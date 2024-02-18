«Бавария» проиграла 3 матча подряд впервые с 2015 года. Дальше – игра с «Лейпцигом»
«Бавария» потерпела третье поражение подряд.
Команда Томаса Тухеля уступила «Бохуму» (2:3) в 22-м туре Бундеслиги. Перед этим она проиграла «Лацио» (0:1) и «Байеру» (0:3).
В последний раз мюнхенцев побеждали трижды подряд в мае 2015 года. Тогда это сделали «Байер», «Барселона» и «Аугсбург».
24 февраля «Бавария» встретится с «Лейпцигом».
Байер – Бавария 3-0
Лацио – Бавария 1-0
Бавария – Вердер 0-1
Айнтрахт – Бавария 5-1
Вылет из кубка от команды 3 дивизиона
В суперкубке поражение 0-3 от Лейпцига
В группе ЛЧ еле забили Копенгагену (только в гостях) и отскочили от Галатасарая
Про концовку прошлого сезона и говорить смешно.
Но сейчас нам эксперты объяснят, что Тухель проделывает топ работу, идут с отличным темпом набора очков и это просто Байер на космическом уровне находится, ага)
В прошлом чемпионстве заслуга Тухлого не то, что нулевая, а минусовая.
Кажется, работает...
Не было такого.
В последний раз они были так низко в год, когда его назначили по ходу провального сезона.
Нахрена Упамекано идёт правый фланг когда есть Киммих на поле
Вместо того чтобы Киммиха поставить на правый фланг и вместо Мазраи выпустить Павловича...он выпускает Упамекано
Тухель что это было?
Нахрена ты эту команду мучаешь, но видно ведь что это не твой уровень
Твой уровень это Челси (но это не точно)