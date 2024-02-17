Левандовски со второй попытки забил «Сельте» с пенальти на 97-й минуте. Судья указал на точку после удара Бельтрана Ямалю по ягодицам
Роберту Левандовскому потребовалось 2 попытки, чтобы забить с пенальти «Сельте».
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Фран Бельтран, пытаясь выбить мяч из штрафной, ударил вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю ногой по ягодицам. Главный судья Хуан Сантана назначил одиннадцатиметровый.
Голкипер Висенте Гуаита парировал удар Левандовского с точки, однако «блаугране» позволили перебить из-за преждевременного выхода вратаря с линии.
Со второй попытки поляк сумел реализовать пенальти и принес каталонцам победу со счетом 2:1.
Изображения: кадры из трансляций DANZ, beIN SPORTS
первый незабитый пенальти, где вратарь нарушил правила - ну ок.
второй забитый пенальти, где Рафинья забежал в штрафную до удара - тут уже как-то странно.
если реф следует букве закона - следуй им хотя бы в течение двух минут подряд. если в первом случае нарушены правила, то и во втором случае необходимо фиксировать нарушение, разве нет?
интересно будет послушать Хави по поводу этого )
Перебивали, и не раз. Но да, это правило зачастую игнорируется почему-то. Однако правила же не я придумал. Цитаты:
"Остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться: не ближе 9,15 м (10 ярдов) от 11-метровой отметки";
"Если: игроки обеих команд нарушают Правила игры, удар повторяется".
У болельщиков барселоны свои правила, как и у команды
Перебивали. Есть правила и им нужно следовать - второй пенальти нужно перебивать, очевидная судейская ошибка второй матч подряд
https://footballrules.ru/wp-content/uploads/2020/12/penalty-table.jpg
"• бьющий игрок совершает обманные движения перед ударом после
завершения разбега (обманные движения во время разбега
разрешены); судья предупреждает выполнившего удар игрока"