«Бавария» предложила «Барселоне» свыше 70 млн евро за Араухо и готова удвоить зарплату защитника

«Бавария» пытается приобрести Рональда Араухо.

Как утверждает Diario Sport, мюнхенцы предложили «Барселоне» свыше 70 млн евро. Также они готовы платить защитнику вдвое больше, чем он получает в .

«Блауграна» намерена сделать все для того, чтобы сохранить уругвайца, сам футболист тоже хочет остаться, но решающим фактором может стать то, что каталонской команде нужно улучшать финансовое состояние.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.