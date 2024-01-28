Флик – кандидат на замену Хави в «Барселоне». Лапорта уже звал экс-тренера «Баварии» в 2021-м

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону».

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави, объявившему об уходе из команды по окончании сезона.

58-летний специалист находится без работы с сентября 2023 года.

Утверждается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта уже пытался убедить Флика в 2021 году, используя видеосвязь. Только после отказа немца был назначен Хави.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

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38 комментариев
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это ж при Флике был тот самый матч в 2020 году?
+46
-1
+45
Ответ Boryanskiy25
это ж при Флике был тот самый матч в 2020 году?
2:8 Помним😂
+27
-6
+21
Ответ football.in.kg
Эх, Лапорта, кто ж тренера по видеосвязи убеждает... Мог бы и встретиться лично. Не на том экономите.
Пандемия
+18
-2
+16
Флика в Баварию, Тухеля в Барсу
+9
-2
+7
Ответ Игровой Канал Артёма
Честно, вариант как по мне не очень. Флик будет требовать топ трансферы и топ состав ещё больше, чем Хави. Мы в этом убедились на примере его Германии и Баварии. Просто менее топовый по позициям состав и сразу кардинально другой результат
с топовым составом у флика очень зрелишный и атакующий футбол
+6
0
+6
надо 10Хага отправить в Барселону. Чтобы времена Хави ещё цветочками показались
+11
-6
+5
Хороший вариант.
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+4
Вопрос - нужно ли это Флику?! Да, без работы пока, "большие" клубы заняты. Есть небольшая перспектива вновь вернуться в Баварию летом...
Просто со структурой, игроками Барсы и Лапортой во главе, тумане с судебным разбирательством, пока это выглядит скорее авантюрой.
Посмотрим.
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+3
Ответ Boryanskiy25
это ж при Флике был тот самый матч в 2020 году?
да Бавария всё выиграла в том году
+3
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Флик это миг, между прошлым и будущим, именно он, называется Флик...
+3
0
+3
А зачем это флику то. Идти в бардак с завышенными напрочь ожиданиями. Ему работать не дадут как и Хави.
+4
-1
+3
Не очень думаю вариант, должность расстрельная, явно не для Флика, а тут Тухель не прозрачно намекнул что хочет в Барсу, вот кому кому, а ему подойдёт, опять со всеми поругается но встряску сделает и может результат даст, но не на долго)
+2
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+2
Засланный казачок Баварки.
+2
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Ответ Benjamin
Не очень вариант, лучше дождаться Нагельсмана после евро и подписать.
Нагельсман чем лучше?
+3
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+2
Флик лучше Тухеля.
+1
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Ответ Реал король футбола
с топовым составом у флика очень зрелишный и атакующий футбол
Согласен, но можно ли этот состав Барсы назвать и вправду топовым? Когда у тебя в опорку из профильных игроков есть только Ромеу?
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Ответ Твори добро
Комментарий удален модератором
😁 👍)
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Ответ Djeday
надо 10Хага отправить в Барселону. Чтобы времена Хави ещё цветочками показались
Не, не. Хави хотя бы не вызывал такого отторжения у игроков
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Ответ Bata
Было бы круто назначить Конте тренером Барсы, он бы точно наладил обстановку в клубе и подтянул бы дисциплину как пить дать.
Там не в дисциплине дело. В нынешней Барсе сачков и кайфариков не так много
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Идиотъ.
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Ответ alexmixer9
Не очень думаю вариант, должность расстрельная, явно не для Флика, а тут Тухель не прозрачно намекнул что хочет в Барсу, вот кому кому, а ему подойдёт, опять со всеми поругается но встряску сделает и может результат даст, но не на долго)
Не пойдет Тухель в Барсу, да и не нужен он с его токсичностью в клуб с и так токсичной атмосферой
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Ответ Злой Руся
Больше всего жалко Левандовского. Если бы он знал, в какое болото лезет. Да, он подзал в игре. Но я больше чем уверен это влияние клуба , и ситуации в клубе. Или что, настолько чемпионат Испании превосходит чемпионат Германии ? Не верю
Каблук должен страдать!
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Ответ Djeday
надо 10Хага отправить в Барселону. Чтобы времена Хави ещё цветочками показались
Придется Антони выкупать, а у Барсы денег нет
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Ответ Твори добро
Комментарий удален модератором
Думаешь Царь успеет бумажку получить?)
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Флика в тренеры Барсы! И через годик, второй, вернуть должок Баварии в виде 8:2!
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Мне кажется, Барселону, всё равно должен тренировать человек с барселонским прошлым. Пусть у Хави и не получилось.
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Комментарий удален модератором
Клопп или Де Дзерби нам нужны
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Ахах))
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Такое ощущение, что Лапорте сказали, что есть шикарный вариант с немецким тренером, а фамилию не назвали.
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