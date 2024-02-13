Колосков об алкоголе на стадионах: «Я бы и водку разрешил – должен быть хороший барчик, где можно обсудить футбол, выпить рюмку-две и пивком запить. Это не помеха, а помощь нашему футболу!»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Вячеслав Колосков стадионы алкоголь и спорт Футбол

Вячеслав Колосков поддержал идею разрешить продажу алкоголя на стадионах России.

«Я поддерживаю продажу пива на стадионах на матчах РПЛ. Более того, и водку бы разрешил! Но это надо сделать в культурных условиях, а не какие-то забегаловки. На стадионе должен быть хороший барчик, в который можно прийти заранее до матча, обсудить футбол, выпить рюмку-две и запить это пивком.

Три года говорю: пиво – не помеха, а помощь нашему футболу! Это хорошие деньги для клубов и лиги, а пиво и водка никого не развратят. Сейчас уже другая публика на матчах РПЛ, пьяницы на стадионы не ходят. Пусть народ порадуется пиву, будут заранее приходить на матчи, обеспечат хорошие доходы и стадионам, и клубам. Категорически за эту идею, тем более в эпоху Fan ID», – сказал почетный президент РФС.

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58 комментариев
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Эх, помню времена, когда можно было пить на стадионах. Мой один знакомый как правило узнавал счёт матча на следующий день, купив газету Спорт- Экспресс...
+72
-2
+70
Старая школа)
+42
-1
+41
Пиво без водки - деньги на ветер!
+21
-3
+18
Ответ Дядя ТУРА
Брал пиво на стадионе во время чемпионата мира 2018 - Бад 300 руб. Очень хорошее. На след день купил такой же в магните - хрень какая-то
В магните без водки, видимо, было)
+16
0
+16
Ответ Potapson
Эх, помню времена, когда можно было пить на стадионах. Мой один знакомый как правило узнавал счёт матча на следующий день, купив газету Спорт- Экспресс...
У многих есть такой знакомый😁
+14
0
+14
Ответ Potapson
Эх, помню времена, когда можно было пить на стадионах. Мой один знакомый как правило узнавал счёт матча на следующий день, купив газету Спорт- Экспресс...
Помню в 90х, на выезде матч в Самаре, матч Крылья - Спартак… бочка с пивом стояла прям внизу у трибуны с фанатами Спартака. Всю игру можно было спокойно спуститься и взять кружечку… Май, тепло, холодненькое… и никак эксцессов 😉
Ps
А какой запах на набережной у пивзавода …
+13
0
+13
в театрах же коньяк культурно локают 😄, а чем футбол хуже😅
+12
-1
+11
Брал пиво на стадионе во время чемпионата мира 2018 - Бад 300 руб. Очень хорошее.
На след день купил такой же в магните - хрень какая-то
+12
-2
+10
Олег Иванович Романцев добавился в чат
+12
-2
+10
Но тут я согласен, если пиво будет по приемлемым ценам и нормального качества, с удовольствием на стадионе попью.
+11
-2
+9
Ответ Дядя ТУРА
Брал пиво на стадионе во время чемпионата мира 2018 - Бад 300 руб. Очень хорошее. На след день купил такой же в магните - хрень какая-то
Все дело в подсветке😏
+7
0
+7
И 2 пшика дихлофоса
+7
-1
+6
Ответ Дядя ТУРА
Брал пиво на стадионе во время чемпионата мира 2018 - Бад 300 руб. Очень хорошее. На след день купил такой же в магните - хрень какая-то
Всё дело в атмосфере) Пил я тот Бад - моча мочой, как и бутылочный из Магнита)
+5
0
+5
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ага, был уже такой опыт с сухим законом. Люди потом бормотухой травились самодельной. А если не травились, то скатывались в алкоголизм. Хреновая позиция всё подряд запрещать. Она может и боком выйти. И это я не только про алкоголь
+5
0
+5
Полностью поддерживаю деда, ещё и с доступными ценами.... Правда сначала нужно фануйди отменить...
+6
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+4
Вот стадион в бар устраивать не надо. Кому надо тот по пути со стадиона после зайдёт.
+3
0
+3
Согласен. На этот футбол без ста грамм смотреть не возможно
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0
+3
Ответ Spaten
Когда водки немного, пивом запить вообще кайф. Зерновые можно смешивать друг с другом
Только ректификат (водку), можно хоть из еловой стружки производить. Дистилляты зерновые – это да.
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0
+2
Помню фотографии Колоскова с Юханссоном в футбольных журналах конца 90-х - начала нулевых. Видно было, что джентельмены отдыхали на полную катушку)
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Под крылом самолета о чём-то поёт!
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Ответ ПавелАвер
в театрах же коньяк культурно локают 😄, а чем футбол хуже😅
На волейбольном матче заметил, как дедки передо мной культурно из портфеля достали фляжечку, шоколадку... На футболе все-таки контингент другой, так не получится
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Есть афоризм: "Пьем мы для запаха, а дури своей хватает". Нормальный человек может от этого самого стать веселее или активнее. А вот дурной - агрессивным и мерзким. Но не алкоголь будет в этом виноват, а то, что внутри этого человека.
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Несерьезно это. Тогда и сауны надо разрешать, особенно в холодную погоду.
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Ну.. за футбол!
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Не нужно. Просто нужно пить уметь.
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Не многие смогут досмотреть матч до конца
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Ответ Дядя ТУРА
Да не скажу. Качество разное абсолютно.
У него вкус как будто его разбавили , я лучше воды обычной попью
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А акцизные поступления – ну нафиг. Хотя, часть о "наркотичности" этанола из ГОСТа тихонько убрали, факт.
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Россия и водка - близнецы сестры
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В чем он не прав?
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