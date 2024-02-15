Прокуратура Нидерландов арестовала 9 объектов недвижимости Промеса, приговоренного к тюрьме за контрабанду наркотиков
Прокуратура Нидерландов наложила арест на неджвимость Квинси Промеса.
Речь идет о девяти объектах элитной жилой недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде, принадлежащих футболисту «Спартака», сообщает De Telegraaf.
Стоимость объектов оценивается в «миллионы евро». При этом, согласно решению прокуратуры, все жильцы могут остаться в домах, но Промес не может продать недвижимость.
В среду суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста «Спартака» к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
Всего 6 лет за 1362 кг кокаина – в Нидерландах такие мягкие законы? Разбор срока Промеса
Ну вот допустим приходит к нему дядька и говорит, что мол племяш, у меня тут вариантик бабло вложить выгодно возник, займи 200 штук. У Промеса бабло есть, что не дать родному дядьке. А потом выяснилось, что дядька в наркоту вложил.
Грустно, на самом деле, что люди опускаются до того, чтобы отмазывать подонка, уголовника и торговца наркотой только по той причине, что он футболист...
Одна из лицемернейших стран.
укрывать наркобарыгу это несмываемый позор на века,
как можно до такой степени быть терпилами,это уже за гранью
Если спортс не публикует, это не значит что там молчат )
Надеюсь, когда милейший парень Промес подсадит Вас на свой нож или свой товар (это, по сути, равнозначно и вопрос только во времени "срабатывания"), у Вас хватит "интеллекта" признать, что главное - "не поднимать истерику" ;)