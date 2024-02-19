Гвардиола о Родри: «Лучший полузащитник мира, с отрывом. Это хорошо, если опорник не получает признания как у нападающих: все внимание должно быть приковано к парням впереди»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Родри Футбол

Пеп Гвардиола считает Родри лучшим полузащитником в мире.

В субботу испанский хавбек принес «Ман Сити» ничью, сравняв счет в матче с «Челси» (1:1) на 83-й минуте.

«Я бы сказал, что если опорный полузащитник не получает такого же признания, как нападающие или 10-й номер, то это хорошо. Когда опорника много хвалят, это не очень хорошо.

Опорник должен делать команду лучше, вести игру. Такова роль опорного полузащитника. Все внимание должно быть приковано к парням впереди, которые забивают голы, делают передачи и так далее.

Но Родри всегда способен забить гол в важный момент, поэтому он невероятный игрок. На данный момент он с отрывом лучший полузащитник в мире, потому что умеет делать все.

Что за трансфер. Трудно представить, как мы могли бы достичь таких результатов в последние годы без него», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Ничья 1:1 с «Челси» продлила беспроигрышную серию «горожан» в Премьер лиге до 9 матчей, а с Родри в составе они не проигрывают уже больше 12 месяцев – с матча против «Тоттенхэма» 5 февраля прошлого года.

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53 комментария
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Родри, как современная версия Бускетса. По важности. На нём всё строится. При этом он вечно в тени более атакующих игроков.
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Ответ Гоп-стоп
Есть хоть одно разумное объяснение тому, что Барселона им вообще даже не интересовалась? Было ясно еще с того времени как он играл в Вильярреале, что это следующий Бускетс.
Отступные в 80 млн евро, если не ошибаюсь.
Но в Атлетико он ещё не был тем, кем его сделал Гвардиола.
Когда он только перешёл в МанСити, то пасовал строго поперёк и назад. Гвардиоле понадобилось как минимум два сезона, чтобы переделать его и заставить раскидывать диагонали по флангам, как он это делает сейчас. Так что не факт, что в Барселоне с такими гуру как Вальверде и Куман, он стал бы лучшим полузащитником.
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Согласен, в Сити на ведущих ролях стабильно
+25
-4
+21
Родри — лучший опорник планеты. Следом за ним идет Райс
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Ответ Artuom Batishev
Райс скорее все-же б2б, а не опорник. Он в Арсенале играет опорника из-за отсутствия последнего (единственный опорник Парти не используется).
Райса скоро тоже переучат, надеюсь Жоржиньо ещё на сезон останется, передаст опыт Райсу, а вместо Парти выпишут Субеменди или как правильно, опорника из Сосьедада
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ДэБрюйне напрягся😂
+6
-3
+3
Главный по важнейшим голам в Сити)
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Родри и Райс лучшие ЦП в мире сейчас
Чем Райс лучше Тони Крооса?
+7
-5
+2
Ответ заблокированному пользователю
а кроме трех скобок будет конструктив? Райс и Родри сейчас выше на голову всех остальных
Как можно конструктивно ответить на комментарий: "всем, особенно возрастом"?) В нём из конструктива примерно ничего. Уровень игрока определяешь по возрасту. А чего не по размеру ноги?)))
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Кевин де Брюйне: вот щас обидно было!
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Ответ заблокированному пользователю
Райс абсолютно на том же уровне сейчас
Уровень требла ? 🤣
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-4
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Ответ заблокированному пользователю
уровень претендента на АПЛ и ЛЧ
Ну до победителя ещё очень далеко
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это что камень в огород кдб?
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Болею за Ливерпуль, но здесь соглашусь. Родри - мечта любого тренера.
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Ответ f0mk4
Согласен, в Сити на ведущих ролях стабильно
помню без него вообще игру не могли выиграть и лузстрик ловили Сити)
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Де Брюйне: "Аче, в смысле?"
+1
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Ответ Homelander_666
Как можно конструктивно ответить на комментарий: "всем, особенно возрастом"?) В нём из конструктива примерно ничего. Уровень игрока определяешь по возрасту. А чего не по размеру ноги?)))
да легко , по уровню игры он сейчас лучше , возраст меньше , играет от года к году лучше, характер отличный. вопросы? Кросс великолепен, Родри шикарен, Райс чем хуже сейчас?
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Ответ Homelander_666
Чем Райс лучше Тони Крооса?
хускорд оценка Райс 7.31 Кроос 7.18
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Ответ заблокированному пользователю
да легко , по уровню игры он сейчас лучше , возраст меньше , играет от года к году лучше, характер отличный. вопросы? Кросс великолепен, Родри шикарен, Райс чем хуже сейчас?
Тем , что играет в Лиге Европы 🤣. Как его с Тони можно сравнить ? Бедняга Тони, покраснел наверное и не понял от чего 🤭🤦‍♂️.
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Ответ заблокированному пользователю
а кроме трех скобок будет конструктив? Райс и Родри сейчас выше на голову всех остальных
Ну например у Крооса за последние вроде 5 сезонов точность передач в Ла Лиге 95 и выше за 5 сезонов бро. Что по Райсу ? Из них половина лонгболов.
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Комментарий удален модератором
Ответ Quintin07
Райса скоро тоже переучат, надеюсь Жоржиньо ещё на сезон останется, передаст опыт Райсу, а вместо Парти выпишут Субеменди или как правильно, опорника из Сосьедада
Жорж не передаст никакого опыта по этой позиции, он тоже б2б, а не чистый опорник.
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Ответ Artuom Batishev
Жорж не передаст никакого опыта по этой позиции, он тоже б2б, а не чистый опорник.
так и Райс будет переучиваться на позицию б2б, если что.
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Лучший игрок мира
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Ответ zidane467554
это что камень в огород кдб?
Он свободный художник
Сердце Сити это Родриго
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