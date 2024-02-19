Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом» – есть устная договоренность. Форвард не рассматривает другие варианты (Relevo)

Килиан Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что нападающий уже заключил пятилетнее соглашение с мадридским клубом, а его зарплата составит от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов.

По информации Relevo, стороны достигли устной договоренности, но еще не подписали контракт. Перед этим футболисту необходимо уладить ряд вопросов.

Футболист еще не согласовал условия ухода из «ПСЖ» – он обещал отказаться от части полагающихся ему бонусов. Кроме того, сообщил партнерам по команде, что перед уходом хочет выиграть все возможные трофеи с « » – в том числе чемпионов.

Мбаппе знает, что для перехода в « » ему придется принять более скромные финансовые условия, однако мать игрока Файза Ламари все еще намерена добиться максимальной выгоды. В частности, сторона футболиста хочет сохранить как можно более высокий процент имиджевых прав.

Отмечается, что форвард рассматривает только вариант с переходом в «Реал».