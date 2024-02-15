Хлестов о приговоре Промеса: «Квинси нужно получить российское гражданство, а клубу помочь ему в этом»
Дмитрий Хлестов считает, что Квинси Промесу нужно получить гражданство РФ.
Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста «Спартака» к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.
«Нужно ли в такой ситуации продлевать контракт с Промесом? Думаю, что да. Промес сейчас – единственный футболист «Спартака», на которого ходят болельщики.
Думаю, что ему нужно получить российское гражданство, а клубу помочь в этом Квинси», – сказал экс-футболист «Спартака».
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей в Мир РПЛ, 6 голов и 6 голевых передач.
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
Квинси Промес назначен послом России в Аргентине
Но тут поножовщина и торговля наркотиками, которые в России уголовно наказуемы. Как можно Квинси оправдывать?
Как там МИД решит, будет ли экстрадиция - это другой вопрос. Потому что чеченские террористы убежище в Британии находили и за убийства на нашей территории их России не выдавали.
Но футбольный клуб точно не должен подобного преступника покрывать и популяризировать. Стадион будет его голам рукоплескать? Разве это правильно? И десятки журналистов (наших же, черт с ними, с иностранными) будут писать, что наркоторговец свободно играет в футбол в России? Это не лучший пример для общества.
Кокорина и Мамаева от футбола здесь на срок отсидки отлучили? Будьте последовательны