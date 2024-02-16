Ловчев о Промесе: «Никакому европейскому суду веры нет, там беззаконие по отношению к России. Пока мы не победим, все будет продолжаться»

Евгений Ловчев усомнился в справедливости решения суда по делу Квинси Промеса.

В среду суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. До этого он был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

Сегодня стало известно, что футболиста объявили в международный розыск.

«Сейчас есть приговор суда и возможность апелляции, которой Промес воспользуется. Голландский суд решил, что виновен. Но у меня не укладывается в голове образ в России с тем, что ему вменяют сейчас в Голландии. Я знаю Промеса, который в России в «Спартаке» и вел себя нормально, и играл так, что претензий нет и быть не может.

На мой взгляд, клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку. Не понял требований разорвать контракт немедленно. Ничего плохого Промес для « » не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесемся нормально – так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным.

И второй момент – никакому европейскому суду у меня веры нет. Вижу, как сейчас ведут по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили. Я читаю и слышу – как только русский, так сразу идет трактовка справедливости так, как кому-то выгодно. И аргументация простая: мы так решили. И пока мы не победим и не уберем отношение к себе, как к мальчикам для битья в этих судах, все будет продолжаться», – написал .