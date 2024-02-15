Прокуратура Нидерландов арестовала 9 объектов недвижимости Промеса, приговоренного к тюрьме за контрабанду наркотиков

Прокуратура Нидерландов наложила арест на неджвимость Квинси Промеса.

Речь идет о девяти объектах элитной жилой недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде, принадлежащих футболисту «Спартака», сообщает De Telegraaf.

Стоимость объектов оценивается в «миллионы евро». При этом, согласно решению прокуратуры, все жильцы могут остаться в домах, но Промес не может продать недвижимость.

В среду суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста « » к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

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