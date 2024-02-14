Браим травмировался в матче с «Лейпцигом» и был заменен. Немцы довели атаку до удара, несмотря на сигнал испанца о повреждении
«Лейпциг» провел атаку в матче с «Реалом», не обращая внимания на травму Браима.
На 81-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал» (0:1) Браим Диас получил удар по ногам. Продвинувшись на несколько метров, испанец показал, что не может продолжать игру, остановился и поднял руку.
Игроки «Лейпцига» не обратили внимания на проблемы Браима. Амаду Айдара быстро отдал пас в штрафную «Реала», где Андрей Лунин справился с ударом Беньямина Шешко.
После эпизода игроки «Реала» высказывали претензии судье и Айдара: в частности, Тони Кроос толкнул соперника.
Вскоре Браима заменил Лукас Васкес.
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P.s. О, каталонский десант в коментах снова бесится, все комментарии отминусованы)
Реал своего добился. Болельщиков Мадрида - с победой! Браиму - здоровья ✊️
Так что ,Барбилона не плачьте щас , скоро Наполи заставит вас это сделать ) 💯
Никому, кроме судьи там ничего не нужно было делать
Но какой же гол забил. Просто фантастический слаломный проход совершил Диас, ну и пробил не хуже. Великолепно разобрался. Очень рад за этого парня.
Матч ТВ Г. Выкинули из трансляции типа проблемы, что-бы при перезагрузки влепить свои три рекламы
Браиму здоровья! ЗДОРОВЬЯ! Во первых форму набрал сумасшедшую и чисто по человечески. Во вторых, играть то некому!
Фаны реала сейчас: 😤