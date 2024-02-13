Колосков об алкоголе на стадионах: «Я бы и водку разрешил – должен быть хороший барчик, где можно обсудить футбол, выпить рюмку-две и пивком запить. Это не помеха, а помощь нашему футболу!»
Вячеслав Колосков поддержал идею разрешить продажу алкоголя на стадионах России.
«Я поддерживаю продажу пива на стадионах на матчах РПЛ. Более того, и водку бы разрешил! Но это надо сделать в культурных условиях, а не какие-то забегаловки. На стадионе должен быть хороший барчик, в который можно прийти заранее до матча, обсудить футбол, выпить рюмку-две и запить это пивком.
Три года говорю: пиво – не помеха, а помощь нашему футболу! Это хорошие деньги для клубов и лиги, а пиво и водка никого не развратят. Сейчас уже другая публика на матчах РПЛ, пьяницы на стадионы не ходят. Пусть народ порадуется пиву, будут заранее приходить на матчи, обеспечат хорошие доходы и стадионам, и клубам. Категорически за эту идею, тем более в эпоху Fan ID», – сказал почетный президент РФС.
Ps
А какой запах на набережной у пивзавода …
На след день купил такой же в магните - хрень какая-то