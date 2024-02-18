Упамекано удален во 2-м матче «Баварии» подряд – его фол снова привел к пенальти. Фанаты поддержали Дайо в игре с «Бохумом» после расизма из-за красной в ЛЧ

Теги Бавария Бохум Лацио бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Кевин Штегер Дайо Упамекано Даниэль Шлагер Кевен Шлоттербек Футбол

Дайо Упамекано удален второй раз подряд в игре «Баварии».

На 76-й минуте игры с «Бохумом» в Бундеслиге футболист «Баварии» в ходе борьбы за мяч рукой попал в лицо защитнику Кевену Шлоттербеку.

Главный судья Даниэль Шлагер назначил пенальти и показал французу вторую желтую карточку (первую тот получил на 39-й минуте). Кевин Штегер реализовал одиннадцатиметровый – 3:1.

Следует отметить, что 14 февраля в матче с «Лацио» (0:1) в Лиге чемпионов Упамекано тоже был удален за фол в собственной штрафной.

После матча с римлянами защитник подвергся критике и столкнулся с оскорблениями на расовой почве. Во время игры с «Бохумом» болельщики вывесили баннер в его поддержку.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Бавария» (3:2).

Фото: twitter.com/iMiaSanMia

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38 комментариев
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Самый стабильный футболист Баварии на данный момент.
+75
-2
+73
Как же он бесит,еще и улыбался папуас после карточки. Да во вторую Бундеслигу слейте его уже. Как его ставят на протяжении всех сезонов в основу. Садомазохисты
+44
-6
+38
Ответ ОттоДракула
Можно манекен поставить: что так в десятером играть, что так.
Манекен хотя бы пеналь не заработает
+18
0
+18
Ответ dr. cage
Как менеджмент Баварии умудрился купить этого пожарника?
Я смотрел 80% матчей Лейпцига и он там практически никогда не пожарил. Играл прекрасно
+17
-1
+16
Ответ Кефтеме
А кого вместо него ставить?
Можно манекен поставить: что так в десятером играть, что так.
+14
0
+14
Хет-трик Упамекано: жёлтая, красная, пенальти.
+15
-2
+13
Наследники Месси и Роналду: Мбаппе и Холанд (они ещё не превзошли их)
Наследник Магуайра: Упамекано (а он уже превзошёл)
+12
-2
+10
Бавария до свидания 🤝
+10
-2
+8
Ну дайот
+7
0
+7
Как менеджмент Баварии умудрился купить этого пожарника?
+10
-4
+6
Упамекано решил отдохнуть сразу во всех турнирах и не позориться с такой игрой
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Упо прям в огне. В прошлом сезоне тоже был похожий отрезок «достижений», но месяцем позднее.
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Прям колорадский жук какой то)
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Вроде не плохо начинал в Мюнхене, что с ним стало. Просто стабильно результативно ошибается. Баварии летом надо его продавать пока есть спрос, хоть какой то.
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+2
Ответ Born is the King
Так он специально в открытую сливает Тухеля после критики, когда он привозил как мог против Сити
Матч Сити вообще отдельный перфоманс его. Уже после того матча бы к основе на пушечный выстрел не подпускал, так же как и Киммиха к подачам угловых. Но тренерам виднее, видать.
+4
-2
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Как же он бесит,еще и улыбался папуас после карточки. Да во вторую Бундеслигу слейте его уже. Как его ставят на протяжении всех сезонов в основу. Садомазохисты
Так он специально в открытую сливает Тухеля после критики, когда он привозил как мог против Сити
+6
-5
+1
Ответ Dixon010
Ну дайот
дайот так,аж упамекано.
+1
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+1
типичный синдром Васина - 99% времени в порядке, но один раз за матч как отмочит, что вся игра насмарку
даже жалко парня
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такое бывало вообще в истории футбола чтобы один и тот же игрок в двух матчах подряд получал красную?
+2
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+1
Просто смех :))
+1
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Ответ ОттоДракула
С ним ничего не становилось. Кто смотрел игры Лейпцига времен Упамекано, тот сейчас ничем не удивлен абсолютно.
Ты как раз по всей видимости и не смотрел)
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Ответ ОттоДракула
Этот Вася еще в Лейпциге постоянно привозил. Был удивлен, что Бавария это полено не только купила, но еще и постоянно ставит в основу. У Тухеля видимо стокгольмский синдром прогрессирует.
А кого вместо него ставить?
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Ответ wlad wasew
Можно после удаления следующий матч играть ? Или я чем то не тем читаю ?
Это разные турниры.
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Ответ j30
такое бывало вообще в истории футбола чтобы один и тот же игрок в двух матчах подряд получал красную?
https://www.sports.ru/football/1115129937-xakimi-udalen-vo-vtorom-matche-podryad-za-tolchok-mangani-v-grud-igrok.html
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Еще в прошлом сезоне Томми Тухел подставил Упамекано, когда в матче ЛЧ против Манси тупо смотрел, как англичане давят через его зону.
Прошел год - ничего принципиально не улучшено в оорганизации игры в защите. Вот только фокус у Томми второй раз не пройдет, свалить ответственность не выйдет.
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Бремя выбора для менеджмента любого клуба. Выдающиеся физические и технические данные и полная бесшабашка в эмоциях и тактике. Увы, это головняк. Парень может или нет подлежать ремонту. Готов ли менеджмент платить за его упражнения?
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Да уж, кроме того, что в свое время смог сдержать Дзюбу, ничем кроме постоянных привозов не запомнился. Тельцы здорово развели Баварию.
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Если у этого бездаря есть желтая , его лучше сразу менять , да и вообще лучше не выпускать , кому он там нужен был справа, одним словом бездарь
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Небольшой отпуск устроил себе парень
Че пристали
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Кирилл Упамекано))
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