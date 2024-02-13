Хави провел часовую беседу с игроками после 3:3 с «Гранадой». Он попытался приободрить их и повысить у них чувство собственного достоинства
Хави провел длительную мотивационную беседу с игроками «Барсы».
В понедельник, на следующий день после ничьей с «Гранадой» (3:3), футболисты «блауграны» провели восстановительную тренировку. После нее тренер провел часовую беседу с игроками и членами своего штаба.
Хави не стал обсуждать спортивные вопросы и акцентировать внимание на ошибках, сообщает Diario Sport. Он попытался приободрить игроков и повысить у них чувство собственного достоинства.
Тренер посчитал, что игрокам была необходима эмоциональная поддержка перед выездными матчами с «Сельтой» и «Наполи».
Лапорта заявил Хави, что «Барса» «больше не может потерпеть неудачу». Поражения от «Сельты» или «Наполи» могут привести к увольнению тренера (As)
После матча с Гранадой даже засомневался в том, что команда способна пройти Наполи.
Да, неполитанцы тоже в плохой форме, но Хвича, Политано и Осимхен могут запросто наказать эту оборону.