Тео о Роналду и Месси: «Я фанат Криштиану, но нет причин выбирать, оба оставили неизгладимый след в футболе»

Тео Эрнандес отметил влияние Криштиану Роналду и Лионеля Месси на футбол.

– Вы больше фанат , чем ?

– Я большой фанат Роналду, но причин делать какой-то выбор нет. Мне посчастливилось быть партнером Роналду и соперником Месси на поле. Мне нравятся оба футболиста, у каждого уникальный стиль, каждый оставил неизгладимый след в футболе, – сказал защитник сборной Франции.

Тео Эрнандес: «Роналду – эталон, икона футбола. Он очень помог мне в «Реале», это честь – делить с ним раздевалку»