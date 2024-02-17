«Барса» готова продлить Араухо до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты. Защитник не прочь остаться в клубе
«Барселона» намерена сохранить Рональда Араухо, которого хочет купить «Бавария».
В среду спортивный директор каталонцев Деку провел встречу с представителями защитника и дал понять, что клуб рассчитывает на него, а в будущем видит в Араухо капитана команды.
Сам 24-летний игрок сборной Уругвая тоже не прочь остаться на «Камп Ноу».
Контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до 2026 года, при этом «блауграна» готова продлить соглашение до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты.
В настоящее время защитник зарабатывает свыше 10 млн евро за сезон до уплаты налогов.
Только в 24 году, Барса пропустила уже 27 голов 😆