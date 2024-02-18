Рафинья вбежал в штрафную «Сельты» до удара Левандовского с пенальти. Cудья засчитал победный гол «Барсы» на 97-й
Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему судьи не отменили гол «Барселоны».
Форвард Роберт Левандовски со второй попытки реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время и принес «блаугране» победу над «Сельтой» – 2:1.
Его первый удар был отражен Висенте Гуаитой, но главный арбитр Хуан Сантана, проконсультировавшись с видеоассистентом, велел перебить из-за того, что голкипер преждевременно покинул линию.
Второй удар поляка был точен, однако судьи не обратили внимания на то, что в штрафную слишком рано вбежал вингер «Барселоны» Рафинья Диас.
«ВАР может вмешаться только в том случае, если тот, кто вбегает, активно участвует в эпизоде. То есть если после сэйва мяч отлетает к нему. В остальных случаях ВАР не может ничего сделать», – заявил экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Или «это другое» ?)
А потом бы вы все стали бы писать мол «как так третий пенальти дали пробить, да их тащат» и тд )
Хави и Лапа тож промолчат, как их тянут который матч))
Если бьющий не забил, то перебивается потому что вратарь имел преимущество и играл не по правилам.
Ибо в противном случае все бы вратари выходили с ленточки и каждый раз судья должен был бы давать перебивать пенальти.
Хейтеры по любому найдут к чему прикопаться. Они даже логически мыслить не могут.
Мяч не отлетел к Рафинье и он никак не влиял на эпизод.
Это в правилах то сказано, а не выдумано мной )
Он говорит только, что ВАР не может вмешаться и исправить
А с голом судья косякнул, помог Барсе