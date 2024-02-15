Депутат Свищев за пиво на стадионах: «Не вижу логики в позиции Минздрава – чем стадион отличается от театров, концертов, дискотек? Не надо считать болельщиков алкоголиками, они не пить приходят»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Государственная дума Краснодар Дмитрий Свищев стадионы Политика алкоголь и спорт Футбол

Депутат Дмитрий Свищев поддержал идею разрешить продажу пива на стадионах.

«К сожалению, мы не можем победить Минздрав, который считает, что продажа пива на стадионах повлияет на алкоголизацию общества. Но это совершенно не так. Не надо считать болельщиков алкоголиками, они приходят на стадион уж точно не пить.

Пусть коллеги объяснят мне, чем отличается спортивный стадион от театров, концертов и дискотек, где разрешены крепкие напитки? Удивительная позиция и понятная (вероятно: непонятная – Sports.ru) для меня до сих пор. Не вижу логики.

Минздрав не понимает, что деньги на содержание спортивного объекта, клубов и детских школ сейчас во многом лежат на самих спортивных обществах. Продажа пива является одним из источников дохода.

Но пока мы не находим отклика у наших коллег. Но это вполне решаемый вопрос. Нужна только воля и активная позиция владельцев футбольных клубов, РФС, футболистов, чтобы сдвинуться с мертвой точки», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев

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39 комментариев
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Пиво на футболе разрешить, фан иди отменить! Чем стадион отличается от театров, концертов и дискотек?
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Наши конечно не фига не умеют в маркетинге. Хотели ввести фан айди, так надо было сделать плюхи. Например бесплатное пиво во время матча для всех у кого карта болельщика, ну в меру конечно, 2-3 стакан не больше)
Вообще бы проблем не было с посещаемостью))
И спонсорские от пива бы пошли и негатива к фан айди такого не было.
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Методички по всем вопросам раздают в госдуме с учётом лоббирования интересов монополий и заинтересованых должностных лиц

Одна реклама безалкогольного пива чего стоит, люди приходят и покупают алкогольное, этикетки и марки пива ничем не отличаются...
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Ответ Покерный Футбол
Наши конечно не фига не умеют в маркетинге. Хотели ввести фан айди, так надо было сделать плюхи. Например бесплатное пиво во время матча для всех у кого карта болельщика, ну в меру конечно, 2-3 стакан не больше) Вообще бы проблем не было с посещаемостью)) И спонсорские от пива бы пошли и негатива к фан айди такого не было.
На Зените раздавали несколько матчей безалкогольное Невское, но даже если бы оно было алкогольное, его же пить невозможно
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Ответ AERN
Думаю такие как ты боятся на стадионы ходить потому что освистать могут. Ты вот если продвигаешь эту идею, то ты и должен будешь отвечать за тех кто напьется там. Тогда будет справедливо.
Никто там не напьется,потмоу что будет цена за стакан пива от 300руб.наверное
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Был на днях в театре. Крепче кофе в буфете не продаётся.
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да, алкоголиками считать не надо , а дураками с фан id пожалуйста... 🤡
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Пусть коллеги объяснят мне, чем отличается спортивный стадион от театров,

Хотя бы тем, что фанат Ленского не станет бить лычь поклоннику Онегина.
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Не вижу логики у Свищева: если не пить приходят, то к чему продажа алкоголя?
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В Англии, Италии, Испании, Португалии пиво на стадионах запрещено.
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Минздраву еще не занесли от пивоваров)
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Ответ Дмитрий Рабко
Пусть коллеги объяснят мне, чем отличается спортивный стадион от театров, Хотя бы тем, что фанат Ленского не станет бить лычь поклоннику Онегина.
Еще как будет, особенно после пары стопок коньяка))
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Хорошая попытка, но нет - нам не нужен фан айди !
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Ответ Spartakus1984
Причем тут спортсмены и болельщики?
Спортсмены и болельщики, не население России
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Ответ sergey2022
Логика Министерства здравоохранения в том что оно за здоровый образ жизни населения России, спорт и алкоголь несовместимы! Лечение последствий обходится в копеечку, заработаешь на пиве на стадионах копейку, потратит государство на здравоохранение десять рублей, на устранение последствий
Смотреть спорт и заниматься им - разные вещи.
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Ответ Игорь Алексеев
Чем концерт на стадионе или хоккей на арене отличаются от футбола на стадионе
Правильно, надо и там запретить
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сперва сами отменили, теперь думают, как возвратить
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Ответ Покерный Футбол
Наши конечно не фига не умеют в маркетинге. Хотели ввести фан айди, так надо было сделать плюхи. Например бесплатное пиво во время матча для всех у кого карта болельщика, ну в меру конечно, 2-3 стакан не больше) Вообще бы проблем не было с посещаемостью)) И спонсорские от пива бы пошли и негатива к фан айди такого не было.
Ну уж не бесплатно, а со скидкой 50% (цена стала бы как в магазине)
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Если депутат Свищев нафигаривается пивом до бровей - то это его сугубо личное дело. пусть свой опыт на обычных людей не распространяет.
1-2 бокала пива на стадионе в жару это неплохо.
опять же его же не принуждают при заходе пить, а по неадекватам другие статьи есть.
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Ответ Karel
В Англии, Италии, Испании, Португалии пиво на стадионах запрещено.
В Англии запрещено только на трибунах, и только на футболе.
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Ответ sergey2022
Логика Министерства здравоохранения в том что оно за здоровый образ жизни населения России, спорт и алкоголь несовместимы! Лечение последствий обходится в копеечку, заработаешь на пиве на стадионах копейку, потратит государство на здравоохранение десять рублей, на устранение последствий
Молодец, есть ещё светлые головы в нашей стране
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Ответ Spartakus1984
Никто там не напьется,потмоу что будет цена за стакан пива от 300руб.наверное
Ключевое слово - наверное. Тебе интересно на пьяные рожи смотреть? Даже после 1 стакана у некоторых морды красными становятся. А некоторым даже пить не надо они и так дураки. А этому же депутату главное, что-то бякнуть.
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Ответ All These Things I Hate
В барах дороже
Не знаю.В моем городе сть бары где от 60 руб бокал пива.Есть где и по 500 естественно.
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Ответ Spartakus1984
Никто там не напьется,потмоу что будет цена за стакан пива от 300руб.наверное
В барах дороже
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На стадионе есть ФанУйди. Или он не в курсе?
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Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
всего лишь заключить контракты с нормальными пивоварнями и дело с концом. правда, всякие балтики и эфесы забашляли бы крупным клубам больше всего, так что на большинстве стадионов Москвы и в СПБ лилась бы эта дрянь, еще и с десятикратной наценкой.
Вот я и про то же
Что контракты наверняка бы заключили с крупной конторой, разливающей сами знаете что
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отличие в том, что на стадион приходят "свищевы"...
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А зачем тогда фануйди ввели, если стадион ничем от театра не отличается, или вы думаете, что любители театров не могут собраться там и начать беспорядки с биноклями в руках))
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Депутаты, если стадион ничем не отличается от театров и т.д., то зачем вы ввели фан-айди?
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Но этот же самый депутат буквально вчера защищал Промеса по поводу его дела о наркотиках. Где логика?
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