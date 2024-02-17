Хави о 2:1 с «Сельтой»: «Барселона» доминировала. После моего решения об уходе у нас 10 очков из 12 – оно было к лучшему»
Хави обрадовала победа над «Сельтой» (2:1), вырванная на 97-й минуте.
«У меня есть ощущение, что мы играли хорошо, пока не доходили до финальной трети поля, а там нашим действиям не хватало четкости. Нам не хватало последнего паса.
Мы хорошо располагались на поле, удачно действовали на подборе. Мы доминировали, и я рад, потому что на этом поле играть тяжело. Мы отдали все силы, чтобы заработать очки, и получили их мучительным путем, но это все-таки радует. Отношение к делу, самоотдача, активность были на высоком уровне.
После моего объявления об уходе мы набрали 10 очков из 12. Думаю, мое решение было к лучшему.
Я рад, что команда сделала шаг вперед, доволен тремя очками – они на вес золота. Такие голы, как у «Сельты», – это следствие потери концентрации. У соперника в атаке выступают умелые футболисты, а нам не повезло с отскоком. Мы защищались не очень хорошо в этом эпизоде.
Но в целом мы провели матч замечательно. Надо стараться не пропускать и сохранять ворота сухими», – сказал главный тренер «Барселоны».
Если этот матч «замечательный» и мы стремимся к такой игре, то с чистой совестью желаю тебе скорейшего освобождения этой должности. Ты легенда, но мы хотим другой игры от любимой команды. А этот матч был далеко не образцовым и тем более не замечательным. Увы но факт
Для меня остаются проблемой только неадекватные высказывания Хави… Как-то скромнее бы быть в нынешних реалиях)))
Вот уж действительно, какие могли быть плохие результаты от действующего чемпиона страны с такими командами, не объяви Хави об уходе.
Или ты перед прошлым сезоном верил в чемпионство?!
Я верю в Хави и вряд ли кто-то сможет сделать ЭТУ Барсу лучше!!!
Хотя его высказывания меня раздражают, но если он сможет из этой команды слепить что-то конкурентоспособное, то я готов воевать с болельщиками Реала за его слова😂😂😂
Хави