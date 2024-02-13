Бензема не попал в заявку «Аль-Иттихада» второй раз подряд и пропустит матч с «Навбахором» в азиатской ЛЧ. У форварда был конфликт с тренером на прошлой неделе

Теги Карим Бензема Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Навбахор Аль-Иттихад Джидда Ахмед Хегази Фабиньо Ромариньо Абдерразак Амдалла Нголо Канте Футбол

Карим Бензема не попал в заявку «Аль-Иттихада» второй раз подряд.

Напомним, на прошлой неделе у француза произошел конфликт с главным тренером команды Марсело ГальярдоКарим отказался заниматься индивидуально и ушел с тренировки. Его не включили в заявку на игру с «Аль-Таи» (3:0). 

15 февраля «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Навбахором» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Согласно регламенту турнира, команда может включить в заявку на игру не более 5 легионеров. Тренер саудовского клуба сделал выбор в пользу Ахмеда Хегази, Нголо Канте, Фабиньо, Ромариньо и Абдерразака Амдалла. Бензема не попал в заявку и тренировался индивидуально в Саудовской Аравии.

Причиной такого решения называют плохую форму 36-летнего футболиста – он пропустил сборы команды. 

Матч «Навбахор» – «Аль-Иттихад» состоится 15 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

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27 комментариев
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Бензема уже не знает, что сделать, чтобы с ним разорвали контракт. Остался один вариант - дать интервью Пирсу Моргану.
+36
-3
+33
Ответ Илья Мурашов
Бензема уже не знает, что сделать, чтобы с ним разорвали контракт. Остался один вариант - дать интервью Пирсу Моргану.
Говорят, что в следующий раз он запишет видео, где ест свинину
+16
-5
+11
Ответ rigobersong
Пришел в команду чемпиона и развалил клуб:)) Просто позорище:)
А ведь переходил в статусе действующего обладателя ЗМ)) Месси за такое год хейтили бы в комментах))
+17
-12
+5
Любой нормальный тренер не допустит игрока к играм после пропуска предсезонки..
+3
0
+3
Ответ VERBLYUD
Мог продлить контракт с Реалом, стать самым титулованным игроком в истории клуба, а потом вернутся в родной Лион и достойно завершить карьеру, но Карим выбрал деньги и позор.
Какую же дичь вбрасывают в комментариях. Бензема действительно позорится странными действиями в Саудовской Аравии, но его уход в 36 лет из большого футбола читался и никому из адекватных фанатов ему не за что предъявить. В 36 идти на новый контракт в Реале, чтобы под 40 катать в Лионе - это прям сильно, даже не старался в троллинге)
+5
-3
+2
Ответ Jerry Lee
А Карлсону?
Он улетел, но обещал вернуться
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0
+1
Ответ VERBLYUD
Мог продлить контракт с Реалом, стать самым титулованным игроком в истории клуба, а потом вернутся в родной Лион и достойно завершить карьеру, но Карим выбрал деньги и позор.
Много кто выбрал бы деньги. Если люди осуждают такое, то они явно ….т. А вот вести себя так не самый лучший вариант для имиджа.
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Ответ Dima Demchenko
Вы забываете то что сборная СА проиграла России (64 место к ЧМ18) в 2018 году 5:0, после чего чувак забил 50 голов в 2019-2020 году. Но недавно сборная СА обыгрывала чемпиона мира на ЧМ 22, после чего Роналду забил 50 голов в 2023 году. К чему я это? Лига очень выросла в качестве и профессионализмы. Но это не означает, что она лучше лиги 1, но в топ 15 лиг на земле входит. Как бы вам этого не хотелось признавать, но это всё равно профессиональная лига.
СА никогда не обыгрывала чемпионов мира .. Писать надо точнее..
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Ответ Илья Мурашов
Просто не нравится ему в СА. Португальский Иван Сусанин всё в красках разрекламировал, но ожидание не совпали с реальностью. Карим же не единственный, кто разочаровался в СА. Хендерсон уже свалил, Ляпорт пока думает.
Профессионал ведь.
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Ответ Висита Эльмурзаев
Свинину едят только христиане и сатанисты.
Ну и нормальные люди тоже и даже мусульмане.
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Ответ Илья Мурашов
Бензема уже не знает, что сделать, чтобы с ним разорвали контракт. Остался один вариант - дать интервью Пирсу Моргану.
А Карлсону?
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Ответ VERBLYUD
Мог продлить контракт с Реалом, стать самым титулованным игроком в истории клуба, а потом вернутся в родной Лион и достойно завершить карьеру, но Карим выбрал деньги и позор.
Да.. Дурной пример заразителен..
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Ответ rigobersong
Пришел в команду чемпиона и развалил клуб:)) Просто позорище:)
Учился у лучшего. Но сейчас они конкуренты.
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Представляю разочарования фанов Навбахора, которые ждали звезду мирового футбола в скромном городе Наманган.
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Почему он зимой не ушел? Потеряет полгода
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Что-то похоже Бензема больше по эскортницам и бухлишку чем по футболу в отличие от.
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Да что с ним не так?
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