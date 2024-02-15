Прокуратура Нидерландов арестовала 9 объектов недвижимости Промеса, приговоренного к тюрьме за контрабанду наркотиков

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Прокуратура Нидерландов наложила арест на неджвимость Квинси Промеса.

Речь идет о девяти объектах элитной жилой недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде, принадлежащих футболисту «Спартака», сообщает De Telegraaf.

Стоимость объектов оценивается в «миллионы евро». При этом, согласно решению прокуратуры, все жильцы могут остаться в домах, но Промес не может продать недвижимость.

В среду суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста «Спартака» к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

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45 комментариев
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Обложили демоны…а ему еще за 1,5 тонны расплачиваться
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Ответ Serzhique
Мне тут на параллельной ветке адепты доказывали, что, мол, Промес сам не вез ничего, а просто «дал денег, считай как в долг», значит в целом не виноват, подставили )
А почему это не может быть правдой?
Ну вот допустим приходит к нему дядька и говорит, что мол племяш, у меня тут вариантик бабло вложить выгодно возник, займи 200 штук. У Промеса бабло есть, что не дать родному дядьке. А потом выяснилось, что дядька в наркоту вложил.
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Компенсируем квартирой в Саранске.
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Русофобия! Санкции ввели на нашего парня. Наркотики вообще не при чем. Чистая политика!😜😂☝️
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Ответ Александр Воронин
А почему это не может быть правдой? Ну вот допустим приходит к нему дядька и говорит, что мол племяш, у меня тут вариантик бабло вложить выгодно возник, займи 200 штук. У Промеса бабло есть, что не дать родному дядьке. А потом выяснилось, что дядька в наркоту вложил.
И ножом его, ножом!! )))

Грустно, на самом деле, что люди опускаются до того, чтобы отмазывать подонка, уголовника и торговца наркотой только по той причине, что он футболист...
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Ответ Vakhore
Вот вам и Гейропа со "священной неприкосновенностью частного имущества" Под шумок состряпали дело и отжали у Промеса капитал, потому что он играет в России и не говорит гадости о русских.
И родственников ножом не тыкает, да?) Ох уж эта знаменитая голландская коррупция во власти.
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Ответ Serzhique
Мне тут на параллельной ветке адепты доказывали, что, мол, Промес сам не вез ничего, а просто «дал денег, считай как в долг», значит в целом не виноват, подставили )
Так всё ж "логично"! Это примерно, как заказчик при заказном убийстве - сам-то он никого не убивал, только денег заплатил. Значит, заказчик невиновен и судят только исполнителя, а заказчика - никогда в жизни. Даже не ищут! Хотя, постойте... )))
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Ответ soldat2212
Да очевидно дело сфабриковано из-за позиции Промеса. Нафига человеку с окладом 3 мульта евро ещё и наркотой барыжить или резать кого? Ну бред
канеш. Я тоже щетаю, что брателло сам на нож напрыгнул)
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Спартаку не нужен новый кипер, у нас теперь, есть первый номер)
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Мне тут на параллельной ветке адепты доказывали, что, мол, Промес сам не вез ничего, а просто «дал денег, считай как в долг», значит в целом не виноват, подставили )
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Ответ DiMaXFCZP
И родственников ножом не тыкает, да?) Ох уж эта знаменитая голландская коррупция во власти.
Да, знаменитая.
Одна из лицемернейших стран.
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Ответ Федя2024
Русофобия! Санкции ввели на нашего парня. Наркотики вообще не при чем. Чистая политика!😜😂☝️
ещё в 2020 году русофобить начали, так что Промес побыстрее с Европки и свалил, видать прокуратура Нидерландов уже тогда знали что начнется волшебная операция, и заранее решили зарусофобить Промеса
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Ответ Александр Воронин
По той информации, которую я читаю, самый вероятный вариант это именно тот, который я написал.
Не, ну, Вы-то, безусловно, лучше всех разбираетесь )) Промесу именно Вас надо было брать в адвокаты! А то этот несчастный миллионер нанял каких-то профнепригодных адвокатов... )))
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Все норм. Скоро недвигу в Саранске получит.
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Представители спартака молчат, какое же позорище,
укрывать наркобарыгу это несмываемый позор на века,
как можно до такой степени быть терпилами,это уже за гранью
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Ибо надо вкладываться у нас, покупать недвижимость тут, в Саратове, Воронеже, Туле…
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Ответ Red_Marlboro_
Представители спартака молчат, какое же позорище, укрывать наркобарыгу это несмываемый позор на века, как можно до такой степени быть терпилами,это уже за гранью
Они дали ответ ещё вчера.
Если спортс не публикует, это не значит что там молчат )
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Комментарий удален пользователем
Вот это Антоха попал!
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Ответ Александр Воронин
200 тысяч это вовсе не запредельная сумма. И вариантов масса. Мог и не спросить, мог и наплести что нибудь дядька. Лично я больше верю в то, что Промеса реально подставил под статью родственничек. Проскакивала информация, что этот дядька на суде и говорил, что Промес не виноват.
200 тысяч долларов это 18 млн рублей, вы ознакомились с делом в суде? изучили дело? от и до? а то какие-то обрывистые домыслы пишите , свидетелей выслушали? потому что даже сейчас ваша версия выглядит мягко говоря неубедительной
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Ответ VMX1389
Он не спрашивал у дяди куда ему деньги нужны? такая приличная сумма?
200 тысяч это вовсе не запредельная сумма. И вариантов масса. Мог и не спросить, мог и наплести что нибудь дядька. Лично я больше верю в то, что Промеса реально подставил под статью родственничек. Проскакивала информация, что этот дядька на суде и говорил, что Промес не виноват.
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Ответ Александр Воронин
Скорее всего Промес дал денег дядьке не зная, что он их в наркоту вложит. И в результате пошел паровозиком.
Он не спрашивал у дяди куда ему деньги нужны? такая приличная сумма?
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Ответ VMX1389
а что за позиция у Промеса такая? что сфабриковали дело?
Скорее всего Промес дал денег дядьке не зная, что он их в наркоту вложит. И в результате пошел паровозиком.
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Ответ soldat2212
Да очевидно дело сфабриковано из-за позиции Промеса. Нафига человеку с окладом 3 мульта евро ещё и наркотой барыжить или резать кого? Ну бред
а что за позиция у Промеса такая? что сфабриковали дело?
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Ответ soldat2212
Да очевидно дело сфабриковано из-за позиции Промеса. Нафига человеку с окладом 3 мульта евро ещё и наркотой барыжить или резать кого? Ну бред
Русофобы остервенели, иначе как объяснить, да?
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Ответ soldat2212
Да очевидно дело сфабриковано из-за позиции Промеса. Нафига человеку с окладом 3 мульта евро ещё и наркотой барыжить или резать кого? Ну бред
Посмотри чудесный фильм Советник. Там как раз об этом.
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Ответ Docentr9
Это же питерский моралист) там главное истерику поднять
А Вы, значит, местечковый "интеллектуал"? Ну-ну.

