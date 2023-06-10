Jogel станет новым техническим спонсором сборной России

РФС определился с новым экипировщиком сборной России.

Новым техническим спонсором российской национальной команды станет немецко-российский бренд Jogel, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В компании подтвердили эту информацию для Sports.ru.

Ранее техническим спонсором сборной России была компания Adidas. Контракт был расторгнут в январе этого года.