Левандовски со второй попытки забил «Сельте» с пенальти на 97-й минуте. Судья указал на точку после удара Бельтрана Ямалю по ягодицам

Теги Барселона Ла Лига судьи Висенте Гуаита Роберт Левандовски Хуан Сантана Фран Бельтран Ламин Ямаль Футбол

Роберту Левандовскому потребовалось 2 попытки, чтобы забить с пенальти «Сельте».

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Фран Бельтран, пытаясь выбить мяч из штрафной, ударил вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю ногой по ягодицам. Главный судья Хуан Сантана назначил одиннадцатиметровый.

Голкипер Висенте Гуаита парировал удар Левандовского с точки, однако «блаугране» позволили перебить из-за преждевременного выхода вратаря с линии.

Со второй попытки поляк сумел реализовать пенальти и принес каталонцам победу со счетом 2:1.

Изображения: кадры из трансляций DANZ, beIN SPORTS

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160 комментариев
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Ягодицы Ямаля тащат Барселону
+97
-7
+90
Пенальти был, само собой. Перебили тоже правильно. Почему не перебили второй, ибо игроки Барсы вбежали в штрафную - непонятно.
+89
-11
+78
Ответ Vlad Zhadejko
Ну вот серьёзно, кто-то может объяснить, почему пенальти якобы левый?
Потому, что не правый.
+41
-4
+37
Ответ Vlad Zhadejko
Ну вот серьёзно, кто-то может объяснить, почему пенальти якобы левый?
Потому что его Барсе дали бить 🤣
+50
-15
+35
назначили такой пенальти - спорно.
первый незабитый пенальти, где вратарь нарушил правила - ну ок.
второй забитый пенальти, где Рафинья забежал в штрафную до удара - тут уже как-то странно.
если реф следует букве закона - следуй им хотя бы в течение двух минут подряд. если в первом случае нарушены правила, то и во втором случае необходимо фиксировать нарушение, разве нет?
интересно будет послушать Хави по поводу этого )
+58
-26
+32
Ну вот серьёзно, кто-то может объяснить, почему пенальти якобы левый?
+52
-21
+31
Ответ bororo
назначили такой пенальти - спорно. первый незабитый пенальти, где вратарь нарушил правила - ну ок. второй забитый пенальти, где Рафинья забежал в штрафную до удара - тут уже как-то странно. если реф следует букве закона - следуй им хотя бы в течение двух минут подряд. если в первом случае нарушены правила, то и во втором случае необходимо фиксировать нарушение, разве нет? интересно будет послушать Хави по поводу этого )
А что спорного в назначении пенальти? Защ просто с ноги по заднице влепил со всей силы, о чём речь вообще?)
+31
-3
+28
Ответ Ласковый ампир
Ягодицы Ямаля тащат Барселону
ждем такого юзера тут
+29
-4
+25
Объективно зашквар и двойные стандарты для бьющего и вратаря.
+35
-12
+23
Ответ bororo
назначили такой пенальти - спорно. первый незабитый пенальти, где вратарь нарушил правила - ну ок. второй забитый пенальти, где Рафинья забежал в штрафную до удара - тут уже как-то странно. если реф следует букве закона - следуй им хотя бы в течение двух минут подряд. если в первом случае нарушены правила, то и во втором случае необходимо фиксировать нарушение, разве нет? интересно будет послушать Хави по поводу этого )
А что спорного то?
+23
-10
+13
Получается, победили через жопу🤔
+14
-2
+12
Ответ Saddam Huseyn
Комментарий скрыт
>> ты видел чтобы пенальти перебивали из-за того что кто-то забежал в штрафной?

Перебивали, и не раз. Но да, это правило зачастую игнорируется почему-то. Однако правила же не я придумал. Цитаты:
"Остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться: не ближе 9,15 м (10 ярдов) от 11-метровой отметки";
"Если: игроки обеих команд нарушают Правила игры, удар повторяется".
+14
-5
+9
Пенка была по факту, хоть и случай нелепый, но разбег этот каждый раз раздражает.
+9
-1
+8
Через 10 лет: "Ягодица Ямаля, тащившая Барселону, где она сейчас?".
+9
-1
+8
Ответ Vlad Zhadejko
Ну вот серьёзно, кто-то может объяснить, почему пенальти якобы левый?
Пенальти зачётный! Я прям от души смеялся, рассматривая повторы. Это ж надо так. Мне кажется игрок Сельты просто с нервами не совладал. Но это было эпично. Ямал жопу ставил на пенальти🤣
+6
0
+6
Ответ Saddam Huseyn
Комментарий скрыт
Офсайд?
У болельщиков барселоны свои правила, как и у команды
Перебивали. Есть правила и им нужно следовать - второй пенальти нужно перебивать, очевидная судейская ошибка второй матч подряд
+13
-7
+6
Ответ Vlad Zhadejko
Ну вот серьёзно, кто-то может объяснить, почему пенальти якобы левый?
Почему не перебили 3 раз, когда игрок барсы вбежал в штрафную до (клоунского) удара?
+10
-5
+5
Ответ Saddam Huseyn
Все правильно Пенальти был? Был Вратарь вышел? Вышел
Рафинья забежал до удара? Забежал
+5
0
+5
Ответ Saddam Huseyn
Комментарий скрыт
Когда то Рамос перебивал из за того, что игроки Реала рано забежали.
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-2
+4
Ответ predMBAPPE
Комментарий скрыт
Я там выше привёл строчки из правил.
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Ответ Великолепное ТРИО
Комментарий скрыт
Смотри.
https://footballrules.ru/wp-content/uploads/2020/12/penalty-table.jpg
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Игрок Сельты отморозок - зачем-то взял и пробил срача молодому
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Ответ сларк
Это такой позор,хоть я болею за Барсу,но признаю,что эпопея с пенальти полная лажа.
Смешно, конечно, читать от вас и Романа «хоть и болею за Барсу» )
+10
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+4
Ответ Born is the King
Объективно паузы и ложные движения давно запретили в футболе. Поэтому сейчас так кроме Левандовского не бьёт. Раньше так Балотелли все пенальти забивал без шансов для вратаря
не, так еще бьют. полной остановки типа нет, но такое тоже нужно запрещать.
+5
-1
+4
показали Хави чтобы он прокричал позор,а он молчит, ахахахаха
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+4
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Комментарий удален модератором
Факт
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0
+4
Правила футбола гласят :

"• бьющий игрок совершает обманные движения перед ударом после

завершения разбега (обманные движения во время разбега

разрешены); судья предупреждает выполнившего удар игрока"
+7
-3
+4
Ответ Богдан
Получается, победили через жопу🤔
Ливерпуль выигрывает через Жоту, а Барса через жопу
+3
0
+3
Ответ predMBAPPE
Комментарий скрыт
У тебя с логикой проблемы, если игрок барсы вбежал, то это нарушения со стороны команды забившей гол , причём тут нарушение команды которой забили гол
+3
0
+3
Ну что, ребята. Две игры подряд судьи вытаскивают для барсы ничью и победу. Это начало новой судейской эпохи или дело Негрейры все еще не подошло к концу?
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+3
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