«Бавария» проиграла 3 матча подряд впервые с 2015 года. Дальше – игра с «Лейпцигом»

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» потерпела третье поражение подряд.

Команда Томаса Тухеля уступила «Бохуму» (2:3) в 22-м туре Бундеслиги. Перед этим она проиграла «Лацио» (0:1) и «Байеру» (0:3).

В последний раз мюнхенцев побеждали трижды подряд в мае 2015 года. Тогда это сделали «Байер», «Барселона» и «Аугсбург».

24 февраля «Бавария» встретится с «Лейпцигом».

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64 комментария
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Бохум – Бавария 3-2
Байер – Бавария 3-0
Лацио – Бавария 1-0
Бавария – Вердер 0-1
Айнтрахт – Бавария 5-1

Вылет из кубка от команды 3 дивизиона
В суперкубке поражение 0-3 от Лейпцига
В группе ЛЧ еле забили Копенгагену (только в гостях) и отскочили от Галатасарая

Про концовку прошлого сезона и говорить смешно.

Но сейчас нам эксперты объяснят, что Тухель проделывает топ работу, идут с отличным темпом набора очков и это просто Байер на космическом уровне находится, ага)
+86
-7
+79
Выгнать Нагельсмана ради этого ... 🤣
В прошлом чемпионстве заслуга Тухлого не то, что нулевая, а минусовая.
+56
-3
+53
Если бы Харри Кейн раньше перешел в МанСити, то Пепа оттуда давно бы выгнали из-за отсутствия трофеев.
+28
-5
+23
Ответ SancheZZZ
Бохум – Бавария 3-2 Байер – Бавария 3-0 Лацио – Бавария 1-0 Бавария – Вердер 0-1 Айнтрахт – Бавария 5-1 Вылет из кубка от команды 3 дивизиона В суперкубке поражение 0-3 от Лейпцига В группе ЛЧ еле забили Копенгагену (только в гостях) и отскочили от Галатасарая Про концовку прошлого сезона и говорить смешно. Но сейчас нам эксперты объяснят, что Тухель проделывает топ работу, идут с отличным темпом набора очков и это просто Байер на космическом уровне находится, ага)
Тухель и Покеттино одного поля ягоды , нули на дистанции
+25
-6
+19
Секретная миссия Тухеля: уничтожить Баварию изнутри и превратить Упамекано в нового Магуайра:)

