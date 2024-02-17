«Барса» готова продлить Араухо до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты. Защитник не прочь остаться в клубе

Теги Барселона Деку Ла Лига Рональд Араухо деньги Футбол

«Барселона» намерена сохранить Рональда Араухо, которого хочет купить «Бавария».

В среду спортивный директор каталонцев Деку провел встречу с представителями защитника и дал понять, что клуб рассчитывает на него, а в будущем видит в Араухо капитана команды.

Сам 24-летний игрок сборной Уругвая тоже не прочь остаться на «Камп Ноу».

Контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до 2026 года, при этом «блауграна» готова продлить соглашение до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты. 

В настоящее время защитник зарабатывает свыше 10 млн евро за сезон до уплаты налогов.

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17 комментариев
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Ответ Dave Becks
Комментарий скрыт
он сейчас не в форме . если хочешь я упоменяю что он делал с любимой командой в том году 🙂
+11
-5
+6
Ответ MESSIya
Если ты не в курсе, то это бревно в этом сезоне делает больше, чем рюдигер. Сравнение стат портала https://twitter.com/BarcaUniversal/status/1738959836816064706?t=N0BKVrRhhBEZK09DFaHV-A&s=19
Пропускает голов?

Только в 24 году, Барса пропустила уже 27 голов 😆
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
по мне так большая глупость продлевать игрока (любого) на 5-6 лет, надо хотя бы по системе 4+1 или 3+2 , вдруг сдал или превратился в Дембеле или вовсе в Мориба!
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Ответ Dave Becks
Комментарий скрыт
Если ты не в курсе, то это бревно в этом сезоне делает больше, чем рюдигер. Сравнение стат портала https://twitter.com/BarcaUniversal/status/1738959836816064706?t=N0BKVrRhhBEZK09DFaHV-A&s=19
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-3
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Ответ Abdulloh Erkinovich
он сейчас не в форме . если хочешь я упоменяю что он делал с любимой командой в том году 🙂
Напомни, что он делал, когда Барса вылетела со всех турниров один за другим 😆
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Ответ Dave Becks
это бревно вместе с другим бревном дали пропустить 33 гола. У Кадиса защитники за 3 ляма, пропустили так же 33 гола. факты
Защищается не только защита. Главная проблема, отсутствие помощи, т. к опорного полузащитника нет совсем и слабый вратарь. Пенья по метрикам худший в ЛА Лиге после нового года
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Ответ MESSIya
Защищается не только защита. Главная проблема, отсутствие помощи, т. к опорного полузащитника нет совсем и слабый вратарь. Пенья по метрикам худший в ЛА Лиге после нового года
по статистике что 80% голов пропущено в штрафной зоне. То есть, невнимательность защитников. Пересмотри Вильяреал барселона, как морено возит этих бревен. Или с Жироной. Пенья тут не причем, тот же Онана индивидуально ошибался больше чем Пенья
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Ответ Dave Becks
по статистике что 80% голов пропущено в штрафной зоне. То есть, невнимательность защитников. Пересмотри Вильяреал барселона, как морено возит этих бревен. Или с Жироной. Пенья тут не причем, тот же Онана индивидуально ошибался больше чем Пенья
В клубах, чтоб мяч не попадал в штрафную, работает полузащита. А там нет совсем опорников
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Ответ Кино Музыка
Комментарий удален пользователем
Так это же журналисты: пока не началось ТО, им надо что-то выдумывать чтобы хоть как-то отбивать свою зп )
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