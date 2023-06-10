Jogel станет новым техническим спонсором сборной России
РФС определился с новым экипировщиком сборной России.
Новым техническим спонсором российской национальной команды станет немецко-российский бренд Jogel, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В компании подтвердили эту информацию для Sports.ru.
Ранее техническим спонсором сборной России была компания Adidas. Контракт был расторгнут в январе этого года.
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Вы будете удивлены )))
Есть же свой бренд , а они с немцами Шуры-Муры разводят !
Тьфу !