Хави провел часовую беседу с игроками после 3:3 с «Гранадой». Он попытался приободрить их и повысить у них чувство собственного достоинства

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави провел длительную мотивационную беседу с игроками «Барсы».

В понедельник, на следующий день после ничьей с «Гранадой» (3:3), футболисты «блауграны» провели восстановительную тренировку. После нее тренер провел часовую беседу с игроками и членами своего штаба.

Хави не стал обсуждать спортивные вопросы и акцентировать внимание на ошибках, сообщает Diario Sport. Он попытался приободрить игроков и повысить у них чувство собственного достоинства.

Тренер посчитал, что игрокам была необходима эмоциональная поддержка перед выездными матчами с «Сельтой» и «Наполи».

Лапорта заявил Хави, что «Барса» «больше не может потерпеть неудачу». Поражения от «Сельты» или «Наполи» могут привести к увольнению тренера (As)

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он им тактику объясняет видимо показом мультфильма - как казаки в футбол играли
+43
-9
+34
В конце беседы все дружно плакали.
+29
-7
+22
Ответ Дядя ТУРА
Он им тактику объясняет видимо показом мультфильма - как казаки в футбол играли
Даже казаки из мультика сейчас могут забить 3-4 гола на Манжуике, к сожалению
+9
-1
+8
Лучше бы попытался разобраться почему из последних 15 ударов по ворота Барсы 11 стали голами , а не рассказывал общие слова про чувство собственного достоинства
+6
-1
+5
Уже вряд ли это поможет, к сожалению…
+6
-2
+4
Хави сварил, что "в атаке пошире, в защите поуже" не работает. Больше чего сказать о тактике, он не знает. Принялся хотя бы подбадривать.
+4
-1
+3
Ответ los merengues
Повезло Барселоне, что Наполи в кризисе. Практически не сомневаюсь в победе синегранатовых, возможно это даст команде заряд уверенности на конец сезона. Удачный жребий, на самом деле.
Барса от подвала таблицы трешки пускает,от Вильярреалов пятаки залетают.Наполи даже мертвый может напихать такой Барсе
+2
0
+2
а причина проста, просто квалификация Хави как тренера не соответствует такому клубу как Барселона. хоть собирай, хоть не собирай
+4
-2
+2
Так бы и Карпин мог в Барсе работать
+4
-2
+2
Просто доиграйте сезон, всё уже потеряно!
После матча с Гранадой даже засомневался в том, что команда способна пройти Наполи.
Да, неполитанцы тоже в плохой форме, но Хвича, Политано и Осимхен могут запросто наказать эту оборону.
+2
-1
+1
Ответ los merengues
Повезло Барселоне, что Наполи в кризисе. Практически не сомневаюсь в победе синегранатовых, возможно это даст команде заряд уверенности на конец сезона. Удачный жребий, на самом деле.
и в прошлом сезоне с МЮ,Практически никто не сомневался в победе синегранатовых,но полумёртвые манкунианцы обыграли их в одну калитку,а ещё раньше тоже самое случилось и в противостояние с Айнтрахтом.
+1
0
+1
Тренер, мы не знаем как победить. Пусти в ход свои способности тренера!-Это действует только на слабых.Система несовершенна! Чтобы нам побеждать нужен кто то другой, кто-то мудрый!- но это же значит, что нам нужен другой тренер? Хави, ты разыгрываешь нас!- Нет, как я могу вас разыгрывать!...
+1
-1
0
Непереживайте, барса катком проидет наполи. Ничья навыезде даже победа неисключаю. А дома добьется нужного результата. К сожалению в 1/4 будет архисложный матч,хотя все возможно. Удачи .
+1
-1
0
Блаугранада
0
0
0
Рассказывал какие великие времена были при Эвребе
+8
-8
0
Хави - каталонский Кононов.
+1
-1
0
Тоже мне психолог, фу блин
+1
-1
0
"Повысить чувство собственного достоинства" 😅. Думаю, игрокам не эмоциональная поддержка и повышения чувства собственого достоинства, а толковый тренер не помешал бы в преддверие важных игр
0
0
0
а этот все разговоры ведет, да тренинги... (((
0
0
0
Не то время Хави выбрал для того, что бы объявить об уходе
0
0
0
Ответ Леван Мкртчян
Даже казаки из мультика сейчас могут забить 3-4 гола на Манжуике, к сожалению
А када не могли ежжи??
+2
-2
0
Повезло Барселоне, что Наполи в кризисе. Практически не сомневаюсь в победе синегранатовых, возможно это даст команде заряд уверенности на конец сезона. Удачный жребий, на самом деле.
+4
-4
0
Ответ Бронислав Каминский
Барса от подвала таблицы трешки пускает,от Вильярреалов пятаки залетают.Наполи даже мертвый может напихать такой Барсе
Наполи выйдет спасать сезон. Самоотдача будет запредельной, скорее всего.
0
0
0
Было уже, результата не видно, смысл гонять из пустого в порожнее
+1
-1
0
Ответ Hi Hi
Они вчера должны были выходить спасать сезон, там жирона очки потеряла, и реал от атлетико влетел, ну вот оно, догоняй!! но они умудрились пустить 3 от 19ой команды лиги, мне кажется это дело не мотивации а просто обычного банального качества игроков. А чего тут удивляться когда у тебя в защите играют 18летки по типу кубарси и форта
Да, но голы привезли не Кубарси и Форт, а Канселу с Кунде. А вообще я про неаполитанцев говорил. Барселона в психологической яме.
0
0
0
Ответ Леван Мкртчян
Лучше бы попытался разобраться почему из последних 15 ударов по ворота Барсы 11 стали голами , а не рассказывал общие слова про чувство собственного достоинства
подумаешь, бином ньютона. там дело просто в том, что мяч пересекал эту белую линию, которая вдоль ворот нарисована
0
0
0
Ответ Мистер Блин
а причина проста, просто квалификация Хави как тренера не соответствует такому клубу как Барселона. хоть собирай, хоть не собирай
И я о том же
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий