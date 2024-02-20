Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барсы». Там уже хранятся остальные награды Лионеля

Лионель Месси передал 8-й «Золотой мяч» музею «Барселоны».

Аргентинец получил эту премию в 8-й раз в октябре прошлого года, будучи игроком « ».

Как сообщает журналист Микель Бласкес, Месси отдал награду в музей «Барселоны» в дополнение к уже хранящимся там семи « » форварда.

выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В 2016 году в музее клуба открылась секция, посвященная аргентинцу.