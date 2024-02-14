«Бавария» предложила «Барселоне» свыше 70 млн евро за Араухо и готова удвоить зарплату защитника
«Бавария» пытается приобрести Рональда Араухо.
Как утверждает Diario Sport, мюнхенцы предложили «Барселоне» свыше 70 млн евро. Также они готовы платить защитнику вдвое больше, чем он получает в Испании.
«Блауграна» намерена сделать все для того, чтобы сохранить уругвайца, сам футболист тоже хочет остаться, но решающим фактором может стать то, что каталонской команде нужно улучшать финансовое состояние.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
в крайнем случае Френки, под 100 лямов, Араухо оставлять - это стержень защиты
Араухо, Бальде, Гави, Педри, Ямал - это костяк на ближайшее время
Конечно, он из тех, вокруг которых можно строить команду, но если сам захочет уйти, то нужно просто продать подороже.
но плохо)
Араухо: может тогда выделите мне 50 евро на щеночка?
Лапорта: Де Йонг, есть полтинник? Потом отдам