Левандовски со второй попытки забил «Сельте» с пенальти на 97-й минуте. Судья указал на точку после удара Бельтрана Ямалю по ягодицам

Роберту Левандовскому потребовалось 2 попытки, чтобы забить с пенальти «Сельте».

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек , пытаясь выбить мяч из штрафной, ударил вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю ногой по ягодицам. Главный судья Хуан Сантана назначил одиннадцатиметровый.

Голкипер Висенте Гуаита парировал удар Левандовского с точки, однако «блаугране» позволили перебить из-за преждевременного выхода вратаря с линии.

Со второй попытки поляк сумел реализовать пенальти и принес каталонцам победу со счетом 2:1.

Изображения: кадры из трансляций DANZ, beIN SPORTS