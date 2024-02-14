Браим травмировался в матче с «Лейпцигом» и был заменен. Немцы довели атаку до удара, несмотря на сигнал испанца о повреждении

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы РБ Лейпциг Лукас Васкес Амаду Айдара Браим Диас Беньямин Шешко Футбол

«Лейпциг» провел атаку в матче с «Реалом», не обращая внимания на травму Браима.

На 81-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал» (0:1) Браим Диас получил удар по ногам. Продвинувшись на несколько метров, испанец показал, что не может продолжать игру, остановился и поднял руку.

Игроки «Лейпцига» не обратили внимания на проблемы Браима. Амаду Айдара быстро отдал пас в штрафную «Реала», где Андрей Лунин справился с ударом Беньямина Шешко.

После эпизода игроки «Реала» высказывали претензии судье и Айдара: в частности, Тони Кроос толкнул соперника.

Вскоре Браима заменил Лукас Васкес.

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56 комментариев
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Игроки Лейпцига поступили не слишком красиво, конечно, но Браиму стоило выбить мяч самому - куда угодно, хоть поперёк поля в аут, хоть голкиперу немцев, там бы арбитр точно уже взял паузу в игре. Да даже ценой жёлтой карточки, если понимаешь, что травма, можно было просто в руки мяч взять. Не стоит так рисковать, фэйр плей вне правил, арбитр не обязан был игру останавливать.

P.s. О, каталонский десант в коментах снова бесится, все комментарии отминусованы)
+53
-15
+38
Лейпциг безумно разочаровал. Сыграли как костоломы деревенские. Отвратительно.
Реал своего добился. Болельщиков Мадрида - с победой! Браиму - здоровья ✊️
+45
-19
+26
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
Проиграл Лейпциг а плачет Бурселона😂
Так что ,Барбилона не плачьте щас , скоро Наполи заставит вас это сделать ) 💯
+27
-6
+21
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
А ты повторы видел? Там игроки Лейпцига играли по ногам Браима, а не в мячик
+13
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+13
Ответ Егор Крид58
немцы сделали всё норм! Диас мог взять мяч в руки или выбить куда нибудь (а не просто останавливаться) даже у нас в чемпионате был такой случай, когда Иванов из Терека остановился(как Диас) а игроки Тулы мгновенно забили и выиграли тот матч
Да там был 100% фол, который судья проморгал
Никому, кроме судьи там ничего не нужно было делать
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Здоровья Браиму, травмы просто преследуют Мадрид и не дают даже передышки. Надеюсь, что все обойдется.

