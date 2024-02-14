Лунин сделал 9 сэйвов в матче с «Лейпцигом». Из вратарей «Реала» в ЛЧ это удавалось только Куртуа в финале с «Ливерпулем» в 2022-м
Андрей Лунин повторил рекорд «Реала» по сэйвам в матче Лиги чемпионов.
Голкипер отразил 9 ударов игроков «Лейпцига» в матче 1/8 финала турнира (1:0).
За время сбора статистики только один вратарь «Мадрида» делал 9 сэйвов за матч Лиги чемпионов: Тибо Куртуа в финале 2022 года с «Ливерпулем» (1:0).
Статистику украинца можно найти здесь.
Так держать, Андрей!💪
Я прям переобулся насчёт Андрея.. Ещё в ноябре я был за то, что бы его сплавили.. Но сейчас, моё почтение.
Уходить ему надо, а не надеятся на травмы Куртуа.
А вот Трубин да, бистяра, лучший молодой кипер в мире и самый дорогой.
Через годик-другой может к Пепу в Сити пойдет по пути Эдерсона.
С победой)
Здесь так же, щас Андрей поймает кураж и войдет во вкус, что придется Куртуа попотеть, чтобы вернуть свое место)