Надеюсь, когда милейший парень Промес подсадит Вас на свой нож или свой товар (это, по сути, равнозначно и вопрос только во времени "срабатывания"), у Вас хватит "интеллекта" признать, что главное - "не поднимать истерику" ;)
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Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
они с ним в доле.
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Ответ Александр Воронин
А почему это не может быть правдой? Ну вот допустим приходит к нему дядька и говорит, что мол племяш, у меня тут вариантик бабло вложить выгодно возник, займи 200 штук. У Промеса бабло есть, что не дать родному дядьке. А потом выяснилось, что дядька в наркоту вложил.
потому что доказательства сотни на сотнях листах и все, каждый пункт доказан. прочитайте аердикт и доступное дело. за один пункт надо сажать. а их сотни. какая же это подстава?))) тв представляешь чтобы сфаюриковать дело ты используешь много сил по паре пунктов. а сотни- это уже факты неоспоримые. адвокат не сможет отмазать. это подтверждают все адвокаты кто высказывания и читал. вопрос скрестят ли ему срок до 4-5 за счёт очектяющих и его признаний или нет.
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Ответ Циник Петербургский
Не, ну, Вы-то, безусловно, лучше всех разбираетесь )) Промесу именно Вас надо было брать в адвокаты! А то этот несчастный миллионер нанял каких-то профнепригодных адвокатов... )))
Я к тому, что не нужно вот так вот безапелляционно делать выводы, не зная обстоятельств дела. Если Промес прям вот умышленно в наркоту вложился, это конечно серьезно и тогда он должен нести ответственность по всей строгости. Но дело мутное и его обстоятельств мы не знаем. И очень запросто может быть, что его деньги вложил в наркоту непутёвый дядька, без ведома Квинси.
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