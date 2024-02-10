Тео о Роналду и Месси: «Я фанат Криштиану, но нет причин выбирать, оба оставили неизгладимый след в футболе»

Теги Милан Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тео Эрнандес Интер Майами Футбол

Тео Эрнандес отметил влияние Криштиану Роналду и Лионеля Месси на футбол.

– Вы больше фанат Роналду, чем Месси?

– Я большой фанат Роналду, но причин делать какой-то выбор нет. Мне посчастливилось быть партнером Роналду и соперником Месси на поле. Мне нравятся оба футболиста, у каждого уникальный стиль, каждый оставил неизгладимый след в футболе, – сказал защитник сборной Франции.

Тео Эрнандес: «Роналду – эталон, икона футбола. Он очень помог мне в «Реале», это честь – делить с ним раздевалку»

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31 комментарий
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неужели адекватное мнение, зачем выбирать вообще между ними, когда они оба лучшие?
+26
-5
+21
База.
+21
-6
+15
Ответ Великий Алонсо
Роналду во всем лучше. Лучше играет в футбол, известнее, богаче, красивее, накачаннее. За Месси болеют только закомплексованные 👍
насчет лучше играет в футбол вы явно поспешили.
+8
-1
+7
Каждый по своему хорошо.делать выбор кто лучше,думается сейчас не к чему.Каждый из них мировая легенда.
+3
0
+3
Ответ Splin
насчет лучше играет в футбол вы явно поспешили.
Не кормите троллей.

А уж на ВЫ обращаться к таким как великий алонсо, вообще вышка 🤣
+2
0
+2
Ответ Великий Алонсо
Роналду во всем лучше. Лучше играет в футбол, известнее, богаче, красивее, накачаннее. За Месси болеют только закомплексованные 👍
Самой не смешно?🤣
+6
-4
+2
Ответ VERBLYUD
Никогда не считал Роналду игроком уровня Месси или Пеле, он не супер игрок.
😂😂😂
+5
-4
+1
Ответ leon01
Пожалуйста, перестаньте сравнивать Месси с Роном, этим вы сильно оскорбляете первого. Великого надобно сравнивать с великими
Роналду не великий?
+4
-3
+1
Ответ Великий Алонсо
Роналду во всем лучше. Лучше играет в футбол, известнее, богаче, красивее, накачаннее. За Месси болеют только закомплексованные 👍
И лучше всех пах вытерает клубный шарфом)
+8
-7
+1
Никогда не понимал две стороны фанатов, которые не то что хейтили, а прямо оскорбляли во всех возможных местах своих оппонентов. Мы должны радоваться. Мы увидели восхитительную историю, до которой в Голливуде бы не додумались. Увидели гения, который выиграл все. что можно в профессиональном футболе. И это был реально дар откуда-то свыше, Господь так написал ему. И мы увидели человека, который смог конкурировать с этим гением на протяжении очень долгого времени, достигая всего путем постоянного труда, постоянных тренировок. Роналду оставит навсегда след, потому что он показал всем, что можно быть лучшим, можно достигать вершин, если пахать! Месси показал, что гении футбола есть, и ими не становятся, ими рождаются. И так было предписано, что они играли в одно время, делая друг друга лучше. Никто же не знает, как бы было, не имея в соперниках Роналду, или Месси? Но нет, зачем впечатляться таким зрелищем, можно же везде найти плохое, оскорблять, унижать. Смысл в чем? Кто станет лучше или хуже?
+2
-1
+1
Тео не только красив,но и умен 😁💕
+2
-1
+1
Ответ Сикарио
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Комментарий удален модератором
Ответ VERBLYUD
Никогда не считал Роналду игроком уровня Месси или Пеле, он не супер игрок.
Держи в курсе
+3
-3
0
Ответ VERBLYUD
Никогда не считал Роналду игроком уровня Месси или Пеле, он не супер игрок.
Первое-держи в курсе.
Второе-ты хоть одну игру Пеле видел хотя бы?СРАвнитель
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Вечно второй месси ,даже с Лиги фермеров бежал с позором.
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Базированный Тео
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Ответ Montenegro Serbian
Не кормите троллей. А уж на ВЫ обращаться к таким как великий алонсо, вообще вышка 🤣
так воспитали так, к незнакомым на вы😄✌️🤣
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