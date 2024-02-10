Тео о Роналду и Месси: «Я фанат Криштиану, но нет причин выбирать, оба оставили неизгладимый след в футболе»
Тео Эрнандес отметил влияние Криштиану Роналду и Лионеля Месси на футбол.
– Вы больше фанат Роналду, чем Месси?
– Я большой фанат Роналду, но причин делать какой-то выбор нет. Мне посчастливилось быть партнером Роналду и соперником Месси на поле. Мне нравятся оба футболиста, у каждого уникальный стиль, каждый оставил неизгладимый след в футболе, – сказал защитник сборной Франции.
Тео Эрнандес: «Роналду – эталон, икона футбола. Он очень помог мне в «Реале», это честь – делить с ним раздевалку»
А уж на ВЫ обращаться к таким как великий алонсо, вообще вышка 🤣
Второе-ты хоть одну игру Пеле видел хотя бы?СРАвнитель