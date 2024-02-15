Хлестов о приговоре Промеса: «Квинси нужно получить российское гражданство, а клубу помочь ему в этом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Хлестов Квинси Промес Футбол

Дмитрий Хлестов считает, что Квинси Промесу нужно получить гражданство РФ.

Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста «Спартака» к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

«Нужно ли в такой ситуации продлевать контракт с Промесом? Думаю, что да. Промес сейчас – единственный футболист «Спартака», на которого ходят болельщики.

Думаю, что ему нужно получить российское гражданство, а клубу помочь в этом Квинси», – сказал экс-футболист «Спартака».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей в Мир РПЛ, 6 голов и 6 голевых передач.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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91 комментарий
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Может ему еще с бизнесом за который посадили, помочь?
+161
-2
+159
Через 5 лет
Квинси Промес назначен послом России в Аргентине
+105
-5
+100
Все смеются над Мостовым, но только он, если не ошибаюсь, высказался адекватно по этой теме. Вот и думайте
+81
-4
+77
Что у бывших футболистов в головах, мозгов вообще нет
+38
0
+38
Ответ Дядя ТУРА
Может ему еще с бизнесом за который посадили, помочь?
Программа поддержки малого и среднего бизнеса в действии
+36
0
+36
Да что там, сразу орден "За заслуги перед Отечеством" выдать. Заслужил)
+36
-1
+35
Ответ Дядя ТУРА
Через 5 лет Квинси Промес назначен послом России в Аргентине
Министром здравоохранения
+33
0
+33
Ответ Только Крылья
Все смеются над Мостовым, но только он, если не ошибаюсь, высказался адекватно по этой теме. Вот и думайте
и Вася
+34
-2
+32
Ответ Stanislav Samoylov
Министром здравоохранения
И транспорта.
+26
-2
+24
Ответ sergey2022
Что у бывших футболистов в головах, мозгов вообще нет
Спортсмены сильные, а спрашивают с них, как с умных.
+16
-1
+15
Очень странная дискуссия. Ладно бы Промес был политический беженец, его бы в Голландии преследовали за политические убеждения.
Но тут поножовщина и торговля наркотиками, которые в России уголовно наказуемы. Как можно Квинси оправдывать?

Как там МИД решит, будет ли экстрадиция - это другой вопрос. Потому что чеченские террористы убежище в Британии находили и за убийства на нашей территории их России не выдавали.

Но футбольный клуб точно не должен подобного преступника покрывать и популяризировать. Стадион будет его голам рукоплескать? Разве это правильно? И десятки журналистов (наших же, черт с ними, с иностранными) будут писать, что наркоторговец свободно играет в футбол в России? Это не лучший пример для общества.

Кокорина и Мамаева от футбола здесь на срок отсидки отлучили? Будьте последовательны
+16
-2
+14
Дайте ему своё спартаковское гражданство, а Россию к этому барыге приматывать не надо.
+15
-4
+11
вроде взрослый чел а сказал даже не подумал
+8
0
+8
У нас в стране это пожизненно в тюряжке сидеть…мне жалко защитников этого наркобарона хотя в стране где за поддержу войны ты свой а если ты за мир то предатель …. Это уже сюр какой-то ….
+9
-2
+7
Этот человек сам себя слышит?
+9
-2
+7
Ответ Owen_the_Simple
Спортсмены сильные, а спрашивают с них, как с умных.
Чтоб в вопросе с Промесом разобраться не нужно высшего образования, хватит среднего соображения
+8
-2
+6
У нас тортуга чтоль?
+6
-1
+5
Осуждённый за уголовку, да ещё и дважды, не может получить гражданство. Бывшие спартаковцы все глубже закапывают и без того паршивую репутацию своего клуба
+10
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Конечно, нужно срочно спасти наркоторговца от правосудия! Спартак - в помощь!
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0
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Ответ Spirit of 1993 (2)
промеса сейчас осталось продать только куда нибудь в китайскую лигу
Ага щас. Китай его не пустит на порог даже. Сразу развернут обратно
+5
-1
+4
Ответ dafaka13
Программа поддержки малого и среднего бизнеса в действии
Это крупный
+4
-1
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Классный рейтинг на сайте))
+5
-2
+3
Ответ Booligan
Это крупный
Я б сказал, это уже особо крупный.
+2
0
+2
То есть если играешь за Спартак - наркотиками торговать можно?
+3
-1
+2
Хлестову надо голову лечить, раз он предлагает дать гражданство РФ какому то психу, который на своего брата с ножом кидался, да еще и наркотой занимался...
+4
-2
+2
Экс футболист Спартака с головой не дружит
+3
-1
+2
Ответ Только Крылья
Все смеются над Мостовым, но только он, если не ошибаюсь, высказался адекватно по этой теме. Вот и думайте
так Мостовой во многом адекватный человек, много лет поживший в Европе, и когда видит несправедливость тут у нас - не может не расстраиваться, как совестливый человек
+2
0
+2
Не знал что российским футболистам можно торговать кокаином
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Ответ Дядя ТУРА
Через 5 лет Квинси Промес назначен послом России в Аргентине
В Колумбии тогда уж
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Ответ sergey2022
Чтоб в вопросе с Промесом разобраться не нужно высшего образования, хватит среднего соображения
тут ты прав. читаешь коменты и думаешь одни эксперты собрались.... А самое главное один умнее другого))
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