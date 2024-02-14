Лунин сделал 9 сэйвов в матче с «Лейпцигом». Из вратарей «Реала» в ЛЧ это удавалось только Куртуа в финале с «Ливерпулем» в 2022-м

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Тибо Куртуа РБ Лейпциг Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин повторил рекорд «Реала» по сэйвам в матче Лиги чемпионов.

Голкипер отразил 9 ударов игроков «Лейпцига» в матче 1/8 финала турнира (1:0).

За время сбора статистики только один вратарь «Мадрида» делал 9 сэйвов за матч Лиги чемпионов: Тибо Куртуа в финале 2022 года с «Ливерпулем» (1:0).

Статистику украинца можно найти здесь.

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30 комментариев
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Привет Матч ТВ которые в своем тг канале не нашли Лунину места в списке 10 кандидатов на игрока матча
+31
-1
+30
Достойная подмена Тибо Куртуа во всех смыслах) Просто поймал кураж и позволил команде выстоять и увезти комфортное преимущество перед ответной игрой. Герой!
+32
-4
+28
Как же повезло украинцам с этим поколением голкиперов - что Лунин, что Трубин, талантливейшие парни.
+28
-1
+27
Ответ greenvud
Как же повезло украинцам с этим поколением голкиперов - что Лунин, что Трубин, талантливейшие парни.
Только с голкиперами разве? В той же Жироне Довбик с Цыганковым.
+24
-1
+23
Великолепно заменяет травмированного Тибо, и в сейчас в очередной раз доказал, почему на воротах именно он, а не Кепа!
Так держать, Андрей!💪
+17
-4
+13
Ответ Собутыльник Гаскойна
Привет Матч ТВ которые в своем тг канале не нашли Лунину места в списке 10 кандидатов на игрока матча
Боятся, что украинец победил в их голосовании?)
+9
0
+9
Лунин и Браим вытащили игру..

Я прям переобулся насчёт Андрея.. Ещё в ноябре я был за то, что бы его сплавили.. Но сейчас, моё почтение.
+11
-2
+9
Лунин просто 👌. так держать Андрей
+5
0
+5
На классе усадил Кепу на банку)
+6
-1
+5
процитирую одного исксперда со спортса, сказанное им про лунина в основе реала: "политически ангажированное решение"
+5
-2
+3
Ответ Roman
Боятся, что украинец победил в их голосовании?)
Где это видано голосовать за украинца в свободной и толерантной ко всем нациям стране?
+4
-1
+3
Ответ greenvud
Как же повезло украинцам с этим поколением голкиперов - что Лунин, что Трубин, талантливейшие парни.
У Лунина без шансов, что в Реале, что в сборной, когда все здоровы.
Уходить ему надо, а не надеятся на травмы Куртуа.

А вот Трубин да, бистяра, лучший молодой кипер в мире и самый дорогой.
Через годик-другой может к Пепу в Сити пойдет по пути Эдерсона.
+7
-4
+3
Как вспомнить только, что были какие-то дискуссии "Кепа или Лунин", так сразу смешно становится
+2
0
+2
Мне очень нравится игра ногами, прекрасно отдаёт передачи, неотъемлемая часть команды в атаке. Очень современной голкипер!
+2
0
+2
mvp матча , мое мнение, крутой матч провел, был очень уверен сегодня! радует 👍🔥
+3
-1
+2
Если бы не пропустил в матче с Атлетико на последних минутах.Было бы четыре сухаря подряд,с Атлетико/Жироной/Лейпцигом/Хетафе
+1
0
+1
поймал кураж! Кепа дуй в Лондон
+2
-1
+1
Лунин стена щитов. Кепа вообще не нужен
+3
-2
+1
Ответ dr. cage
Лунин и Браим вытащили игру.. Я прям переобулся насчёт Андрея.. Ещё в ноябре я был за то, что бы его сплавили.. Но сейчас, моё почтение.
Аналогично. А может и будет даже лучше для его карьеры, если все же уйдет в какой нибудь крепкий середняк либо в серию А например в топ клуб.
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Ответ corazon blanco
Достойная подмена Тибо Куртуа во всех смыслах) Просто поймал кураж и позволил команде выстоять и увезти комфортное преимущество перед ответной игрой. Герой!
Да, Лунин сегодня был невероятно хорош. Уверенно играл
С победой)
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Потрясший матч Андрея! Как по мне, его заслуга в победе. Крайне сильные сейвы сегодня были. Особенно в ближний угол после судороги Браима! Вытащил , как уверенный в себе.
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А прикиньте получится как у Диего Лопеса и Касильяса. Лопеса брали, как временную затычку, а он взял и застолбил за собой место в основе и был объективно лучше Касильяса в то время.
Здесь так же, щас Андрей поймает кураж и войдет во вкус, что придется Куртуа попотеть, чтобы вернуть свое место)
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Лунин молочага, а началось все с сейва когда, не помню как игрока зовут, две щщ что, чуть между ног не прошил, а дальше уже такими ударами что пытались забить РЛ вообще не вариант
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Это точное сравнение. Сильно напомнило ЛЧ 2022, в которой Куртуа все тащил. Так и в этом матче Лунин.
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Ответ greenvud
Как же повезло украинцам с этим поколением голкиперов - что Лунин, что Трубин, талантливейшие парни.
Комментарий удален модератором
Ответ Proper Chels
У Лунина без шансов, что в Реале, что в сборной, когда все здоровы. Уходить ему надо, а не надеятся на травмы Куртуа. А вот Трубин да, бистяра, лучший молодой кипер в мире и самый дорогой. Через годик-другой может к Пепу в Сити пойдет по пути Эдерсона.
Жаль что в Интер не пошел,при такой обороне он бы вообще не пропускал.Цена его была б заоблачная
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Ответ greenvud
Как же повезло украинцам с этим поколением голкиперов - что Лунин, что Трубин, талантливейшие парни.
Да у украинцев вообще много талантливых ребят сейчас, вон двое в Жироне что творят
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Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ greenvud
Комментарий удален модератором
А что там дед уже выпукнул?
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Ответ Hi Hi
Я тоже могу тычки с 40 метров ловить и называть это сейвом
ты даже минусы с тысячи километров ловишь прям как черная дыра :)
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