Но какой же гол забил. Просто фантастический слаломный проход совершил Диас, ну и пробил не хуже. Великолепно разобрался. Очень рад за этого парня.
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+8
Ответ xDe xDe
Игроки Лейпцига поступили не слишком красиво, конечно, но Браиму стоило выбить мяч самому - куда угодно, хоть поперёк поля в аут, хоть голкиперу немцев, там бы арбитр точно уже взял паузу в игре. Да даже ценой жёлтой карточки, если понимаешь, что травма, можно было просто в руки мяч взять. Не стоит так рисковать, фэйр плей вне правил, арбитр не обязан был игру останавливать. P.s. О, каталонский десант в коментах снова бесится, все комментарии отминусованы)
Я не понял, почему Реал здесь так завелся. в 1 моменте был похожий момент, когда игроки Реала начинали атаку, когда игрок РБ лежал на газоне и они его видели. Давайте уж будем справедливыми. Там Браим должен был выбить мяч
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Диас в этой игре пару раз режим "Месси образца года так 2012-го" включал.. По 3 человека на спине висели, он все равно вырывался.. Красавец.
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Ответ Ванильный Мишка
В первом тайме был такой же эпизод в обратную сторону.) Реал сам задал тренд)
Другой был момент, совершенно. Там мяч не был у игрока Лейпцига, он валялся на газоне. Тут же Диаз с мячом был. Остановился и показал, что травма. И был заменен потом. Сравнивать такие момент это верх тупости
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Ответ perrycox624
Комментарий удален модератором
Загляни в профиль к этому🤡 и все вопросы отпадут)
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Ответ xDe xDe
Игроки Лейпцига поступили не слишком красиво, конечно, но Браиму стоило выбить мяч самому - куда угодно, хоть поперёк поля в аут, хоть голкиперу немцев, там бы арбитр точно уже взял паузу в игре. Да даже ценой жёлтой карточки, если понимаешь, что травма, можно было просто в руки мяч взять. Не стоит так рисковать, фэйр плей вне правил, арбитр не обязан был игру останавливать. P.s. О, каталонский десант в коментах снова бесится, все комментарии отминусованы)
он не успевал выбить, так же он был лицом к основной массе игроков и выбивать с травмированной ногой некуда, как мне увиделось)
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Ответ Roja
Да там был 100% фол, который судья проморгал Никому, кроме судьи там ничего не нужно было делать
Там 100% был не один фол на Диасе, его лупили по ногам трое, он их обыграл, но выбрался покалеченный... Судья - отморозок. Причём косякопорил в обе стороны. Таких на пушечный выстрел к стадиону нельзя допускать.
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Ответ Сикарио
Лейпциг оказался сельской помойной командой, надо бы в Мадриде напихать им по полной.
вы всех соперников реала так оскорбляете? а такой же эпизод со стороны реала замечать не будете? или найдете оправдание, как в моменте с голом, когда игрок еле коснулся вратаря?
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Некрасивая игра от немцев, но Браиму надо было выбивать.
+4
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Браима лупили по ногам, но он сыграл как Месси до конца и как положил
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Ответ Muhammad Juraev
Комментарий удален модератором
Слабый🥱🥱🥱
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Ответ VuNePonimaete
Я не понял, почему Реал здесь так завелся. в 1 моменте был похожий момент, когда игроки Реала начинали атаку, когда игрок РБ лежал на газоне и они его видели. Давайте уж будем справедливыми. Там Браим должен был выбить мяч
Когда игрок РБ лежал, мяч был у его партнеров на фланге. Они не выбили и продолжили играть. А потом потеряли. Реал вернул владение и продолжил играть. Почему Браим должен выбить в этой ситуации?
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Браим зверюга! Лунин монстрило!
Матч ТВ Г. Выкинули из трансляции типа проблемы, что-бы при перезагрузки влепить свои три рекламы
Браиму здоровья! ЗДОРОВЬЯ! Во первых форму набрал сумасшедшую и чисто по человечески. Во вторых, играть то некому!
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-1
+1
Повели себя по-свински игроки Лейпцига, да и арбитр тот еще… игру нужно было останавливать
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Остановку игры свистит арбитр, что тут ныть
+4
-3
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Какой же шикарный гол он положил,да и в принципе хорошо отвозил немцев,здоровья Браиму
+4
-3
+1
Ответ dr. cage
Диас в этой игре пару раз режим "Месси образца года так 2012-го" включал.. По 3 человека на спине висели, он все равно вырывался.. Красавец.
Если б он еще как Месси пасовал) А то проходы шикарные, а как пытается обострить - кошмар какой-то
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Ответ Егор Крид58
немцы сделали всё норм! Диас мог взять мяч в руки или выбить куда нибудь (а не просто останавливаться) даже у нас в чемпионате был такой случай, когда Иванов из Терека остановился(как Диас) а игроки Тулы мгновенно забили и выиграли тот матч
А, ну раз в РПЛ было, то Браим и весь мир должны знать об этом прецеденте и действовать в точности да наоборот (сарказм)
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Ответ Roja
Но ты обвиняешь Браима, что он травмированный должен был выбить мяч
Я не обвиняю Браима, о чём также выше писал. Почитайте внимательнее.
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Ответ марк макаров
Лейпциг безумно разочаровал. Сыграли как костоломы деревенские. Отвратительно. Реал своего добился. Болельщиков Мадрида - с победой! Браиму - здоровья ✊️
Комментарий удален модератором
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ perrycox624
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ марк макаров
Лейпциг безумно разочаровал. Сыграли как костоломы деревенские. Отвратительно. Реал своего добился. Болельщиков Мадрида - с победой! Браиму - здоровья ✊️
Фаны реала во времена пепе: 🙈, 🙉, 🙊
Фаны реала сейчас: 😤
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Ответ Billy_Shears
Фаны реала во времена пепе: 🙈, 🙉, 🙊 Фаны реала сейчас: 😤
Хейтеры Реала, как обычно, готовы вспоминать все, что угодно, лишь бы не признавать очевидного 🙈🙉🙊
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Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
С такой логикой лейпцигу было бы проще в конце матча переломать колени Винисиусу и Браиму ценою в красные карточки чтобы не играли в ответке, ну а что, если правилами не запрещено - почему нет? Иди изучай что такое фейр плей
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