«Интер Майами» Месси необходимо сократить платежную ведомость до 20 февраля

Теги МЛС Лионель Месси бизнес Серджи Бускетс финансовый фэйр-плей Интер Майами Грегоре деньги Футбол

«Интер Майами» необходимо сократить платежную ведомость до начала сезона в МЛС.

По информации The Athletic, до 20 февраля клубу необходимо найти дополнительный доход или снизить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать финансовым требованиям. Сообщается, что источники в МЛС описывают ситуацию как «ужасную».

В 2023 году базовый потолок зарплат в МЛС составлял 5,21 миллиона долларов. Также клубы ежегодно получают распределительные деньги – общие и целевые.

Точная сумма, необходимая «Интер Майами», не разглашается. Наиболее вероятным решением проблемы является продажа одного или двух игроков в зарубежные клубы.

Отмечается, что основным кандидатом на уход из «Интер Майами» является бразилец Грегоре, занимающий один из трех слотов для звездных игроков в составе – расходы на таких футболистов не ограничены потолком. Два оставшихся места занимают Лионель Месси и Серджи Бускетс.

Как подписать Месси на 50 млн и Бускетса на 10 млн при потолке зарплат в 5 млн? Вникаем в правила МЛС

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59 комментариев
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Месси предвестник финансовых проблем. Скоро за рычаги дергать будут
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Опять что-то не так с зарплатами в клубе Месси, Бускетса, Альбы и Суареса...Совпадение?
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неумолимая плата за наличие гномца в команде. через 2 года клуб - банкрот.
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Все таки насколько мегалитовой была Барса.. Лео понадобилось 15 лет и продление контрактов каждые 2-2.5 года, чтобы ввергнуть клуб в экономический каматоз..

С Интер Майями Лео, конечно, справился куда как быстрее..
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, как почти все, не дочитав до конца новость, пишут что виноват Месси, хотя его зарплата в этом потолке вообще никак не участвует)) ну или видимо тут большинство считает, что Месси лично всем назначает зарплаты, и поэтому он виноват)
Да, один ты только читать здесь научился..
Остальные ещё логику освоили..

Грегори, который отдал Майями три года и без того короткой карьеры футболиста вынужден уйти из клуба, чтобы для Месси взяли ещё одну подружку.. Альбы и Бускетса ему мало..
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Сейчас прибегут защищать Месси, мол его зарплата тут не причем.
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где лёля там и проблемы с финансами. Ещё и своих постельных братков подтянул на зп.
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И по традиции... Ригоберка, лицо к осмотру..
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Что, и второй клуб своим контрактом развалит?
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Ответ Kubinec_
Месси предвестник финансовых проблем. Скоро за рычаги дергать будут
Всадник рычагов
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Месси вылетает в Джедду ближайшим рейсом..
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Что, опять? :))) и вроде президент у них не бартоломео. Или все-таки не в нем было дело
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Что-то знакомое!
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Развалил финансово Барсу, взялся за Майами.. рука Бартомеу так как сын фифа играет за хлеб и за идею.
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По стопам Барсы повел
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Давай Лео, выдоил досуха Барсу, банкроть и Интер- майами ! Только с ПСЖ не прокатило, там всё равно что нефть ртом сосать- можно и захлебнуться! Молодец, что сказать!
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Вымогатели по ссылке просят полдоллара, чтобы ознакомиться с текстом.
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Месси хоронит очередной клуб
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Ответ alschafer2014
Ну да, Грегори конечно, намного круче, чем Суарес, который принесет кучу бабла, за счет билетов. А Грегори, если хочет остаться, может не занимать слот звезды. Учитывая, что его не занимает тот же Кривцов или Тэйлор. Но я не знаю тонкостей контрактов МЛС, возможно у него нет этой возможности, но глупо опять обвинять во всем Месси.
в отличие от пешехода Суареса, ему 29 лет, а не 37
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Что то мне это напоминает, барса вон не как выкарабкаться не может,,,срочно президенту Интер Майями нужно звонить Лапорте и узнавать какие рычаги нужно задействовать, а то совсем плохо будет, этот то уже опытный знает толк как до конца не обанкротится
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Ответ alschafer2014
Ну да, Грегори конечно, намного круче, чем Суарес, который принесет кучу бабла, за счет билетов. А Грегори, если хочет остаться, может не занимать слот звезды. Учитывая, что его не занимает тот же Кривцов или Тэйлор. Но я не знаю тонкостей контрактов МЛС, возможно у него нет этой возможности, но глупо опять обвинять во всем Месси.
С приходом Суаоеса, Майами даже в товарняках выиграть не может 😁
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Ответ TRUMAN88
Там как раз и не закроют
Эти товарищи в свое время правило Бекхэма придумали, лишь бы интерес поднять. Уж свой самый медийный клуб как-нибудь протащат. Между США и РФ не так много разницы
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Ответ Богдан Агафонов
Что, и второй клуб своим контрактом развалит?
И часовню тоже он.
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Ответ dr. cage
Да, один ты только читать здесь научился.. Остальные ещё логику освоили.. Грегори, который отдал Майями три года и без того короткой карьеры футболиста вынужден уйти из клуба, чтобы для Месси взяли ещё одну подружку.. Альбы и Бускетса ему мало..
Ну да, Грегори конечно, намного круче, чем Суарес, который принесет кучу бабла, за счет билетов. А Грегори, если хочет остаться, может не занимать слот звезды. Учитывая, что его не занимает тот же Кривцов или Тэйлор. Но я не знаю тонкостей контрактов МЛС, возможно у него нет этой возможности, но глупо опять обвинять во всем Месси.
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Ответ Висита Эльмурзаев
в отличие от пешехода Суареса, ему 29 лет, а не 37
Да ради бога. Я даже не буду сравнивать их статистику в последнем сезоне. Просто припоминаю, что Суарес, что то там наколотил в Бразилии, и скажу, что финансовая польза от Луиса Суареса намного больше, чем от Грегори.
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, как почти все, не дочитав до конца новость, пишут что виноват Месси, хотя его зарплата в этом потолке вообще никак не участвует)) ну или видимо тут большинство считает, что Месси лично всем назначает зарплаты, и поэтому он виноват)
Тогда почему будут продавать Грегоре, если у него одинаковые слоты с Леней и Серджио ? Вот тут не понятно. Видимо, всё же деньги на эту троицу влияют на финансовое состояние клуба Бекса.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
С приходом Суаоеса, Майами даже в товарняках выиграть не может 😁
Да мне честно говоря, пофигу. Месси мне симпатичен, как футболист, но не до такой степени, что бы я следил за ним в США. Просто за новость зацепился. А вот у тебя проблемы.
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Ответ Артём Берёзкин
Чисто хейтеры Месси собрались
в нынешней Барсе
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Ответ Oleg
А как зарплата Месси то влияет?))) В МЛС правилами прописан потолок зарплат)
Ты вообще не понял да?
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Ответ cmirnovalexander
Сейчас прибегут защищать Месси, мол его зарплата тут не причем.
Причём, как и других игроков Майами
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