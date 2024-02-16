Николай Валуев: «Я против пива на стадионах. Не должно быть алкоголя в спорте»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика алкоголь и спорт Футбол

Николай Валуев выступил против пива на стадионах.

«Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. На самом деле, мы составили целое пояснительное письмо, когда голосовали за запрет алкогольных напитков на футбольных матчах в России.

Помню, как принимали этот закон. Большинство проголосовали за отмену пива на стадионах. А сейчас что, ситуация изменилась?» – сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму, чемпион мира по боксу

Напомним, запрет на продажу пива во всех спортивных сооружениях действует в России с 2005 года. Исключение сделали во время ЧМ-2018 и Евро-2020.

Депутат Госдумы Свищев заявил, что Минздрав против пива на стадионах: «Считают угрозой для подрастающего поколения»

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41 комментарий
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Ну тогда дорогое элитное бухлишко из вип-лож тоже должны убрать
+55
0
+55
Странное заявление.
Учитывая, что полкарьеры дрался на ринге, на котором было написано - Немирофф, и соответственно имел с этого гешефт..
+44
-2
+42
Ответ dr. cage
Странное заявление. Учитывая, что полкарьеры дрался на ринге, на котором было написано - Немирофф, и соответственно имел с этого гешефт..
Так Валуев читать не умеет
+43
-1
+42
Ответ dr. cage
Странное заявление. Учитывая, что полкарьеры дрался на ринге, на котором было написано - Немирофф, и соответственно имел с этого гешефт..
Да он и сам рекламировал водку, причём украинскую
https://www.sostav.ru/news/2007/09/12/r2/
+24
0
+24
То есть пример ЧМ 2018 и Евро 2020 для Валуева не пример?
В топ-лигах есть пиво и всё ок.
Почему некоторые депутаты считают своих граждан быдлом??
Время и люди поменялись, считаю, что сейчас проблем с пивом на стадионе не будет.
+16
-3
+13
Да, согласен. В спорте алкоголя и не должно быть.
НО. Здесь и не предлагается СПОРТСМЕНАМ продавать бухлишко, оно будет продаваться для ЗРИТЕЛЕЙ.
Это для спортсменов футбольный матч - это спорт. А для зрителей поход на футбольный матч - это не спорт, это РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ мероприятие. Они не занимаются спортом на матче, они отдыхают. Кто хочет - может отдохнуть с алкоголем. Какая разница - на стадионе или в спортивном баре?
+13
-3
+10
Так бы и сказал: "Мне и без пива дурачком норм живется, просиживая штаны."
Сняли бы запрет на рекламу бухла- Валуев был бы самых подходящим лицом для контрактов)
+10
-3
+7
Я против Валуева в госдуме , не должно быть боксеров в думе
+6
0
+6
А мы против Николая Валуева в депутатах,
нельзя доверять человеку, чью голову использовали вместо боксёрской груши 😊
+4
0
+4
Я против Валуева!
+2
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+2
Алколь в спорте, Валуев в боксе, Валуев в Думе. Много несовместимых вещей в этом мире как-то все-таки совмещаются.
+2
0
+2
Так и тебя не должно быть в ДУМЕ,
+2
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Не должно быть алкоголя в спорте, и спортсменов в госдуме.
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так пиво не для спортсменов. каменная башка!
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Ну так пусть спортсмены и не пьют, а для болельщиков это шоу, а шоу интереснее с пенным)
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Причем тут вообще Валуев и пиво на стадионе? Он что, ходит на стадионы? Он что, нянька что ли для всех? Кто тебе, кроме Путина вообще дал право решать, что нам пить, а что не пить на стадионах? Да я может только из-за пива и пойду на стадион. Кому плохо? Клубу хорошо, мне хорошо. Одному Валуеву плохо. Но надеюсь, как-то справится.
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А я против спортсменов в ГосДуме. Не должны необразованные, некомпетентные лица принимать решения на таких уровнях!
+1
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В ВИП ложах бухать можно, это все, что нужно знать про их принципиальность
+1
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+1
Ответ dr. cage
Странное заявление. Учитывая, что полкарьеры дрался на ринге, на котором было написано - Немирофф, и соответственно имел с этого гешефт..
А вторую половину карьеры ходил по рынкам и бомбил барыг и торгашей
+1
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+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так бы и сказал: "Мне и без пива дурачком норм живется, просиживая штаны." Сняли бы запрет на рекламу бухла- Валуев был бы самых подходящим лицом для контрактов)
так он и был )
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Я против спортсменов в госдуме!
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Николай, Так это не для спортсменов, объясните ему , кто там поближе и повыше )
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Ответ Ярик01
Да он и сам рекламировал водку, причём украинскую https://www.sostav.ru/news/2007/09/12/r2/
Так то безалкогольную
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Ответ MagicWithoutBorders
То есть пример ЧМ 2018 и Евро 2020 для Валуева не пример? В топ-лигах есть пиво и всё ок. Почему некоторые депутаты считают своих граждан быдлом?? Время и люди поменялись, считаю, что сейчас проблем с пивом на стадионе не будет.
По себе судят...
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Ответ Dmitry Orlov
Да, согласен. В спорте алкоголя и не должно быть. НО. Здесь и не предлагается СПОРТСМЕНАМ продавать бухлишко, оно будет продаваться для ЗРИТЕЛЕЙ. Это для спортсменов футбольный матч - это спорт. А для зрителей поход на футбольный матч - это не спорт, это РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ мероприятие. Они не занимаются спортом на матче, они отдыхают. Кто хочет - может отдохнуть с алкоголем. Какая разница - на стадионе или в спортивном баре?
Это слишком сложно для них)))
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Тебя забыли спросить
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Ответ гуингм
Это слишком сложно для них)))
Я бы не сказал "для них". Если почитать комментарии депутата Свищева о пиве на стадионах, то там как раз всё логично, и он тоже не видит смысла в запрете.
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Пиво не пью, мне фиолетово. :)
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Кто ...ть за него голосует?Суки)))
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Вот душнила
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