Канчельскис о приговоре Промеса: «Он же не в России это сделал. Все, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Пускай там разбираются»
Андрей Канчельскис высказался о приговоре Квинси Промесу.
Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста «Спартака» к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.
«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Все, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал.
Обо всем этом пусть думает «Спартак». Остается взять гражданство РФ? Получается, Россия – его второй дом», – сказал экс-игрок сборной России.
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А если бы Квинси детей растлевал в Европе. Канчельскис тоже бы сказал: "Ну это он там их трогал за всякое, не в России же. Понять и простить надо! Он же наш - Красно белый! Гражданство срочно выдать, грамоту почётную!"
Чёртовы сектанты.
Канчельскис: «Ну это же не у нас, пускай там разбираются сами».
Мостовому, кстати, респект за адекватный и четкий, недвусмысленный комментарий по этому делу. Все-таки, спорт спортом, но есть и общечеловеческие ценности.
Или ни кто из тех , кто льет щас помои на Промеса , не совершал ничего противозаконного ? Ни кого не убил , не изнасиловал , да и пох