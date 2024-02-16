Рыжиков об обстрелах Белгорода: «Хорошо читать новости в тысяче километров. Находиться там – совсем другое. Сочувствуешь людям, они переживают тяжелейшее время»

Теги Химки Рубин Сергей Рыжиков премьер-лига Россия происшествия Первая лига контент Футбол

Сергей Рыжиков высказался об обстрелах Белгорода.

– Каким нашли Белгород? Там страшно?

– Как и прежде, хороший, чистый город. Обстреливали его, это да (интервью состоялось до новостей 15 февраля о новых обстрелах Белгорода – прим.). Но люди гуляют по паркам, сидят в кафе и ресторанах – жизнь продолжается.

– У вас есть недвижимость в Белгороде. Не пострадала?

– Все в порядке. Вот в строящийся дом в Шебекино угодил снаряд. Государство компенсировало урон. Впрочем, небольшой – окна потрескались, воронка небольшая, крышу побило.

– С какими чувствами читаете новости о родных краях?

– Хорошо читать новости, находясь на расстоянии в тысячу километров. Находиться там – совершенно другие ощущения. Сочувствуешь людям, они переживают тяжелейшее время, – сказал бывший вратарь «Рубина», который сейчас работает тренером в «Химках».

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208 комментариев
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Ну тут как бы простой вопрос: а чего хотели-то? Типа нам можно, а им нельзя? Нет, так не работает
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-66
+110
Ответ Bashibuzuck
Да уж, всем реально тяжело, поскорей бы все это закончилось😏
Единственный человек, который, как минимум
в программе, хотел это закончить не допущен до выборов. Так что ждем еще 6 лет.
+133
-52
+81
Ничего, за эти сложные времена в марте ещё под 80% проголосуют
+92
-20
+72
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий скрыт
Так любая сторона любого конфликта может сказать: "мы", дескать, аккуратно бьем технологичным высокоточным оружием с целью минимизировать жертвы среди мирного населения, а "они" варварски шмаляют примитивными бомбами широкого радиуса действия, чтобы загеноцидить и запугать побольше мирных людей.
У "нас" доблестные разведчики, а у "них" коварные шпионы.
В реальности, я думаю, высокоточность даже самого совершенного оружия сильно преувеличивается ради успокоения совести народных масс. Это вне привязки к конкретной стране или армии.
+66
-10
+56
Да уж, всем реально тяжело, поскорей бы все это закончилось😏
+51
-3
+48
Жалко абсолютно каждого жителя, неважно из Белгорода, Донецка, Бахмута, Киева, Мариуполя… Просто остановите этот ужас. Всем мира.
+44
-6
+38
Пора заканчивать все это безумие.
+38
-7
+31
Ответ mootoo
Комментарий скрыт
Борис Надеждин. Очереди, чтобы поставить за него подписи были по сотне метров. Вы видели очереди на подпись за действующего президента?
+54
-26
+28
Ответ Ебздрогыч
Ну тут как бы простой вопрос: а чего хотели-то? Типа нам можно, а им нельзя? Нет, так не работает
Оказывается в эту игру можно играть вдвоём
+45
-18
+27
Даже читать новости в 1000 км нисколько не хорошо.
+28
-4
+24
Ответ mootoo
Комментарий скрыт
А кто сказал, что с ошибкой? Почерковед? Какой? Кто? На основании чего?
+31
-8
+23
Ответ Oviovionfly
Комментарий скрыт
А напасть на независимую страну это не преступление?
+29
-7
+22
Ответ Supreme Allah
Комментарий скрыт
К выборам должны допускать любого. И пусть народ, а не ЦИК, решает прокураинский он или пророссийский.
+23
-4
+19
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий скрыт
Хотя бы было желание прекратить это.
+24
-8
+16
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий удален модератором
"Они" трусы, которые используют мирное население как живой щит, а "мы" герои, которые готовы свою жизнь отдать ради спасения невинных женщин и детей.
И ни одна сторона конфликта не скажет наоборот. Возможно я ошибаюсь, но последний, кто открыто гордился убийством мирных людей был Гитлер, с тех пор грамотнее стали вести военный пиар.
+16
-1
+15
Это и грустно, что страдают обычные люди, пока другие люди, которые за все это отвечают и сидят в тысячи километров
+20
-5
+15
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий скрыт
Лол, что за чушь
+20
-7
+13
когда помню проезжал на поезде границу, то очень удивился на сколько близко друг от друга Белгород и Харьков, кто знал чем обернётся соседское местоположение?
+13
-2
+11
Ответ Красная стрела
Комментарий скрыт
Да про эту авдеевку никто знать не знал. А насчет стретегического значения ее - про бахмут говорили тоже самое. В итоге, ну взяли его и дальше что? Да ничего по сути. Я вот смотрю еа карту военных действий на рбк и ни хрена она не меняется уже давно. И вряд ли сильно изменится
+14
-4
+10
Ответ Жозеп Гвардиола
Ничего, за эти сложные времена в марте ещё под 80% проголосуют
предлагаю быть честными:
В его реальности - ему могут нарисовать 70%. В действительности - не более 40%, под принуждением. Ужасно, что даже после этих вбросоров жители Белгорода не станут спать спокойней, как и жители Украины.
+21
-11
+10
Ответ Катя_СПб
А кто сказал, что с ошибкой? Почерковед? Какой? Кто? На основании чего?
Зачем ты с ними спориш? Бесполезно. Они на работе по продаже совести.
+15
-6
+9
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
сложно побеждать, когда вместо озвучивания критериев победы главнокомандующий пускается в многочасовые рассуждения об истории седьмого века...
+12
-3
+9
Ответ Спартаковец навсегда
Комментарий удален модератором
Ещё больше показательно,что спортсру не гнушается на подобном собирать активности и провоцировать срачи.
+16
-7
+9
Ответ Красная стрела
Ты лучше про контрхрюк расскажи. Там очень занимательная история)
"Контрхрюк" - это твой псевдоним или кодовое название цезаря Куникова?
+15
-7
+8
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий удален модератором
А почему только на это смотреть? А куда лупасит другая сторона конфликта не смотреть?
+10
-2
+8
Ответ Step_up
Так Надеждин сказал, что наступать не будет, но и войска отводить не будет пока мир не состоится. А Украина не будет договариваться, пока войска не отведут. Очень реалистичный подход к миру у кандидата
А сейчас что? Стоим на месте и получаем бомбежки. И это все по плану. Которого никто не видел.
+10
-2
+8
Ответ mootoo
Комментарий скрыт
Тебя можно было бы призвать в окоп. Враги бы увидели тебя и разбежались. Вот и закончилось бы всё
+9
-1
+8
Ответ Никита Давыдкин
Комментарий удален модератором
Может не надо было одному престарелому деду, начитавшись Ильина, начинать пресловутое сво? И, тогда, города были целы и люди живы?
Да не, бред какой-то
+8
-1
+7
Думаю, Рыжиков переживает гораздо сильнее, чем выдает на публике. А вот то, что журналисты ему звонят по такому поводу, не очень красиво.
+6
0
+6
Ответ Tun
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Если человек никак не хочет, то быстренько находится кто-то, кто ему доходчиво объяснит, как он хочет.
Вот и результат.
+10
-4
+6
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