Хави о 2:1 с «Сельтой»: «Барселона» доминировала. После моего решения об уходе у нас 10 очков из 12 – оно было к лучшему»

Теги Барселона Сельта Хави Ла Лига Футбол

Хави обрадовала победа над «Сельтой» (2:1), вырванная на 97-й минуте.

«У меня есть ощущение, что мы играли хорошо, пока не доходили до финальной трети поля, а там нашим действиям не хватало четкости. Нам не хватало последнего паса.

Мы хорошо располагались на поле, удачно действовали на подборе. Мы доминировали, и я рад, потому что на этом поле играть тяжело. Мы отдали все силы, чтобы заработать очки, и получили их мучительным путем, но это все-таки радует. Отношение к делу, самоотдача, активность были на высоком уровне.

После моего объявления об уходе мы набрали 10 очков из 12. Думаю, мое решение было к лучшему.

Я рад, что команда сделала шаг вперед, доволен тремя очками – они на вес золота. Такие голы, как у «Сельты», – это следствие потери концентрации. У соперника в атаке выступают умелые футболисты, а нам не повезло с отскоком. Мы защищались не очень хорошо в этом эпизоде.

Но в целом мы провели матч замечательно. Надо стараться не пропускать и сохранять ворота сухими», – сказал главный тренер «Барселоны».

