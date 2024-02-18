Упамекано удален во 2-м матче «Баварии» подряд – его фол снова привел к пенальти. Фанаты поддержали Дайо в игре с «Бохумом» после расизма из-за красной в ЛЧ

Дайо Упамекано удален второй раз подряд в игре «Баварии».

На 76-й минуте игры с «Бохумом» в Бундеслиге футболист «Баварии» в ходе борьбы за мяч рукой попал в лицо защитнику .

Главный судья Даниэль Шлагер назначил пенальти и показал французу вторую желтую карточку (первую тот получил на 39-й минуте). реализовал одиннадцатиметровый – 3:1.

Следует отметить, что 14 февраля в матче с « » (0:1) в тоже был удален за фол в собственной штрафной.

После матча с римлянами защитник подвергся критике и столкнулся с оскорблениями на расовой почве. Во время игры с « » болельщики вывесили баннер в его поддержку.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Бавария» (3:2).

Фото: twitter.com/iMiaSanMia