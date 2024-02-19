Гвардиола о Родри: «Лучший полузащитник мира, с отрывом. Это хорошо, если опорник не получает признания как у нападающих: все внимание должно быть приковано к парням впереди»
Пеп Гвардиола считает Родри лучшим полузащитником в мире.
В субботу испанский хавбек принес «Ман Сити» ничью, сравняв счет в матче с «Челси» (1:1) на 83-й минуте.
«Я бы сказал, что если опорный полузащитник не получает такого же признания, как нападающие или 10-й номер, то это хорошо. Когда опорника много хвалят, это не очень хорошо.
Опорник должен делать команду лучше, вести игру. Такова роль опорного полузащитника. Все внимание должно быть приковано к парням впереди, которые забивают голы, делают передачи и так далее.
Но Родри всегда способен забить гол в важный момент, поэтому он невероятный игрок. На данный момент он с отрывом лучший полузащитник в мире, потому что умеет делать все.
Что за трансфер. Трудно представить, как мы могли бы достичь таких результатов в последние годы без него», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Ничья 1:1 с «Челси» продлила беспроигрышную серию «горожан» в Премьер лиге до 9 матчей, а с Родри в составе они не проигрывают уже больше 12 месяцев – с матча против «Тоттенхэма» 5 февраля прошлого года.
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Но в Атлетико он ещё не был тем, кем его сделал Гвардиола.
Когда он только перешёл в МанСити, то пасовал строго поперёк и назад. Гвардиоле понадобилось как минимум два сезона, чтобы переделать его и заставить раскидывать диагонали по флангам, как он это делает сейчас. Так что не факт, что в Барселоне с такими гуру как Вальверде и Куман, он стал бы лучшим полузащитником.
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