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85 комментариев
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Дорогой Хави, пишет тебе болельщик Барселоны с 20 летним стажем.
Если этот матч «замечательный» и мы стремимся к такой игре, то с чистой совестью желаю тебе скорейшего освобождения этой должности. Ты легенда, но мы хотим другой игры от любимой команды. А этот матч был далеко не образцовым и тем более не замечательным. Увы но факт
+70
-4
+66
и не краснеет же
+46
-8
+38
Хави лицемер или притворяется?
+40
-9
+31
При любом другом тренера с 2003 года, такой матч считался бы провалом даже при 3 очках. А у Хави все хорошо
+34
-4
+30
Тактика "дави на жалость" работает!
+34
-7
+27
Ответ zzzeeerrrooo
Ты не видел Барсу Кумана
Я видел, по игре было по симпатичнее, если честно
+22
-3
+19
Ответ Эрнандес Эрнандес
Хави лицемер или притворяется?
Да
+23
-5
+18
Ответ alan77
Гнать тебя надо и надеюсь Наполи тебе приговор подпишет,чтобы такого позорного футбола болелы больше не видели
Боюсь, что Наполи слишком отстойный сейчас, чтобы кому-то приговоры подписывать, но игра Барсы это действительно позор, с такими-то исполнителями
+16
-1
+15
Гнать тебя надо и надеюсь Наполи тебе приговор подпишет,чтобы такого позорного футбола болелы больше не видели
+21
-6
+15
Хави о 2:1 с «Сельтой»: «Барселона» доминировала в количестве пенальти, замечательный матч.
+22
-11
+11
Ответ 8mwmjvprvs
Дорогой Хави, пишет тебе болельщик Барселоны с 20 летним стажем. Если этот матч «замечательный» и мы стремимся к такой игре, то с чистой совестью желаю тебе скорейшего освобождения этой должности. Ты легенда, но мы хотим другой игры от любимой команды. А этот матч был далеко не образцовым и тем более не замечательным. Увы но факт
Мне тоже не нравится нынешняя игра Барселоны. Ещё больше раздражают комментарии Хави после игр, но… Почему-то я уверен, что в нынешних условиях мало какой тренер сможет поставить игру, красивую игру и при этом, чтоб она приносила результат. Хотя бы тот, который Барса показывает при Хави. Состав - далеко не топ (что говорить, если на позиции центрдефа играет 17-ти летний школьник Кубарси), много травмированных (у Реала тоже, но у сливочных есть Перес, который настолько круто укомплектовал состав, что при всех своих потерях Реал потерял немного), отсутствие или невнятные трансферы (последствия президентства Бертомеу), куча упущенных моментов поляком… Это всё никуда не денется и при новом тренере. Ещё и ограничения по финансам… Это всё выводит Барсу за пределы уровня топ.
Для меня остаются проблемой только неадекватные высказывания Хави… Как-то скромнее бы быть в нынешних реалиях)))
+12
-5
+7
Намекает на то чтобы уже начали умолять остаться ?)))
+9
-3
+6
может он смотрел в планшете игру Барселоны 2010 года, пока мы все "наслаждались" игрой его команды?
+7
-1
+6
Позорная игра, позорная победа
+18
-13
+5
Ответ almatbarsa
Симпатичнее было с 5 защитниками и навесами на Йонга? Кумана тащил Месси, стоило ему уйти Куман сразу скатился на 9 место, оттуда Хави потом вытащил команду в топ-2, не без помощи зимних трансферов конечно
Мне все равно на каком мы месте, когда нет ни стиля ни уровня. Объясни мне во что играет Барса? Владения нет, тики таки нет. Есть навесы на пшека, который полный 0. Даже Обама был сильнее. Мы на полном серьёзе боимся Наполи , до чего мы дошли
+4
0
+4
Обыграли грозные команды с 11, 12 и 17 мест, а также сыграли вничью с 19 строчкой.
Вот уж действительно, какие могли быть плохие результаты от действующего чемпиона страны с такими командами, не объяви Хави об уходе.
+5
-1
+4
Ответ Aleksandr Danilov
При любом другом тренера с 2003 года, такой матч считался бы провалом даже при 3 очках. А у Хави все хорошо
Сельте в гостях сколько раз сливали раньше несмотря на топовый состав, сейчас же добыли победу несмотря на слабый состав и кучу травмированных, не пойму к чему нытье?
+5
-2
+3
Ответ Aleksandr Danilov
Я видел, по игре было по симпатичнее, если честно
Симпатичнее было с 5 защитниками и навесами на Йонга? Кумана тащил Месси, стоило ему уйти Куман сразу скатился на 9 место, оттуда Хави потом вытащил команду в топ-2, не без помощи зимних трансферов конечно
+3
0
+3
Повторюсь, игры у Барсы нет, у Хави не работают его наработки, схемы, ничего вообще. Вернее, они работают, но не так как нужно. Хави выгорел, он потерял нити игры команды. Хоть Маркеса поставьте вместо Хави, хуже всё не равно не будет.
+4
-1
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лицемерие хави
+4
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Хави явно другую игру смотрел. Прострелы и навесы в никуда и яркая игра Ламина.
+3
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+2
Он сам себя тролит ?
+2
0
+2
Ответ Леван Сиукаев
если и игроки Барсы считают так же, что «Барселона» доминировала,и это был замечательный матч,то команде окончательно пипец
Согласен
+2
0
+2
если и игроки Барсы считают так же, что «Барселона» доминировала,и это был замечательный матч,то команде окончательно пипец
+2
0
+2
Возможно к концу сезона передумает и скажет, что это нормально для того у кого днк барселоны...
+2
0
+2
Доминатор не изменяет себе)
+2
0
+2
Говнище твоя игра и твоё доминирование, Хави.
+1
0
+1
Ответ brno2020
Повторюсь, игры у Барсы нет, у Хави не работают его наработки, схемы, ничего вообще. Вернее, они работают, но не так как нужно. Хави выгорел, он потерял нити игры команды. Хоть Маркеса поставьте вместо Хави, хуже всё не равно не будет.
Что ты скажешь на то, что по XG Барселона лидер Ла Лиги? Что Пенья 26-ой вратарь турнира по отражённым ударам? Что Левандовски один из худших нападающих по XG? Тер Штеген, Педри, Рафинья, Бальде, Маркос Алонсо, Гави, Жоао Феликс, Фернан Торрес, Серджи Роберто - список игроков, которые в какой-то момент все были травмированы, это ничего?
Или ты перед прошлым сезоном верил в чемпионство?!
Я верю в Хави и вряд ли кто-то сможет сделать ЭТУ Барсу лучше!!!
Хотя его высказывания меня раздражают, но если он сможет из этой команды слепить что-то конкурентоспособное, то я готов воевать с болельщиками Реала за его слова😂😂😂
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«Барселона сделала шаг вперед. Шаги назад в предыдущих матчах были для разбега »
Хави
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Ответ сларк
Позорная игра, позорная победа
забудь уже про Альмерию. Реал все равно не накажут
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