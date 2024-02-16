Николай Валуев: «Я против пива на стадионах. Не должно быть алкоголя в спорте»

Николай Валуев выступил против пива на стадионах.

«Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. На самом деле, мы составили целое пояснительное письмо, когда голосовали за запрет алкогольных напитков на футбольных матчах в России.

Помню, как принимали этот закон. Большинство проголосовали за отмену пива на стадионах. А сейчас что, ситуация изменилась?» – сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму, чемпион мира по боксу

Напомним, запрет на продажу пива во всех спортивных сооружениях действует в России с 2005 года. Исключение сделали во время ЧМ-2018 и Евро-2020.

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