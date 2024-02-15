Канчельскис о приговоре Промеса: «Он же не в России это сделал. Все, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Пускай там разбираются»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Квинси Промес Футбол

Андрей Канчельскис высказался о приговоре Квинси Промесу.

Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста «Спартака» к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Все, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал.

Обо всем этом пусть думает «Спартак». Остается взять гражданство РФ? Получается, Россия – его второй дом», – сказал экс-игрок сборной России.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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93 комментария
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Мне кажется что хуже самого преступления-реакиция на него некоторой части околоспартаковских персонажей
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Ответ Антон Фалафель
Мда. Так можно оправдать любую дичь, совершенную за пределами России.
У нас без проблем оправдывают и дичь, совершенную тут на месте.
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+116
Мда. Так можно оправдать любую дичь, совершенную за пределами России.
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Ответ rarog
Мне кажется что хуже самого преступления-реакиция на него некоторой части околоспартаковских персонажей
Канчельскис к Спартаку вообще отношения не имеет. Всю жизнь на него желчь только льёт.
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Сказочный 🤡
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И как только таким живется. А чего, говорит, вот убил человек мою мать в Амстердаме, пусть там и разбираются, а я этого человека за стол посажу, да еще и налью, по своей привычке Канчельскиса. Фу!
+35
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Ответ Spartak ist besser
Комментарий скрыт
Даааа? По идее,условный австралиец может поощрять Адольфа,ведь фашисты в его стране ничего не сделали плохого?
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+19
Ну, допустим, приехала бы эта тонна не в Амстердам, а в СПБ. А к нам регулярно в порт такое приезжает. И что? Это другое? А вот и нет!

А если бы Квинси детей растлевал в Европе. Канчельскис тоже бы сказал: "Ну это он там их трогал за всякое, не в России же. Понять и простить надо! Он же наш - Красно белый! Гражданство срочно выдать, грамоту почётную!"

Чёртовы сектанты.
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Ответ Антон Фалафель
Мда. Так можно оправдать любую дичь, совершенную за пределами России.
последние 2 года только это и происходит
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Саня Мостовой оказался самым вменяемым
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«Футболист разыскивается в тройном убийстве с особой жестокостью».
Канчельскис: «Ну это же не у нас, пускай там разбираются сами».
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"У нас и не такие на свободе ходят!" - сказал Канчельскис.
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Шикарная логика...
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Ответ Алексей Иванов
Главное чтобы кокаин в Россию не возили...
По данному его комментарию… скорее чтобы не вывозили.
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просто мерзость как свора побежала отмазывать своего уголовника
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Мне интересно что Квинси напишет в анкете на гражданство, в разделе ( привлекались ли вы к уголовной ответственности)
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После таких персонажей думается, что Россия заслужила то, что имеет. Желаю Канчельскису столкнуться и пройти через вытаскивание близких людей из наркотического ада. Спартак - в вечный бойкот.
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Наркотой торговал в Голландии , убивал в Испании, насиловал в Швейцарии. В России- а чё,ну не у нас же, милости прошу к нашему шалашу.
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Канчельскису срочно пора в Думу, там одного такого не хватает.
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Вот скажите? Они ведь стебуться? Да? Или реально так считают? Ну не может нормальный, здравомыслящий человек такое даже подумать! Правильно Вася сказал: хуже только педофилы и террористы... как вообще про барыгу можно такое сказать то?
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Главное чтобы кокаин в Россию не возили...
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Да можно отель просто открыть для лиц, которые объявлены в международный розыск, террористы на первом этаже, маньяки на втором, воры на третьем, на четвертом наркоторговцы, на пятом мафия и так далее
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Саня Мостовой оказался самым вменяемым
И не говорите. Какой-то совсем уж паноптикум, получается, раз самый адекватный в нем - Царь...

Мостовому, кстати, респект за адекватный и четкий, недвусмысленный комментарий по этому делу. Все-таки, спорт спортом, но есть и общечеловеческие ценности.
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От этого пятна Спартак не отмоется
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Ответ VictorVallecano
У нас без проблем оправдывают и дичь, совершенную тут на месте.
Нам её не нужно оправдывать - она у нас и до суда-то не дойдёт.
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Канчельскис играл в Манчестере и Глазго, пусть там его и спрашивают.
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Ответ Борис Юзефпольский
После таких персонажей думается, что Россия заслужила то, что имеет. Желаю Канчельскису столкнуться и пройти через вытаскивание близких людей из наркотического ада. Спартак - в вечный бойкот.
К сожалению, и до таких персонажей все было понятно
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в принципе логично, если посмотреть на состав депутатов ГД, там тоже н-ное число заграничных преступников с приговорами. И где возмущения? Видимо с такой же логикой избиратели за них голосовали. Плюс один товарищ в интервью тоже предложил обменять журналиста на ещё одного осуждённого героя. Зачем он нам здесь, не понятно.
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Ответ rarog
Мне кажется что хуже самого преступления-реакиция на него некоторой части околоспартаковских персонажей
Все по делу сказал .
Или ни кто из тех , кто льет щас помои на Промеса , не совершал ничего противозаконного ? Ни кого не убил , не изнасиловал , да и пох
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