Тухеля предложили «Барселоне». Томас знает, что Лапорте нравится немецкая тренерская школа (Mundo Deportivo)
Услуги Томаса Тухеля предложили «Барселоне».
Каталонский клуб продолжает поиски специалиста, который займет пост главного тренера после ухода Хави.
Томас Тухель, в данный момент возглавляющий «Баварию», знает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта является поклонником немецкой тренерской школы. Кроме того, руководитель «блауграны» рассматривал вариант с назначением Тухеля на замену Роналду Куману в 2021 году.
По информации Mundo Deportivo, представители 50-летнего тренера уже предложили его услуги «Барселоне».
Контракт Тухеля с «Баварией» действует до 2025 года.
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К Тухелю здесь разве что слово "школа" подходит, невероятный физрук школьного уровня, давно такой беззубой Баварию не видел.
Но в Индии он явно «намедитировал» лишнего
Тухель: Я ухожу до конца игры.