Браим травмировался в матче с «Лейпцигом» и был заменен. Немцы довели атаку до удара, несмотря на сигнал испанца о повреждении

«Лейпциг» провел атаку в матче с «Реалом», не обращая внимания на травму Браима.

На 81-й минуте матча 1/8 финала чемпионов « » – «Реал» (0:1) получил удар по ногам. Продвинувшись на несколько метров, испанец показал, что не может продолжать игру, остановился и поднял руку.

Игроки «Лейпцига» не обратили внимания на проблемы Браима. быстро отдал пас в штрафную «Реала», где Андрей Лунин справился с ударом .

После эпизода игроки «Реала» высказывали претензии судье и Айдара: в частности, Тони Кроос толкнул соперника.

Вскоре Браима заменил Лукас Васкес.

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