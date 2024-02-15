«Интер Майами» Месси необходимо сократить платежную ведомость до 20 февраля
«Интер Майами» необходимо сократить платежную ведомость до начала сезона в МЛС.
По информации The Athletic, до 20 февраля клубу необходимо найти дополнительный доход или снизить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать финансовым требованиям. Сообщается, что источники в МЛС описывают ситуацию как «ужасную».
В 2023 году базовый потолок зарплат в МЛС составлял 5,21 миллиона долларов. Также клубы ежегодно получают распределительные деньги – общие и целевые.
Точная сумма, необходимая «Интер Майами», не разглашается. Наиболее вероятным решением проблемы является продажа одного или двух игроков в зарубежные клубы.
Отмечается, что основным кандидатом на уход из «Интер Майами» является бразилец Грегоре, занимающий один из трех слотов для звездных игроков в составе – расходы на таких футболистов не ограничены потолком. Два оставшихся места занимают Лионель Месси и Серджи Бускетс.
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С Интер Майями Лео, конечно, справился куда как быстрее..
Остальные ещё логику освоили..
Грегори, который отдал Майями три года и без того короткой карьеры футболиста вынужден уйти из клуба, чтобы для Месси взяли ещё одну подружку.. Альбы и Бускетса ему мало..