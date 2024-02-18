«Бавария» отстает от «Байера» на 8 очков за 12 туров до конца Бундеслиги
Отрыв «Байера» от «Баварии» увеличился по итогам 22-го тура Бундеслиги.
Команда Хаби Алонсо вчера одолела «Хайденхайм» (2:1), а мюнхенцы под руководством Томаса Тухеля сегодня потерпели поражение от «Бохума» (2:3).
За 12 туров до конца чемпионата леверкузенцы лидируют в таблице, опережая «Баварию» на 8 очков – 58 против 50.
Также в четверку входят «Штутгарт» (46) и «Боруссия» Дортмунд (41).
В 23-м туре «Байер» примет «Майнц», а «Бавария» – «РБ Лейпциг».
А если серьезно, то еще одна историческая проверка для Байера на лузерство.
Еще поражений 2-3 и тогда можно. Думаю Байер точно не догонят тогда
Чемпионский сезон Ливерпуля чуть не сорвал ковид, а тут проклятие более безобидное, но не менее неудобное для проведения матчей)
Но я помню 2002й год, футболом уже начал тогда интересоваться нет-нет
Тоттенхэм в душе Харри остался навсегда походу.