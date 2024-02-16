Ловчев о Промесе: «Никакому европейскому суду веры нет, там беззаконие по отношению к России. Пока мы не победим, все будет продолжаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Евгений Ловчев Квинси Промес Политика Футбол

Евгений Ловчев усомнился в справедливости решения суда по делу Квинси Промеса.

В среду суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. До этого он был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

Сегодня стало известно, что футболиста объявили в международный розыск.

«Сейчас есть приговор суда и возможность апелляции, которой Промес воспользуется. Голландский суд решил, что виновен. Но у меня не укладывается в голове образ Промеса в России с тем, что ему вменяют сейчас в Голландии. Я знаю Промеса, который в России в «Спартаке» и вел себя нормально, и играл так, что претензий нет и быть не может.

На мой взгляд, клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку. Не понял требований разорвать контракт немедленно. Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесемся нормально – так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным.

И второй момент – никакому европейскому суду у меня веры нет. Вижу, как сейчас ведут по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили. Я читаю и слышу – как только русский, так сразу идет трактовка справедливости так, как кому-то выгодно. И аргументация простая: мы так решили. И пока мы не победим и не уберем отношение к себе, как к мальчикам для битья в этих судах, все будет продолжаться», – написал Ловчев.

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166 комментариев
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У нас то суды честные, неподкупные, не действуют по указке, и не сажают человека в тюрьму за его взгляды, обрекая его, как выяснилось, на смерть.
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Да, суд Нидерландов, вынося приговор гражданину Нидерландов за деяния, совершенные на территории Нидерландов в обязательном порядке держит в уме необходимость нагадить России. Это в методических рекомендациях указано каждому судье.
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Скажите кто-нибудь старому маразматику, что Промес голландец.
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Ответ ОттоДракула
Скажите кто-нибудь старому маразматику, что Промес голландец.
Или что он преступник
+117
-4
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Заметьте как постепенно увеличивается уровень маразма
Лет 5 назад невозможно было бы такое даже представить, а сейчас люди оправдывают уголовника, прикрываясь тем, что на западе не любят Россию, как будто бы нет для этого причин.
+90
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+86
Такое чувство, что все наши бывшие футболисты совсем больные, все так дружно поддерживают Промеса, с головой определенно есть проблемы
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Какой же Ловчев омерзительный
+77
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+74
Вот буквально полчаса назад одна новость пришла. О том, как в России все законно.
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+55
Ответ Savardus
У нас то суды честные, неподкупные, не действуют по указке, и не сажают человека в тюрьму за его взгляды, обрекая его, как выяснилось, на смерть.
все верно сказал
+51
-6
+45
Ловчев как и весь спартак позор России ☝
+48
-11
+37
Ответ Критическое мышление
Комментарий скрыт
наркоторговца?
У защиты было 0 доказательств в невиновности. Все, что делала защита во время судебных разбирательств, это растягивало суд и соответственно вынесение приговора.
+35
-3
+32
Ответ Полуэктов Пётр
Да, суд Нидерландов, вынося приговор гражданину Нидерландов за деяния, совершенные на территории Нидерландов в обязательном порядке держит в уме необходимость нагадить России. Это в методических рекомендациях указано каждому судье.
Суд Нидерландов (по указке Газпрома, как же без этого) хочет нагадить Спартаку и не дать ему взять чемпионство, которое так близко.
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0
+31
Когда на брата с ножом напал, видно тоже видно русофобия была в суде. Ловчев окончательно поехал умом, хотя и раньше им не отличался.
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-2
+30
Толи дело у нас. "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире"
+29
-3
+26
А что, у нас, в России разве разрешили торговать 1,5 т наркотиками и втыкать острые ножи в ноги граждан ..... ?!
+25
-4
+21
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Тесаку земля стекловатой
+24
-4
+20
Меня так прикалывает очередное пробитие дна КБ партнёрами.
Голландия осудила голландского гражданина за совершение преступления на территории Нидерландов.
При чем здесь вообще Россия?
Потому что он тут прячется от правосудия?
+19
-4
+15
Ответ Nikolay Kavcic
Какой же Ловчев омерзительный
Он не омерзительный, а уже немолодой не отягощённый интеллектом человек
+15
-2
+13
Ничего нового, очередной спартаковский ветеран пробивает дно.
+14
-1
+13
шестикрылыч жалок...
+15
-3
+12
Ловчев реально не вдупляет, что это почти полторы тонны НАРКОТИКОВ!!!???
+11
-2
+9
Походу полторы тонны все таки доехали, но до спартаковских ветеранов. А может они изначально им и предназначались?
+10
-1
+9
Зачем маразматика спрашивать?
+10
-1
+9
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
поздравляю с трудоустройством
+10
-1
+9
И люди с таким мировоззрением среди нас, очень страшно жить
+11
-2
+9
Не понимаю таких людей, вроде воспитывали ещё в стране с моральным ценностями, а говорит как тик токовское поколения у которых нет ценностей
+11
-2
+9
Ответ юра георгиевский
А что, у нас, в России разве разрешили торговать 1,5 т наркотиками и втыкать острые ножи в ноги граждан ..... ?!
По логике спартаковских - разрешили. Промесами.
+11
-3
+8
ловчев, промес не русский, он даже не голландец, а суринамец. и какой завершительной победы ты ждёшь? где эта "победа" остановится территориально?
+8
0
+8
"Мы же видим, как там относятся к русским", - простите, Евгений Серафимович, а Промеса, что, уже русский?
+8
0
+8
это часть всемирного антиспартаковского заговора
+8
0
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