Тухеля предложили «Барселоне». Томас знает, что Лапорте нравится немецкая тренерская школа (Mundo Deportivo)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Томас Тухель Футбол

Услуги Томаса Тухеля предложили «Барселоне».

Каталонский клуб продолжает поиски специалиста, который займет пост главного тренера после ухода Хави. 

Томас Тухель, в данный момент возглавляющий «Баварию», знает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта является поклонником немецкой тренерской школы. Кроме того, руководитель «блауграны» рассматривал вариант с назначением Тухеля на замену Роналду Куману в 2021 году.

По информации Mundo Deportivo, представители 50-летнего тренера уже предложили его услуги «Барселоне». 

Контракт Тухеля с «Баварией» действует до 2025 года.

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60 комментариев
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Прямо сейчас самое время, когда за 90 минут у Баварии ни одного удара в створ ))))))))
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Лапорта после сегодняшней игры Баварии: Я передумал
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Тухеля предложили «Барселоне» сразу после гола Лацио
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Ответ Евгений Орлов
Уж лучше Флик или нагель, тухель по большому счету нигде кроме Челси себя не показал, я вот честно не понимаю откуда у него репутация тренера топ уровня
Единственный тренер кто вытащил катарский мешок в финал ЛЧ, и вполне мог его выиграть, матч был 50/50. Плюс после того сразу снова финал и победа в ЛЧ. Плюс неплохие годы в Дортмунде. Так что есть что в резюме написать)
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а я то думал, че там тухель писал на листочке когда упамекано удалили, а он похоже свое резюме в барсу отсылал.
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Уж лучше Флик или нагель, тухель по большому счету нигде кроме Челси себя не показал, я вот честно не понимаю откуда у него репутация тренера топ уровня
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Бавария сегодня абсолютно бездарная. кажется, что игроки сливают Тухеля, который не стесняется критиковать их через прессу
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Ответ Ебздрогыч
Тухеля предложили «Барселоне» сразу после гола Лацио
И Упамекано в придачу)
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Кто предложил то? Бавария?
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Из топ-тренеров Барсе не найти лучшего варианта. Все 3 стороны от этого выиграют - и Барса, и Тухель, и Бавария.
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Обменяют на Араухо .
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Заберите его пожалуйста
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Честно говоря, не часто вижу чтобы тренера «предлагали» другому клубу
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Кино и немцы
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Пусть с Хави местами поменяются, хуже точно не будет
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Ответ Отец Абду
Лапорта после сегодняшней игры Баварии: Я передумал
Идем за Рангником!
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Это эффект Кейна) где Кейн- там нет трофеев. Обидно и грустно.
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Фанаты Реала скандировали "Хави, оставайся", настала очередь фанатов Барселоны скандировать "Тухель, оставайся" 😂
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"...президент «Барселоны» Жоан Лапорта является поклонником немецкой тренерской школы"
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К Тухелю здесь разве что слово "школа" подходит, невероятный физрук школьного уровня, давно такой беззубой Баварию не видел.
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Прямо во время матча.
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Ответ Tuomo
Кино и немцы
Кейн и немцы.
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Ответ Фран
"...президент «Барселоны» Жоан Лапорта является поклонником немецкой тренерской школы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------- К Тухелю здесь разве что слово "школа" подходит, невероятный физрук школьного уровня, давно такой беззубой Баварию не видел.
Физруки не выходят в финал ЛЧ 2 раза подряд, давай будем объективны.
Но в Индии он явно «намедитировал» лишнего
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Тухлер стал профнепригодным.
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прямо сейчас и забирайте его... пусть с Чапи вместе барсу тренеруют, дуэтом
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у Тухеля и Хага хорошие пиар менеджеры
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Алло, Анюта? Ты себе не представляешь! Я сейчас улетаю в Кайрат.
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Хави: Я ухожа до конца сезона.
Тухель: Я ухожу до конца игры.
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Фанаты Баварии его сейчас сами упакуют и привезут, ещё и денег доплатят.
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Отправьте Левандовски в Баварию, а Кейна - в Барселону.
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Ответ Макс Голубцов
Физруки не выходят в финал ЛЧ 2 раза подряд, давай будем объективны. Но в Индии он явно «намедитировал» лишнего
Ковидный год вообще в статистику никаким образом не попадает, это дикое исключение из правил. А с Челси и Ди Маттео ЛЧ брал. Это мало о чём говорит.
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