Тухеля предложили «Барселоне». Томас знает, что Лапорте нравится немецкая тренерская школа (Mundo Deportivo)

Услуги Томаса Тухеля предложили «Барселоне».

Каталонский клуб продолжает поиски специалиста, который займет пост главного тренера после ухода Хави.

, в данный момент возглавляющий «Баварию», знает, что президент «Барселоны» является поклонником немецкой тренерской школы. Кроме того, руководитель «блауграны» рассматривал вариант с назначением Тухеля на замену Роналду Куману в 2021 году.

По информации Mundo Deportivo, представители 50-летнего тренера уже предложили его услуги «Барселоне».

Контракт Тухеля с «Баварией» действует до 2025 года.