Флик – кандидат на замену Хави в «Барселоне». Лапорта уже звал экс-тренера «Баварии» в 2021-м
Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону».
По сведениям журналиста Кристиана Фалька, бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави, объявившему об уходе из команды по окончании сезона.
58-летний специалист находится без работы с сентября 2023 года.
Утверждается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта уже пытался убедить Флика в 2021 году, используя видеосвязь. Только после отказа немца был назначен Хави.
Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
Просто со структурой, игроками Барсы и Лапортой во главе, тумане с судебным разбирательством, пока это выглядит скорее авантюрой.
Посмотрим.