Рыжиков об обстрелах Белгорода: «Хорошо читать новости в тысяче километров. Находиться там – совсем другое. Сочувствуешь людям, они переживают тяжелейшее время»

Сергей Рыжиков высказался об обстрелах Белгорода.

– Каким нашли Белгород? Там страшно?

– Как и прежде, хороший, чистый город. Обстреливали его, это да (интервью состоялось до новостей 15 февраля о новых обстрелах Белгорода – прим.). Но люди гуляют по паркам, сидят в кафе и ресторанах – жизнь продолжается.

– У вас есть недвижимость в Белгороде. Не пострадала?

– Все в порядке. Вот в строящийся дом в Шебекино угодил снаряд. Государство компенсировало урон. Впрочем, небольшой – окна потрескались, воронка небольшая, крышу побило.

– С какими чувствами читаете новости о родных краях?

– Хорошо читать новости, находясь на расстоянии в тысячу километров. Находиться там – совершенно другие ощущения. Сочувствуешь людям, они переживают тяжелейшее время, – сказал бывший вратарь « », который сейчас работает тренером в «Химках».