Бензема не попал в заявку «Аль-Иттихада» второй раз подряд и пропустит матч с «Навбахором» в азиатской ЛЧ. У форварда был конфликт с тренером на прошлой неделе

Карим Бензема не попал в заявку «Аль-Иттихада» второй раз подряд.

Напомним, на прошлой неделе у француза произошел конфликт с главным тренером команды – отказался заниматься индивидуально и ушел с тренировки. Его не включили в заявку на игру с «Аль-Таи» (3:0).

15 февраля «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с « » в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Согласно регламенту турнира, команда может включить в заявку на игру не более 5 легионеров. Тренер саудовского клуба сделал выбор в пользу Ахмеда Хегази, , Фабиньо, Ромариньо и Абдерразака Амдалла. Бензема не попал в заявку и тренировался индивидуально в Саудовской Аравии.

Причиной такого решения называют плохую форму 36-летнего футболиста – он пропустил сборы команды.

Матч «Навбахор» – «Аль-Иттихад» состоится 15 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.