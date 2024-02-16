Рыжиков об обстрелах Белгорода: «Хорошо читать новости в тысяче километров. Находиться там – совсем другое. Сочувствуешь людям, они переживают тяжелейшее время»
Сергей Рыжиков высказался об обстрелах Белгорода.
– Каким нашли Белгород? Там страшно?
– Как и прежде, хороший, чистый город. Обстреливали его, это да (интервью состоялось до новостей 15 февраля о новых обстрелах Белгорода – прим.). Но люди гуляют по паркам, сидят в кафе и ресторанах – жизнь продолжается.
– У вас есть недвижимость в Белгороде. Не пострадала?
– Все в порядке. Вот в строящийся дом в Шебекино угодил снаряд. Государство компенсировало урон. Впрочем, небольшой – окна потрескались, воронка небольшая, крышу побило.
– С какими чувствами читаете новости о родных краях?
– Хорошо читать новости, находясь на расстоянии в тысячу километров. Находиться там – совершенно другие ощущения. Сочувствуешь людям, они переживают тяжелейшее время, – сказал бывший вратарь «Рубина», который сейчас работает тренером в «Химках».
в программе, хотел это закончить не допущен до выборов. Так что ждем еще 6 лет.
У "нас" доблестные разведчики, а у "них" коварные шпионы.
В реальности, я думаю, высокоточность даже самого совершенного оружия сильно преувеличивается ради успокоения совести народных масс. Это вне привязки к конкретной стране или армии.
И ни одна сторона конфликта не скажет наоборот. Возможно я ошибаюсь, но последний, кто открыто гордился убийством мирных людей был Гитлер, с тех пор грамотнее стали вести военный пиар.
В его реальности - ему могут нарисовать 70%. В действительности - не более 40%, под принуждением. Ужасно, что даже после этих вбросоров жители Белгорода не станут спать спокойней, как и жители Украины.
Да не, бред какой-то
Вот и результат.