Мостовой не против пива на стадионах: «Понимаю риски: если наши люди пьют, то до последнего, не могут обойтись одним бокалом»
Александр Мостовой оценил идею продажи пива на стадионах.
«Я не против пива на матчах РПЛ. Большую часть своей жизни прожил и проиграл за границей и спокойно относился к алкоголю на стадионе. Там допустимо пиво в спорте, и никто на это не обращает внимания.
Понимаю, какие риски за собой ведет данная инициатива для России. Если наши люди пьют, то до последнего. Русский человек не может обойтись одним бокалом – будет и три, и пять. Это зависит лично от самого человека.
Но с другой стороны, сейчас все контролируется, поэтому если возникнут какие-либо вопросы, то проще ввести норму – два бокала пива на человека. Когда покупаешь пенное на стадионе, то сканируется твой билет. Надо это контролировать, если кто-то боится за то, что наши болельщики могут нажраться.
Есть своя опасность в пиве на стадионе – на футбол ходят женщины и дети, пожилые люди, но так не против этой инициативы. В Испании, например, пиво пили не только болельщики, но и сами футболисты. Бутылки стояли в раздевалках, а после игр выпить пивко было вообще обязательным!
До матча и после него люди спокойно встречаются за бокалом пива или вина. Но чтобы такое было в России… Тут уже вопрос к нашей культуре», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Почему-то не вижу в барах и ресторанах, чтобы все пили до последнего. Нет, на стадионах так оказывается будут делать все. Наши люди пива же не видели больше нигде. Увидят впервые на стадионах его.
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