Рафинья вбежал в штрафную «Сельты» до удара Левандовского с пенальти. Cудья засчитал победный гол «Барсы» на 97-й

Теги Барселона Сельта Ла Лига судьи Висенте Гуаита Роберт Левандовски Эдуардо Итурральде Гонсалес Хуан Сантана видеоповторы Рафинья Диас Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему судьи не отменили гол «Барселоны».

Форвард Роберт Левандовски со второй попытки реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время и принес «блаугране» победу над «Сельтой» – 2:1.

Его первый удар был отражен Висенте Гуаитой, но главный арбитр Хуан Сантана, проконсультировавшись с видеоассистентом, велел перебить из-за того, что голкипер преждевременно покинул линию.

Второй удар поляка был точен, однако судьи не обратили внимания на то, что в штрафную слишком рано вбежал вингер «Барселоны» Рафинья Диас.

«ВАР может вмешаться только в том случае, если тот, кто вбегает, активно участвует в эпизоде. То есть если после сэйва мяч отлетает к нему. В остальных случаях ВАР не может ничего сделать», – заявил экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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87 комментариев
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Вы не понимаете, это другое. Тренер Хави, это позором точно не назовёт
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Главное еще 339 раз вспомнить про матч Реал - Альмерия, зато про левые голы барсилоны с фолами 16-летнего сосунка и голы польского бревна с левого пенальти с добиванием мы будем молчать
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+33
Ответ Cruel Snake
Вы не понимаете, это другое. Тренер Хави, это позором точно не назовёт
Так пенальти все равно надо было перебивать, потому что вратарь в момент удара снова находится не на ленточке ворот, как написано в правилах.
Или «это другое» ?)

А потом бы вы все стали бы писать мол «как так третий пенальти дали пробить, да их тащат» и тд )
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Местные болелы пропадут с ветки, как после левого гола с фолом Ямаля
Хави и Лапа тож промолчат, как их тянут который матч))
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барсе можно в таком состоянии чуть помогать, они будут ныть всю неделю про судействе.
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Судьи подарили Бадалоне 3 очка в последних двух матчах, чтоб судейских не догнали Атлетико и Атлетик
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Хаве: Позор, позор!
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Как по мне, вообще никаких добиваний быть не должно. Отбил вратарь - выиграл дуэль.
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+8
Ответ Иван Баланар
Так чё ж не перебили?
Потому что если вратарь нарушает правило стояния на ленточке, но пенальти реализуется - гол всегда засчитывается.
Если бьющий не забил, то перебивается потому что вратарь имел преимущество и играл не по правилам.

Ибо в противном случае все бы вратари выходили с ленточки и каждый раз судья должен был бы давать перебивать пенальти.
+13
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+8
Хави кричал "Это позор, позор!"?
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Судя по кадру - воротчик тоже не стоит на линии.. Сплошные нарушения..
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+5
ну это позор канешн
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Хуан Сантана подарил 3 очка Барселоне.Дело Негрейры живёт!
+17
-14
+3
Такой же момент был в матче Барса МЮ в прошлом сезоне в ЛЕ и тоже Лева бил. Не видел этот пеналь, но тогда он остановился при разбеге и смутил собственно всех игроков, которые рванули раньше времени в штрафную. Судья не увидел, а ВАР типа не может включиться. Цирк. Когда надо будет, судья конечно все увидит)) Это правило как будто создано чисто под ручных судей.
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Ответ Кирилл
Так пенальти все равно надо было перебивать, потому что вратарь в момент удара снова находится не на ленточке ворот, как написано в правилах. Или «это другое» ?) А потом бы вы все стали бы писать мол «как так третий пенальти дали пробить, да их тащат» и тд )
Не забил бы - снова перебил бы, ещё раз,, не сомневайся. И так до гола. Иначе арабы расстоятся, если Барселона не приедет на суперкубок
+23
-21
+2
Очевидцы сообщают, что Хави после матча, кричал в камеру - Это приемлимо, приемлимо!
+6
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Я смотрел игру и плевался все 90 минут. Игры нет от слова совсем. Игроки не знают ни как атаковать, ни как обороняться. Победа вымученная. Смотреть невозможно.
+2
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Негрейревское позорище
+6
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Ответ Кирилл
Потому что если вратарь нарушает правило стояния на ленточке, но пенальти реализуется - гол всегда засчитывается. Если бьющий не забил, то перебивается потому что вратарь имел преимущество и играл не по правилам. Ибо в противном случае все бы вратари выходили с ленточки и каждый раз судья должен был бы давать перебивать пенальти.
Кому вы объясняете?
Хейтеры по любому найдут к чему прикопаться. Они даже логически мыслить не могут.
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Ответ Иван Баланар
"Потому что если вратарь нарушает правила стояния на ленточке, но пенальти реализуется - гол всегда засчитывается" ахахах норм логика. То есть нападающему и игрокам, вбегающим раньше удара в штрафную, можно нарушать в любом случае, а вратарю нет?
Для вас же специально написан последний абзац новости: «ВАР может вмешиваться только в том случае, если тот, кто вбегает, активно участвует в эпизоде. То есть если после сэйва мяч отлетает к нему».

Мяч не отлетел к Рафинье и он никак не влиял на эпизод.
Это в правилах то сказано, а не выдумано мной )
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Ответ Tristan...
Так понимаю, новость до конца никто не читал. Просто судьи хейтеров пожалели, ибо назначив удар в третий раз, они ныли бы втрое больше
Последний абзац не говорит, что гол верный
Он говорит только, что ВАР не может вмешаться и исправить
А с голом судья косякнул, помог Барсе
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Ответ darby crash
Давай по фактам. Это момент удара и вратарь уже на него реагирует. А теперь посмотри где находится игрок барсы...
Странная логика. Если мы фиксируем момент вбегания в штрафную ДО УДАРА по этой фотографии, то мы фиксируем и выход воротчика с линии ДО УДАРА, если есть более ранние фотографии, где Рафинья забегает до удара, то приложи ссылку, пожалуйста
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Ответ Кирилл
А можете привести точную трактовку этого правила ? Просто посмотрел сейчас и не нашел. Буду благодарен вам если приведете текст данного правила про нарушение со стороны вратаря и вбегающего игрока.
https://footballrules.ru/rule-14-penalty-kick/
+1
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Хави, это не позор? Просто чтоб понимать.
+2
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+1
Ответ Кирилл
Так пенальти все равно надо было перебивать, потому что вратарь в момент удара снова находится не на ленточке ворот, как написано в правилах. Или «это другое» ?) А потом бы вы все стали бы писать мол «как так третий пенальти дали пробить, да их тащат» и тд )
Так чё ж не перебили?
+5
-4
+1
В прошлом туре Гранаду ограбили, в этом Сельту. Судьи делают все, чтобы они догнали Жирону, для участия в Суперкубке
+2
-1
+1
Как говорится, говоришь А, говори и Б, а вратарь где находится в момент удара?)))
+2
-1
+1
Судьи = Барса.
+7
-6
+1
вообще самые позорные судьи ,это в Англии и Испании, противно порой на этот беспредел смотреть.
+6
-5
+1
Но подсуживают все равно только Реалу, ага)
+4
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