Рафинья вбежал в штрафную «Сельты» до удара Левандовского с пенальти. Cудья засчитал победный гол «Барсы» на 97-й

Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему судьи не отменили гол «Барселоны».

Форвард Роберт Левандовски со второй попытки реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время и принес «блаугране» победу над «Сельтой» – 2:1.

Его первый удар был отражен , но главный арбитр Хуан Сантана, проконсультировавшись с видеоассистентом, велел перебить из-за того, что голкипер преждевременно покинул линию.

Второй удар поляка был точен, однако судьи не обратили внимания на то, что в штрафную слишком рано вбежал вингер «Барселоны» .

«ВАР может вмешаться только в том случае, если тот, кто вбегает, активно участвует в эпизоде. То есть если после сэйва мяч отлетает к нему. В остальных случаях ВАР не может ничего сделать», – заявил экс-судья .

Изображение: кадр из трансляции DAZN