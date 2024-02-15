Канчельскис о приговоре Промеса: «Он же не в России это сделал. Все, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Пускай там разбираются»

Андрей Канчельскис высказался о приговоре Квинси Промесу.

Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста « » к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Все, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал.

Обо всем этом пусть думает «Спартак». Остается взять гражданство РФ? Получается, Россия – его второй дом», – сказал экс-игрок сборной России.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы