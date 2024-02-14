«Бавария» предложила «Барселоне» свыше 70 млн евро за Араухо и готова удвоить зарплату защитника

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо деньги Футбол

«Бавария» пытается приобрести Рональда Араухо.

Как утверждает Diario Sport, мюнхенцы предложили «Барселоне» свыше 70 млн евро. Также они готовы платить защитнику вдвое больше, чем он получает в Испании.

«Блауграна» намерена сделать все для того, чтобы сохранить уругвайца, сам футболист тоже хочет остаться, но решающим фактором может стать то, что каталонской команде нужно улучшать финансовое состояние.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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46 комментариев
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Баварии надо голы Лацио забивать, а они деньги Барселоне предлагают
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Ну а что? Вариант для Барсы. За де Йонга, Рафинья и Араухо выручают 200 мультов, берут Аморима из Спортинга, тот приводит 3-5 игроков из Браги, Гимароеша, Тондела, покупают ящик свечей и заказывают еженедельную службу в Саграда Фамилья. По моему схема рабочая.
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-3
+36
Ответ DonaldBrashear 2.0
А как же миллиард отступных в контракте, зря писали что ли?
Это в тенге было
+17
-3
+14
Ответ Aleksey Yashin
Баварии надо голы Лацио забивать, а они деньги Барселоне предлагают
Бавария сегодня может и проирать, Лацио дурака под конец игры забьет , так вижу
+7
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Ответ Lion El&#8242;Johnson
Если реально предлагают 70, то нужно соглашаться
А смысл? Араухо лучший защитник Барсы. С Кунде в центре явно лучше не будет.
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То на продажу, то всеми силами сохраняют. Кому верить?
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Араухо один из немногих кто мне нравится своей игрой в Барсе. Очень крутой игрок
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Не отдавать. Вообще не отдавать.
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Ответ The Lion
Барсе нужно продавать игроков.
Почему не того же Кунде тогда? Да, Араухо по идее уйдёт дороже, но он и сильнее. Менее качественная защитная линия = слабее результаты.
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Ответ Мохнатый55
Однажды был в Саграде. Очень круто.
Был там дважды...согласен. Жаль, что не все могут это увидеть
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Ответ Amalfitano
Ну а что? Вариант для Барсы. За де Йонга, Рафинья и Араухо выручают 200 мультов, берут Аморима из Спортинга, тот приводит 3-5 игроков из Браги, Гимароеша, Тондела, покупают ящик свечей и заказывают еженедельную службу в Саграда Фамилья. По моему схема рабочая.
Однажды был в Саграде. Очень круто.
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Ответ Антоша Спирин
Не отдавать. Вообще не отдавать.
Даже за сто тысяч миллионов?
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Ответ Ya Tolik
Летом клую ждет уход нескольких лидеров. Как ни "старался" Лапорта, у клуба дичайшие проблемы с финансами. Думаю, летом уйдут и Араухо, и Де Йонг, и Левандовски. Не удивлюсь уходам Рафиньи, Кунде, Алонсо, Роберто и Ромеу. Не продлят аренды Феликса и Канселу. То есть, половина состава под вопросом.
Кунде, Рафинью, Левандовски (в СА) можно продавать
в крайнем случае Френки, под 100 лямов, Араухо оставлять - это стержень защиты
Араухо, Бальде, Гави, Педри, Ямал - это костяк на ближайшее время
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Ответ стоун
Кунде, Рафинью, Левандовски (в СА) можно продавать в крайнем случае Френки, под 100 лямов, Араухо оставлять - это стержень защиты Араухо, Бальде, Гави, Педри, Ямал - это костяк на ближайшее время
Очень много слухов везде фигурирует, что сам Араухо уже хочет свалить.
Конечно, он из тех, вокруг которых можно строить команду, но если сам захочет уйти, то нужно просто продать подороже.
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Ответ Ya Tolik
Очень много слухов везде фигурирует, что сам Араухо уже хочет свалить. Конечно, он из тех, вокруг которых можно строить команду, но если сам захочет уйти, то нужно просто продать подороже.
если сам - понятно
но плохо)
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Ответ Amalfitano
Ну а что? Вариант для Барсы. За де Йонга, Рафинья и Араухо выручают 200 мультов, берут Аморима из Спортинга, тот приводит 3-5 игроков из Браги, Гимароеша, Тондела, покупают ящик свечей и заказывают еженедельную службу в Саграда Фамилья. По моему схема рабочая.
А после покупки игроков высшего качества второй португальской лиги на свечи не хватит. Надо что-то масштабнее планировать.
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Ответ Kubinec_
кто-то трезвый в это поверит?
вполне...наливай))) А если серьезно...почему нет?
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Ответ VuNePonimaete
Даже за сто тысяч миллионов?
Лапорта: даже за сто тыщ миллионов!
Араухо: может тогда выделите мне 50 евро на щеночка?
Лапорта: Де Йонг, есть полтинник? Потом отдам
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Ответ Eden Hazard
Лапорта: даже за сто тыщ миллионов! Араухо: может тогда выделите мне 50 евро на щеночка? Лапорта: Де Йонг, есть полтинник? Потом отдам
😁
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Ответ Eden Hazard
Лапорта: даже за сто тыщ миллионов! Араухо: может тогда выделите мне 50 евро на щеночка? Лапорта: Де Йонг, есть полтинник? Потом отдам
щеночка Малышу потом подарили
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Ответ стоун
щеночка Малышу потом подарили
А де Йонг в этой истории сделал вид что не услышал)
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Diario Sport
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Ответ Ya Tolik
Летом клую ждет уход нескольких лидеров. Как ни "старался" Лапорта, у клуба дичайшие проблемы с финансами. Думаю, летом уйдут и Араухо, и Де Йонг, и Левандовски. Не удивлюсь уходам Рафиньи, Кунде, Алонсо, Роберто и Ромеу. Не продлят аренды Феликса и Канселу. То есть, половина состава под вопросом.
Барсу стриптиз клубом сделал.
+3
-3
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Ответ ubAA
Бавария сегодня может и проирать, Лацио дурака под конец игры забьет , так вижу
Ну, ты Ванга, прям)))
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Ответ The Lion
Барсе нужно продавать игроков.
Барсе чтоб купить надо продать а не просто продавать! Тут есть разница! У Барсы много ЦЗ, детом будут доступны аж 9 ЦЗ, что очень много, можно продать некоторых и купить опорника и левого вингера. Но Араухо скорее всего отдаст лишь за сумасшедшую сумму а так Криса и Кунде в первую очередь
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Ответ l1973
То на продажу, то всеми силами сохраняют. Кому верить?
то же самое хотел только что написать новость на новости и все разные
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с тренером надо вначале решить вопросы
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Просто отдай его!
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Им Де Лигта мало?
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Ограниченный на мяче игрок , за сотку бы слить Баварии))
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