Кажется, работает...
+20
-5
+15
Ответ Saddam Huseyn
Вспомните первый сезон Гвардиолы в Сити, Клоппу вообще 2-3 сезона потребовалось чтобы наладить игру (занимал 6-8 места), Тен Хааг над которым все смеялись, одерживает пятую победу подряд. Поэтому не надо спешит с выводами Но Тухеля скорее всего уволят до матца с Лацио))
Разница в том, что Тухель пришел в доминирующую команду.
+9
0
+9
Ответ Burel
Выгнать Нагельсмана ради этого ... 🤣 В прошлом чемпионстве заслуга Тухлого не то, что нулевая, а минусовая.
Требл под угрозой ))
+8
-1
+7
Тухель-на выход. Хуже уже не будет.
+6
-1
+5
Ответ Saddam Huseyn
Вспомните первый сезон Гвардиолы в Сити, Клоппу вообще 2-3 сезона потребовалось чтобы наладить игру (занимал 6-8 места), Тен Хааг над которым все смеялись, одерживает пятую победу подряд. Поэтому не надо спешит с выводами Но Тухеля скорее всего уволят до матца с Лацио))
Клоппу потребовалось 2-3 сезона и он занимал с Ливерпулем 6-8 места?
Не было такого.
В последний раз они были так низко в год, когда его назначили по ходу провального сезона.
+4
0
+4
Томас Окончательнопротухель
+3
0
+3
Лучше вернуть Флика пока не поздно. Считаю Тучеля топом, но в Баварии у него явно какие то проблемы
+6
-3
+3
Где то смеется Нагельсман
+3
0
+3
Ответ Men77
А что Тухель плохой тренер уже стал?
ну для баварии он худший тренер
+3
0
+3
Только Кейна жалко
+2
0
+2
Ответ El Fenomeno 9
Кейн мог бы стать легендой АПЛ а сейчас вынужден позориться с баварскими сардельками😑
в тоттенхеме он бы так и остался бы без трофеев. ну а в баварии это сейчас кризис. ты че думаешь, что бавария за 5 лет ничего не выиграет?
+4
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+2
Тухлый ставит рекорд за рекордом.
+1
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У меня один вопрос
Нахрена Упамекано идёт правый фланг когда есть Киммих на поле
Вместо того чтобы Киммиха поставить на правый фланг и вместо Мазраи выпустить Павловича...он выпускает Упамекано
Тухель что это было?
Нахрена ты эту команду мучаешь, но видно ведь что это не твой уровень
Твой уровень это Челси (но это не точно)
+1
0
+1
Ответ SancheZZZ
Бохум – Бавария 3-2 Байер – Бавария 3-0 Лацио – Бавария 1-0 Бавария – Вердер 0-1 Айнтрахт – Бавария 5-1 Вылет из кубка от команды 3 дивизиона В суперкубке поражение 0-3 от Лейпцига В группе ЛЧ еле забили Копенгагену (только в гостях) и отскочили от Галатасарая Про концовку прошлого сезона и говорить смешно. Но сейчас нам эксперты объяснят, что Тухель проделывает топ работу, идут с отличным темпом набора очков и это просто Байер на космическом уровне находится, ага)
Так у Нагельсмана все тоже самое было.
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По мнению болельщика Барселоны Эмина Алиева Тухель идеальный тренер для Барселоны! 😂😂😂 он лучше Хави! Не перепутайте Хави с 16 летними пацанами физрук и безидейный тренер, Тухель с топ составом Баварии супер крутой!
+9
-8
+1
Кейн мог бы стать легендой АПЛ а сейчас вынужден позориться с баварскими сардельками😑
+6
-5
+1
Ответ Men77
А что Тухель плохой тренер уже стал?
Да он ни когда небыл тренером. Чуток подфартиоо и не более того.
+2
-1
+1
Ответ zidane467554
в тоттенхеме он бы так и остался бы без трофеев. ну а в баварии это сейчас кризис. ты че думаешь, что бавария за 5 лет ничего не выиграет?
а мог бы и выиграть АПЛ с Постетоглу
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Ответ zidane467554
в тоттенхеме он бы так и остался бы без трофеев. ну а в баварии это сейчас кризис. ты че думаешь, что бавария за 5 лет ничего не выиграет?
Такие как он не видят дальше своего носа)
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Ответ screamer22
а мог бы и выиграть АПЛ с Постетоглу
если не было бы сити, ливерпуля и арсенала то мог
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Ответ zidane467554
в тоттенхеме он бы так и остался бы без трофеев. ну а в баварии это сейчас кризис. ты че думаешь, что бавария за 5 лет ничего не выиграет?
Чашка Бундеслиги и у Толика Тимощука есть а статус легенды Апл и рекорд по голам у единиц
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Ответ Henry88
Тухель-на выход. Хуже уже не будет.
И кто сейчас туда пойдет вместо него?
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Ответ Футбол_это_жизнь
По мнению болельщика Барселоны Эмина Алиева Тухель идеальный тренер для Барселоны! 😂😂😂 он лучше Хави! Не перепутайте Хави с 16 летними пацанами физрук и безидейный тренер, Тухель с топ составом Баварии супер крутой!
вспомни про челси с лч
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Ответ zidane467554
вспомни про челси с лч
Грант с Челси тоже лч брал )
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Ответ SancheZZZ
Бохум – Бавария 3-2 Байер – Бавария 3-0 Лацио – Бавария 1-0 Бавария – Вердер 0-1 Айнтрахт – Бавария 5-1 Вылет из кубка от команды 3 дивизиона В суперкубке поражение 0-3 от Лейпцига В группе ЛЧ еле забили Копенгагену (только в гостях) и отскочили от Галатасарая Про концовку прошлого сезона и говорить смешно. Но сейчас нам эксперты объяснят, что Тухель проделывает топ работу, идут с отличным темпом набора очков и это просто Байер на космическом уровне находится, ага)
А ты что хочешь?!Это и есть нормальный уровень бавашки.
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Ответ SancheZZZ
Бохум – Бавария 3-2 Байер – Бавария 3-0 Лацио – Бавария 1-0 Бавария – Вердер 0-1 Айнтрахт – Бавария 5-1 Вылет из кубка от команды 3 дивизиона В суперкубке поражение 0-3 от Лейпцига В группе ЛЧ еле забили Копенгагену (только в гостях) и отскочили от Галатасарая Про концовку прошлого сезона и говорить смешно. Но сейчас нам эксперты объяснят, что Тухель проделывает топ работу, идут с отличным темпом набора очков и это просто Байер на космическом уровне находится, ага)
Кейн здесь АБСОЛЮТНО не при чем и нет никакого проклятия!
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