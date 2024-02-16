Депутат Госдумы Свищев заявил, что Минздрав против пива на стадионах: «Считают угрозой для подрастающего поколения»

Депутат Госдумы Свищев заявил, что Минздрав против возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива во всех спортивных сооружениях действует в России с 2005 года. Исключение сделали во время ЧМ-2018 и Евро-2020.

– Шанс есть, как всегда. Мы сейчас находимся в активных консультациях с коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения.

– Почему тогда в Европе это не угроза?

– Я тоже с этим не согласен. Мы планировали данное разрешение хотя бы на стадионах, которые оборудованы системой распознавания лиц. Продавать в определенной фасовке – пластиковые стаканчики небольшой емкости. При желании можно было все сделать. Если у коллег есть опасения, что это негативно повлияет, давайте смотреть международный опыт.

У нас были и возражения наших правоохранителей, которые говорили про хулиганство. Но с учетом опыта проведения чемпионата мира, Евро мы доказали, что это не так. Коллеги-правоохранители уже свои претензии сняли. Минздрав как-то негативно относится. Польза пива не доказана. Но и вред от его дозированного потребления тоже не доказан. Сейчас активно ведется борьба с газировкой. Давайте запретим продавать сладкие газированные напитки на стадионах. Почему на концертах можно продавать пиво и даже «крепыш», а здесь нельзя? В театрах можно.

Я с коллегами из Минздрава не согласен. Мне кажется, что они хотя бы должны были занять нейтральную позицию. А так получается «баба яга против». Это, конечно, так себе аргумент, но, к сожалению, он тормозит возвращение пива на стадионы. А страдают наши клубы. Сейчас в условиях, когда не хватает бюджетного финансирования, и количество болельщиков уменьшилось на стадионах по известным причинам, то мне кажется, что получение дополнительных денег через пиво серьезно помогло бы развитию спорта, – сказал .