Упамекано удален во 2-м матче «Баварии» подряд – его фол снова привел к пенальти. Фанаты поддержали Дайо в игре с «Бохумом» после расизма из-за красной в ЛЧ
Дайо Упамекано удален второй раз подряд в игре «Баварии».
На 76-й минуте игры с «Бохумом» в Бундеслиге футболист «Баварии» в ходе борьбы за мяч рукой попал в лицо защитнику Кевену Шлоттербеку.
Главный судья Даниэль Шлагер назначил пенальти и показал французу вторую желтую карточку (первую тот получил на 39-й минуте). Кевин Штегер реализовал одиннадцатиметровый – 3:1.
Следует отметить, что 14 февраля в матче с «Лацио» (0:1) в Лиге чемпионов Упамекано тоже был удален за фол в собственной штрафной.
После матча с римлянами защитник подвергся критике и столкнулся с оскорблениями на расовой почве. Во время игры с «Бохумом» болельщики вывесили баннер в его поддержку.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Бавария» (3:2).
Фото: twitter.com/iMiaSanMia
Наследник Магуайра: Упамекано (а он уже превзошёл)
даже жалко парня
Прошел год - ничего принципиально не улучшено в оорганизации игры в защите. Вот только фокус у Томми второй раз не пройдет, свалить ответственность не выйдет.
Че пристали