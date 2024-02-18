«Бавария» отстает от «Байера» на 8 очков за 12 туров до конца Бундеслиги

Отрыв «Байера» от «Баварии» увеличился по итогам 22-го тура Бундеслиги.

Команда Хаби Алонсо вчера одолела «Хайденхайм» (2:1), а мюнхенцы под руководством сегодня потерпели поражение от «Бохума» (2:3).

За 12 туров до конца чемпионата леверкузенцы лидируют в таблице, опережая «Баварию» на 8 очков – 58 против 50.

Также в четверку входят « » (46) и « » Дортмунд (41).

В 23-м туре «Байер» примет «Майнц», а «Бавария» – «РБ Лейпциг».