Николай Валуев: «Я против пива на стадионах. Не должно быть алкоголя в спорте»
Николай Валуев выступил против пива на стадионах.
«Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. На самом деле, мы составили целое пояснительное письмо, когда голосовали за запрет алкогольных напитков на футбольных матчах в России.
Помню, как принимали этот закон. Большинство проголосовали за отмену пива на стадионах. А сейчас что, ситуация изменилась?» – сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму, чемпион мира по боксу
Напомним, запрет на продажу пива во всех спортивных сооружениях действует в России с 2005 года. Исключение сделали во время ЧМ-2018 и Евро-2020.
Депутат Госдумы Свищев заявил, что Минздрав против пива на стадионах: «Считают угрозой для подрастающего поколения»
Учитывая, что полкарьеры дрался на ринге, на котором было написано - Немирофф, и соответственно имел с этого гешефт..
https://www.sostav.ru/news/2007/09/12/r2/
В топ-лигах есть пиво и всё ок.
Почему некоторые депутаты считают своих граждан быдлом??
Время и люди поменялись, считаю, что сейчас проблем с пивом на стадионе не будет.
НО. Здесь и не предлагается СПОРТСМЕНАМ продавать бухлишко, оно будет продаваться для ЗРИТЕЛЕЙ.
Это для спортсменов футбольный матч - это спорт. А для зрителей поход на футбольный матч - это не спорт, это РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ мероприятие. Они не занимаются спортом на матче, они отдыхают. Кто хочет - может отдохнуть с алкоголем. Какая разница - на стадионе или в спортивном баре?
Сняли бы запрет на рекламу бухла- Валуев был бы самых подходящим лицом для контрактов)
нельзя доверять человеку, чью голову использовали вместо боксёрской груши 😊