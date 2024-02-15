Хлестов о приговоре Промеса: «Квинси нужно получить российское гражданство, а клубу помочь ему в этом»

Дмитрий Хлестов считает, что Квинси Промесу нужно получить гражданство РФ.

Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста « » к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

«Нужно ли в такой ситуации продлевать контракт с Промесом? Думаю, что да. Промес сейчас – единственный футболист «Спартака», на которого ходят болельщики.

Думаю, что ему нужно получить российское гражданство, а клубу помочь в этом », – сказал экс-футболист «Спартака».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей в Мир РПЛ, 6 голов и 6 голевых передач.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы