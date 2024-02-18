«Бавария» проиграла 3 матча подряд впервые с 2015 года. Дальше – игра с «Лейпцигом»

«Бавария» потерпела третье поражение подряд.

Команда Томаса Тухеля уступила « » (2:3) в 22-м туре Бундеслиги. Перед этим она проиграла «Лацио» (0:1) и «Байеру» (0:3).

В последний раз мюнхенцев побеждали трижды подряд в мае 2015 года. Тогда это сделали «Байер», «Барселона» и «Аугсбург».

24 февраля « » встретится с «Лейпцигом».