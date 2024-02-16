Депутат Госдумы Свищев заявил, что Минздрав против пива на стадионах: «Считают угрозой для подрастающего поколения»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев стадионы Политика алкоголь и спорт Футбол

Депутат Госдумы Свищев заявил, что Минздрав против возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива во всех спортивных сооружениях действует в России с 2005 года. Исключение сделали во время ЧМ-2018 и Евро-2020.

– Шанс есть, как всегда. Мы сейчас находимся в активных консультациях с коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения.

– Почему тогда в Европе это не угроза?

– Я тоже с этим не согласен. Мы планировали данное разрешение хотя бы на стадионах, которые оборудованы системой распознавания лиц. Продавать в определенной фасовке – пластиковые стаканчики небольшой емкости. При желании можно было все сделать. Если у коллег есть опасения, что это негативно повлияет, давайте смотреть международный опыт.

У нас были и возражения наших правоохранителей, которые говорили про хулиганство. Но с учетом опыта проведения чемпионата мира, Евро мы доказали, что это не так. Коллеги-правоохранители уже свои претензии сняли. Минздрав как-то негативно относится. Польза пива не доказана. Но и вред от его дозированного потребления тоже не доказан. Сейчас активно ведется борьба с газировкой. Давайте запретим продавать сладкие газированные напитки на стадионах. Почему на концертах можно продавать пиво и даже «крепыш», а здесь нельзя? В театрах можно.

Я с коллегами из Минздрава не согласен. Мне кажется, что они хотя бы должны были занять нейтральную позицию. А так получается «баба яга против». Это, конечно, так себе аргумент, но, к сожалению, он тормозит возвращение пива на стадионы. А страдают наши клубы. Сейчас в условиях, когда не хватает бюджетного финансирования, и количество болельщиков уменьшилось на стадионах по известным причинам, то мне кажется, что получение дополнительных денег через пиво серьезно помогло бы развитию спорта, – сказал Дмитрий Свищев.

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47 комментариев
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Почему депутатов никто не считает угрозой подрастающего поколения?
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Главное не забывать букмекеров на каждом фонарном столбе рекламировать. А вот пиво, да, угроза поколению.
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Ответ Старый Волк
А что Минздрав считает по поводу повсеместных сетей «Бристоль» и «Красное&Белое»? Они на общество негативно не влияют?
Нет. Наоборот положительно. Россияне часто размножаются после таких мест. А слабые и хилые граждане убывают. Это полезно России.
+16
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Промес хорошо!!!Пиво плохо!!!
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А что Минздрав считает по поводу повсеместных сетей «Бристоль» и «Красное&Белое»? Они на общество негативно не влияют?
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Верните народу пиво
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А реклама безалкогольного пива по тв минздрав не смущает?
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Ответ Aggrrist
Комментарий скрыт
Так он верно говорит
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Так подрастающему поколению пиво же не продадут!
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Заголовок неправильно составлен, свистун сказал, что тот, кто выпьет является угрозой, а не сам алкоголь.
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А боевые действия не угроза для подрастающего поколения?
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Ответ Glukinho
напомни, как Минздрав соотносится с букмекерами
Ставки как и алкоголь вызывают зависимость. А зависимостями занимается минздрав.Кто-то может пить в меру, кто-то нет. Тоже самое со ставками.
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Депутаты - дормоеды, незаслуженно получающие огромную зарплату!
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заголовок:
>Минздрав против пива на стадионах: «Считают угрозой для подрастающего поколения»

текст:
>люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения.

красиво перевернули, по заголовку уже отработали комментаторы, лол
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Ответ Aggrrist
Комментарий скрыт
По факту есть что сказать в защиту этих нахлебников?
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Ответ Tun
Почему депутатов никто не считает угрозой подрастающего поколения?
Где расписаться?👍👍👍
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Ответ Дмитрий Турецкий
Заголовок неправильно составлен, свистун сказал, что тот, кто выпьет является угрозой, а не сам алкоголь.
типичная манипуляция
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Я так понимаю, на ЧМ-2018, где пиво продавали вовсю, угрозы не было).
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Ответ Mohnatiy
Так подрастающему поколению пиво же не продадут!
Молодёжь у нас до 35 лет считается) переживают. Это же не фабрики с отходами строить в черте городов.
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Ответ Aggrrist
Кто такой ублюдский коммент плюсует...
Твои шнурки, которые полюбили друг друга после «красное и белое»
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Ответ Aggrrist
Кто такой ублюдский коммент плюсует...
Не знаю кто плюсует, но кто минусует знаю точно
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Ответ Старый Волк
А что Минздрав считает по поводу повсеместных сетей «Бристоль» и «Красное&Белое»? Они на общество негативно не влияют?
Наливайки, например, определили зоной ответственностью местных властей, если что, виноваты они, а не федералы
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Если пиво из кб или пятёрочки, то да. Хорошее разливное, даже из местных пивоварен, очень даже хорошо.
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Ответ Bashibuzuck
Где расписаться?👍👍👍
Сюда, где галочка ✅
Спасибо, я тоже подпишусь ✌
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Хорошая инициатива, но не до конца продуманая. Запретить спорт - вот наше всë. Сколько человек погибло от спорта? Пральна, много. Оставить народные танцы и шахматы и будет нам счастье.
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В Татарстане разрешили торговать спиртным с 7 утра до 11 вечера, потому что казна пополняется, Минздрав против конечно же не был. А местная мусульманская община просила запретить торговать водкой в деревнях, потому что люди спиваются напрочь, конечно же это проигнорировали
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Так называемая СВО - угроза для подрастающего поколения.
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Кому там пить? По 10 человек ходят.. Подрастающие поколение,вообще забудет что такое футбол на стадионе..
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Конечно угроза. Не наливайка же в каждом доме
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Расскажите им что подростки пиво пьют далеко не на стадионах.
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