в 10 раз беднее Реала. Как и роналду вышел в финал Евро. Как и роналду нихрена не сделал в финалах ЛЧ и Евро. Вот только роналду - 0 голов топам. Гризманн - 6 голов топам (дубль Барселоне, дубль Баварии, дубль Германии)
3-й самый позорный ЗМ в истории)
А пиар, пропаганда и купленное судейство - это у Мадрида и Кришти. Но Кришти это уже давно не помогает.
Так и живут.)))