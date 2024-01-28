Флик – кандидат на замену Хави в «Барселоне». Лапорта уже звал экс-тренера «Баварии» в 2021-м

Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону».

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави, объявившему об уходе из команды по окончании сезона.

58-летний специалист находится без работы с сентября 2023 года.

Утверждается, что президент «блауграны» уже пытался убедить в 2021 году, используя видеосвязь. Только после отказа немца был назначен Хави.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена