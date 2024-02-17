Мостовой не против пива на стадионах: «Понимаю риски: если наши люди пьют, то до последнего, не могут обойтись одним бокалом»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой алкоголь и спорт Футбол

Александр Мостовой оценил идею продажи пива на стадионах.

«Я не против пива на матчах РПЛ. Большую часть своей жизни прожил и проиграл за границей и спокойно относился к алкоголю на стадионе. Там допустимо пиво в спорте, и никто на это не обращает внимания.

Понимаю, какие риски за собой ведет данная инициатива для России. Если наши люди пьют, то до последнего. Русский человек не может обойтись одним бокалом – будет и три, и пять. Это зависит лично от самого человека.

Но с другой стороны, сейчас все контролируется, поэтому если возникнут какие-либо вопросы, то проще ввести норму – два бокала пива на человека. Когда покупаешь пенное на стадионе, то сканируется твой билет. Надо это контролировать, если кто-то боится за то, что наши болельщики могут нажраться.

Есть своя опасность в пиве на стадионе – на футбол ходят женщины и дети, пожилые люди, но так не против этой инициативы. В Испании, например, пиво пили не только болельщики, но и сами футболисты. Бутылки стояли в раздевалках, а после игр выпить пивко было вообще обязательным!

До матча и после него люди спокойно встречаются за бокалом пива или вина. Но чтобы такое было в России… Тут уже вопрос к нашей культуре», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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46 комментариев
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На самом деле, это миф. И миф русофобский.
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Пьют пиво в России так же, как и в других странах. Вообще ничем не отличаемся. Мостовые поверили в сочиненные другими мифы - и распространяют их. Не надо так делать.

Почему-то не вижу в барах и ресторанах, чтобы все пили до последнего. Нет, на стадионах так оказывается будут делать все. Наши люди пива же не видели больше нигде. Увидят впервые на стадионах его.
+32
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+29
Какой же это идиотизм, это одно из самых глупыш клише, наравне с балалайкой и медведями. Это максимум пара человек нажрется на стадионе до такого состояния, и то не факт с учетом цены пива на стадионах.
+22
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Ответ Michael Scott
Потому что в бары и рестораны ходят более обеспеченные люди (меньшинство). А большинство алкоголиков спивается у себя на кухне
Ну по такой логике и на футбол совсем бичи тоже ходить не будут , и как правильно заметили выше с ценой пива на стадионах точно не сопьются)))
+8
0
+8
За себя говори, а не за всех русских
+11
-4
+7
Если наши люди пьют, то до последнего (с)

О, обобщения подъехали. Первый признак ограниченности интеллекта
+10
-3
+7
Ответ Michael Scott
Комментарий скрыт
так сухой закон не мы первые изобрели
+9
-2
+7
Ответ Michael Scott
Какая разница, кто его первый изобрёл? Сухой закон пытаются использовать там, где потребление алкоголя чрезмерно.
Бред полный. Лидеры по потреблению алкоголя - Чехия, Германия вполне себе живут без сухих законов. А у Ирана и ОАЭ, где пьют очень мало - сухой закон есть и очень жестокий.
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Чей Крым?))
+5
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Ответ Michael Scott
Комментарий скрыт
По такой логике, американцы - алкоголики. У них сухой закон больше 20 лет был.
+6
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+5
Ответ DanielCarvalho
Какой же это идиотизм, это одно из самых глупыш клише, наравне с балалайкой и медведями. Это максимум пара человек нажрется на стадионе до такого состояния, и то не факт с учетом цены пива на стадионах.
Есть такие, кто выпьет 100гр, а ведёт на все 200 или даже 300
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Какой же бред пишут все время… стадион Петровский Санкт Петербург … пиво продавали на играх зенита … там нет подтрибунки а выходишь сразу на остров где и стояли разливнухи … и что ?!?!) много там убийств произошло????
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Ответ Владимир Самсонов
На самом деле, это миф. И миф русофобский.
А как же цитата нашей новоиспеченной заезды? "Я русский, и я иду до конца"
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Согласно исследованию ВОЗ за 2016-2018 гг, в России пьют меньше, чем например в: Швейцарии, Польше, Словении, Великобритании, Португалии, Австрии, Испании, Германии, Чехии и, прости господи, Люксембурге.
Но ВОЗ мяч чеканить не умеет, поэтому че их слушать
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Ответ Michael Scott
Потому что в бары и рестораны ходят более обеспеченные люди (меньшинство). А большинство алкоголиков спивается у себя на кухне
Большинство алкоголиков спиваются не у себя на кухне, и тем более не на стадионе, а где-нибудь на лавочке во дворе с собутыльниками.
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Саня, по себе не надо других судить
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Ответ ASH11
А много ли полиции вы увидите во дворах, да еще и не самых благополучных районов? И рванет ли туда "рысью" полиция, в случае какой-либо жалобы от тех же жильцов? Да, и вообще, с истинного алкаша нечего брать - это глухой номер для представителей правопорядка.
Рванёт, им статистику за квартал делать надо.

Да и откровенно неблагополучных районов типа гетто в Америке у нас пока массово нет
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Да, пятиградусное пиво - это просто убийственный напиток. Но если на стадионе достаточное количество туалетов, всё должно быть хорошо)
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если пиво не разрешат, - пропадет 100% аудитории Мостового...
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Какие риски,ввели же фан айди.Любго отследят если ,что и запретят ходить на стадион))
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В конце 80ых и начале 90ых, ходили с приятелем на футбол, иногда брали 0.5 беленькой, термос, бутеры. На стадионе, много кто выпивал, милиция сквозь пальцы смотрела. В холодное время, брали с собой водку, в теплую погоду пиво. Перед стадионом, стояли автолавки и лотки с пивом бутылочным. Если кто без меры набирался, отправляли в дежурную "раколовку", затем в трезвяк.
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На стадионе больше бокала пива не получится, вместо зрелища футбола придëтся стоять в очереди в сортир.
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Мостовой: я понимаю риски но все-равно не против чтобы другие совали головы в пасть крокодилу)
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Ответ BaltikaSPb
Мостовой все еще где-то в девяностых обитает
Он в россии не жил тогда
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Ответ Joaninho90
Есть такие, кто выпьет 100гр, а ведёт на все 200 или даже 300
Есть. А есть и такие, кто выпьет бокал и всё.
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Пиво без водки - деньги на ветер...
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Ну, Мостовой и от водочки вряд ли откажется.
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Ответ ASH11
А много ли полиции вы увидите во дворах, да еще и не самых благополучных районов? И рванет ли туда "рысью" полиция, в случае какой-либо жалобы от тех же жильцов? Да, и вообще, с истинного алкаша нечего брать - это глухой номер для представителей правопорядка.
какой "не самый благополучный район"??? У нас в России полиция спокойно ходит во всех районах.
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Ответ Spartakus1984
Какие риски,ввели же фан айди.Любго отследят если ,что и запретят ходить на стадион))
Ну вот, можешь же когда хочешь). Здравый коммент.🫡👍
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Ответ Michael Scott
На лавочке нельзя, за это уже больше 10 лет как в полицию забирают и штрафуют (распитие в общественных местах).
А много ли полиции вы увидите во дворах, да еще и не самых благополучных районов? И рванет ли туда "рысью" полиция, в случае какой-либо жалобы от тех же жильцов? Да, и вообще, с истинного алкаша нечего брать - это глухой номер для представителей правопорядка.
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