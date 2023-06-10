Jogel станет новым техническим спонсором сборной России

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Sports.ru adidas игровая форма стиль Jogel Футбол

РФС определился с новым экипировщиком сборной России.

Новым техническим спонсором российской национальной команды станет немецко-российский бренд Jogel, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В компании подтвердили эту информацию для Sports.ru.

Ранее техническим спонсором сборной России была компания Adidas. Контракт был расторгнут в январе этого года.

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47 комментариев

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Oleg Olegov
Jagermeister станет новым спонсором сборной России
+65
-5
+60
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Antonio17
Ответ ansdv
Так, а почему не Боско? Они что не за Россию болеют?
Тут больше вопрос почему не ZАsport?
+30
-2
+28
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Екн Лор
А лучше бы поддержали наш отечественный бренд:
https://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/23/6/1482482599138625552.jpg
+25
-3
+22
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micka
Сборная будет играть в стиле Jogel Bonito
+17
-1
+16
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ansdv
Так, а почему не Боско? Они что не за Россию болеют?
+17
-3
+14
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Balt
Jogel это как Sven и как Bork? Ну типа иностранные, а на самом деле китайско-российские. А тут российско-германское... Ну не знаю.
+11
-1
+10
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Абдулов Алексей
Ответ Эго Криштиану
Ща тут конкурс юмористов начнётся (уже начался)
А чего бы не юморнуть? Какая то мутная контора. Ладно адик ушёл, но есть же немецкие экипировщики второго эшелона Jako и Uhlsport, например. А про этих то вообще ни кто не в курсе, кто такие?
+12
-3
+9
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LaffyTaffy
Ответ Новый тренер ФК Спартак
зато теперь каждый кузьмич сможет купить себе ориг форму сборной)))
Не факт. На это гуано повесят ценник адидаса 100%
+5
-1
+4
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ALMANAC
На пользу, как говорится
+5
-1
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Эго Криштиану
Ща тут конкурс юмористов начнётся (уже начался)
+13
-10
+3
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gribovodoved
Ответ Oleg Olegov
Jagermeister станет новым спонсором сборной России
ягер тоже ушел ((
+4
-1
+3
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OldRedWhite
Ответ Oleg Olegov
Jagermeister станет новым спонсором сборной России
Рекомендую поинтересоваться историей этого напитка !
Вы будете удивлены )))
+3
-1
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Ivan Orlov
Ответ Абдулов Алексей
А чего бы не юморнуть? Какая то мутная контора. Ладно адик ушёл, но есть же немецкие экипировщики второго эшелона Jako и Uhlsport, например. А про этих то вообще ни кто не в курсе, кто такие?
По крайней мере, форма у них довольно удобная. Материалы вроде норм на мой не особо профессиональный взгляд. А учитывая ценники адидаса ещё до ухода, Йогель впринципе более менее нормальный вариант
+3
-1
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МТБ
Ответ Oleg Olegov
Jagermeister станет новым спонсором сборной России
Не станет, они тоже ушли из России
+2
0
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depressive_monk
Ответ OldRedWhite
Рекомендую поинтересоваться историей этого напитка ! Вы будете удивлены )))
Ликер Геринга:)
+2
0
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Фанат Сан-Марино
Эту форму игроки сборной будут обменивать до матча
+3
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Слутск Халлского
Замещение одного импорта другим - тоже своего рода импортозамещение
+3
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Insanepwnz
Ответ Oleg Olegov
Jagermeister станет новым спонсором сборной России
неплохой спонсор
+2
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Алексей Потапов
А, как же ..."Большевичка???"
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Ola BP
Ответ gribovodoved
ягер тоже ушел ((
В каждом магазине навалом)
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Yen Bedder
Йоксель моксель
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wowsergio
Ответ Balt
Jogel это как Sven и как Bork? Ну типа иностранные, а на самом деле китайско-российские. А тут российско-германское... Ну не знаю.
Так то борк топчик, хоть и наш
+1
0
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Новый тренер ФК Спартак
зато теперь каждый кузьмич сможет купить себе ориг форму сборной)))
+4
-3
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Альтависта
Ответ Новый тренер ФК Спартак
зато теперь каждый кузьмич сможет купить себе ориг форму сборной)))
Да не сказать, что оригинальный адик стоил прям заоблочно. К примеру джерси 2018 года очень много завезли, после ЧМ её можно было купить с хорошим дисконтом.
+1
0
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OldRedWhite
Ответ Екн Лор
А лучше бы поддержали наш отечественный бренд: https://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/23/6/1482482599138625552.jpg
Ну вот !
Есть же свой бренд , а они с немцами Шуры-Муры разводят !
Тьфу !
+2
-1
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