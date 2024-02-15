Депутат Свищев за пиво на стадионах: «Не вижу логики в позиции Минздрава – чем стадион отличается от театров, концертов, дискотек? Не надо считать болельщиков алкоголиками, они не пить приходят»
Депутат Дмитрий Свищев поддержал идею разрешить продажу пива на стадионах.
«К сожалению, мы не можем победить Минздрав, который считает, что продажа пива на стадионах повлияет на алкоголизацию общества. Но это совершенно не так. Не надо считать болельщиков алкоголиками, они приходят на стадион уж точно не пить.
Пусть коллеги объяснят мне, чем отличается спортивный стадион от театров, концертов и дискотек, где разрешены крепкие напитки? Удивительная позиция и понятная (вероятно: непонятная – Sports.ru) для меня до сих пор. Не вижу логики.
Минздрав не понимает, что деньги на содержание спортивного объекта, клубов и детских школ сейчас во многом лежат на самих спортивных обществах. Продажа пива является одним из источников дохода.
Но пока мы не находим отклика у наших коллег. Но это вполне решаемый вопрос. Нужна только воля и активная позиция владельцев футбольных клубов, РФС, футболистов, чтобы сдвинуться с мертвой точки», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
Вообще бы проблем не было с посещаемостью))
И спонсорские от пива бы пошли и негатива к фан айди такого не было.
Одна реклама безалкогольного пива чего стоит, люди приходят и покупают алкогольное, этикетки и марки пива ничем не отличаются...
Хотя бы тем, что фанат Ленского не станет бить лычь поклоннику Онегина.
1-2 бокала пива на стадионе в жару это неплохо.
опять же его же не принуждают при заходе пить, а по неадекватам другие статьи есть.
Что контракты наверняка бы заключили с крупной конторой, разливающей сами знаете что