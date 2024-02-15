Депутат Свищев за пиво на стадионах: «Не вижу логики в позиции Минздрава – чем стадион отличается от театров, концертов, дискотек? Не надо считать болельщиков алкоголиками, они не пить приходят»

Депутат Дмитрий Свищев поддержал идею разрешить продажу пива на стадионах.

«К сожалению, мы не можем победить Минздрав, который считает, что продажа пива на стадионах повлияет на алкоголизацию общества. Но это совершенно не так. Не надо считать болельщиков алкоголиками, они приходят на стадион уж точно не пить.

Пусть коллеги объяснят мне, чем отличается спортивный стадион от театров, концертов и дискотек, где разрешены крепкие напитки? Удивительная позиция и понятная (вероятно: непонятная – Sports.ru) для меня до сих пор. Не вижу логики.

Минздрав не понимает, что деньги на содержание спортивного объекта, клубов и детских школ сейчас во многом лежат на самих спортивных обществах. Продажа пива является одним из источников дохода.

Но пока мы не находим отклика у наших коллег. Но это вполне решаемый вопрос. Нужна только воля и активная позиция владельцев футбольных клубов, , футболистов, чтобы сдвинуться с мертвой точки», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .