«Барса» готова продлить Араухо до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты. Защитник не прочь остаться в клубе

«Барселона» намерена сохранить Рональда Араухо, которого хочет купить «Бавария».

В среду спортивный директор каталонцев Деку провел встречу с представителями защитника и дал понять, что клуб рассчитывает на него, а в будущем видит в Араухо капитана команды.

Сам 24-летний игрок сборной Уругвая тоже не прочь остаться на «Камп Ноу».

Контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до 2026 года, при этом «блауграна» готова продлить соглашение до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты.

В настоящее время защитник зарабатывает свыше 10 млн евро за сезон до уплаты налогов.