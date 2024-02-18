«Бавария» отстает от «Байера» на 8 очков за 12 туров до конца Бундеслиги

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Отрыв «Байера» от «Баварии» увеличился по итогам 22-го тура Бундеслиги.

Команда Хаби Алонсо вчера одолела «Хайденхайм» (2:1), а мюнхенцы под руководством Томаса Тухеля сегодня потерпели поражение от «Бохума» (2:3).

За 12 туров до конца чемпионата леверкузенцы лидируют в таблице, опережая «Баварию» на 8 очков – 58 против 50.

Также в четверку входят «Штутгарт» (46) и «Боруссия» Дортмунд (41).

В 23-м туре «Байер» примет «Майнц», а «Бавария» – «РБ Лейпциг».

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81 комментарий
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Ответ And Justice for All
Все равно Бундеслигу выиграет команда, название которой начинается на "Bayer". А если серьезно, то еще одна историческая проверка для Байера на лузерство.
"Неверкузен" и "проклятие Кейна": Наша битва станет легендарной!
+157
-5
+152
Все равно Бундеслигу выиграет команда, название которой начинается на "Bayer".
А если серьезно, то еще одна историческая проверка для Байера на лузерство.
+122
-6
+116
Респект тухелю, вернул интерес к бундесферме
+97
-5
+92
Тухел всех перехитрил - чтобы обесценить заслугу Байера в их прошлой очной встрече, он пошел на хитрый план - показать, что трешку им даже Бохум может закинуть))
+41
0
+41
Думаю сейчас Сарри сидит и молится чтобы Тухеля не уволили до ответного матча)
+36
0
+36
"Байер" за 22 тура именно 8 очков и потерял. Интересно, сколько потеряет за оставшиеся 12.
+28
0
+28
Надеюсь Тухеля не уволят
Еще поражений 2-3 и тогда можно. Думаю Байер точно не догонят тогда
+26
-2
+24
Может, ещё Штутгарт обгонит Баварию?))
+17
0
+17
Надеюсь Байер все-таки смогут стать чемпионом) Но уже представляю, как Баварии оторвется в летнее трансферное окно на них) Возможно даже и тренера заберут)
+10
-1
+9
Ответ j30
все равно бавария фаворит
Каким образом интересно?) у Баварии так то непростой календарь. Впереди Лейпциг еще. А будет еще матч со штутгартом. Очную встречу они тоже байеру провафлили. Так что 8 очков за 12 матчей это очень много
+9
-1
+8
Зная "фартовость" Байера, 12 туров это целая вечность.
+7
0
+7
Ответ Krasavello
Каким образом интересно?) у Баварии так то непростой календарь. Впереди Лейпциг еще. А будет еще матч со штутгартом. Очную встречу они тоже байеру провафлили. Так что 8 очков за 12 матчей это очень много
Я хоть и хочу победы Байера, но сколько в истории было случаев, когда такой отрыв отыгрывали. Пока у Баварии не останется даже математических шансов на титул, я всё равно буду считать её фаворитом)
+6
0
+6
Ответ alexus-1990
Думаю сейчас Сарри сидит и молится чтобы Тухеля не уволили до ответного матча)
Или нервно курит в сторонке)
+6
0
+6
Ответ Отец Абду
"Неверкузен" и "проклятие Кейна": Наша битва станет легендарной!
А победят фанаты, прерывающие матчи)

Чемпионский сезон Ливерпуля чуть не сорвал ковид, а тут проклятие более безобидное, но не менее неудобное для проведения матчей)
+5
0
+5
Ответ Masturbator3000
Респект тухелю, вернул интерес к бундесферме
скорее кейну спасибо, что прилетел летом
+14
-10
+4
12 туров это много.Если уволят Тухеля прямо сейчас Бавария станет чемпионом
+6
-2
+4
Ответ Фанат Доры Дуры
Надеюсь Байер все-таки смогут стать чемпионом) Но уже представляю, как Баварии оторвется в летнее трансферное окно на них) Возможно даже и тренера заберут)
Из Байера никто не переходил напрямую в Баварию уже больше 20 лет, со времён того самого Неверкузена Баллака
+3
0
+3
Если бы сейчас лидировала ЛЮБАЯ ДРУГАЯ немецкая команда, я бы дал 80% на ее чемпионство.
Но я помню 2002й год, футболом уже начал тогда интересоваться нет-нет
+3
0
+3
Думаю Байеру достаточно будет этого отрыва ,что бы стать первым в Чемпионате ! Впервые за 120 лет существования клуб " Байер " не везунчик может стать ЧГ!
+3
0
+3
Ответ Masturbator3000
Респект тухелю, вернул интерес к бундесферме
Респект только непобедимому в этом сезоне Байеру тут, потому что Бавария играет гораздо лучше , чем в прошлом сезоне , когда она победила
+4
-1
+3
Проклятие Кейна превысило проклятие Неверкузена !!
+3
-1
+2
Ответ Максим Столбов
Пока не пройдет 34 тур, то рано расслабляться. Бавария ещё включит административный рычаг.
ла лига на другой ветке
+3
-1
+2
Ответ Alimoff84
Тухел всех перехитрил - чтобы обесценить заслугу Байера в их прошлой очной встрече, он пошел на хитрый план - показать, что трешку им даже Бохум может закинуть))
Мне вообще Бохум
+2
0
+2
Ответ ArnoNeputevy
"Байер" за 22 тура именно 8 очков и потерял. Интересно, сколько потеряет за оставшиеся 12.
Чуть больше 4ёх 🤦🏻🤷‍♂️🤣
+2
0
+2
Ответ Krasavello
Каким образом интересно?) у Баварии так то непростой календарь. Впереди Лейпциг еще. А будет еще матч со штутгартом. Очную встречу они тоже байеру провафлили. Так что 8 очков за 12 матчей это очень много
Если уволят Тухиля, то интрига вернется
+2
0
+2
Флик в Баварию, Тухель в Барсу
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
"Неверкузен" и "проклятие Кейна": Наша битва станет легендарной!
Надо было кейны в байер идти. Минус на минус дает плюс )
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
"Неверкузен" и "проклятие Кейна": Наша битва станет легендарной!
За неверкузен еще наличие комана в составе
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
"Неверкузен" и "проклятие Кейна": Наша битва станет легендарной!
ну здесь все понятно, чемпионом станет Штутгарт)
+1
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+1
Эффект Кейна.
Тоттенхэм в душе Харри остался навсегда походу.
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