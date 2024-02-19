Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом» – есть устная договоренность. Форвард не рассматривает другие варианты (Relevo)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Килиан Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что нападающий уже заключил пятилетнее соглашение с мадридским клубом, а его зарплата составит от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов.

По информации Relevo, стороны достигли устной договоренности, но еще не подписали контракт. Перед этим футболисту необходимо уладить ряд вопросов. 

Футболист еще не согласовал условия ухода из «ПСЖ» – он обещал отказаться от части полагающихся ему бонусов. Кроме того, Килиан сообщил партнерам по команде, что перед уходом хочет выиграть все возможные трофеи с «ПСЖ» – в том числе Лигу чемпионов. 

Мбаппе знает, что для перехода в «Мадрид» ему придется принять более скромные финансовые условия, однако мать игрока Файза Ламари все еще намерена добиться максимальной выгоды. В частности, сторона футболиста хочет сохранить как можно более высокий процент имиджевых прав. 

Отмечается, что форвард рассматривает только вариант с переходом в «Реал». 

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41 комментарий
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Ответ Влад Аронофски
сезон ещё не закончился, а этот цирк во всю уже гремит. Подписал, не подписал, бонусы будут, отказался. В прошлый раз было так же, к потом он повелся на деньги псж
Причём тут ’сезон не закончился’?)
Он летом свободным агентом будет, и с января имеет право вести переговоры с другими клубами.И тем более подписать контракт.
+13
-1
+12
сезон ещё не закончился, а этот цирк во всю уже гремит. Подписал, не подписал, бонусы будут, отказался. В прошлый раз было так же, к потом он повелся на деньги псж
+16
-7
+9
Ответ stz_alex
Господи, можно как-то установить фильтр на новости о Мбаппе на полгода?
"Я бежал за вами три дня что бы сообщить, что вы мне неинтересны"
Можно просто не заходить в новости эти? не?)
+9
-1
+8
Marca очередной раз подтверждает свой уровень
+7
-5
+2
Ответ therealgreenman
Marca очередной раз подтверждает свой уровень
Точнее показывает, что его нет, и они дно полное
+4
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+1
Файза, не подведи!
+7
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+1
Когда же эта Санта-Барбара закончится, лучший будет итог если его летом Перес кинет!
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Устная договоренность: - ближе к лету, Килиан Мбаппе переходит в Аль-Хилаль, зп 1 миллиард в год, маманька Мбаппе с довольным лицом на фото!
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Устная договоренность - это не серьёзно. Вот если бы на салфетке была...
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ФанФРИКи БПМФ жёстко нервничают и переживают от новостей перехода Мбаппе .
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Эта музыка будет, будет вечной
Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки
Если я заменю батарейки
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В итоге останется в «ПСЖ», как и в прошлый раз :)

По факту, лучше бы «девятку» подписали на место ушедшего Карима. А не гонялись за Мбаппе. Но Пересу виднее.
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Ему думаю надо переходить в Сити, к лучшему тренеру в мире, чтоб стать лучшим в мире, тем более в Реале на его месте прекрасно себя чувствует Винисиус
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На такие новости даже заходить не буду в ближайшее время, пока не увижу Мбаппе в футболке нового клуба 😄👌
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Ответ vcaireac
Причём тут ’сезон не закончился’?) Он летом свободным агентом будет, и с января имеет право вести переговоры с другими клубами.И тем более подписать контракт.
может он многое) но этот цирк уже бесит. )
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Ответ yellow boy
Пока что всё идёт по сценарию 2022 года, не убавить не прибавить
В 2022 инициатором сделки был реал, в этом же году первые шаги на встречу сделал именно Мбаппе, и правила на этот раз диктует уже реал, поэтому сомневаюсь что сделка сорвется
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Файза думает.
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Ответ stz_alex
Господи, можно как-то установить фильтр на новости о Мбаппе на полгода?
никак нет, админы за хлеб работают
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Релево куда больше доверия, чем этим балаболам из марки и асс
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