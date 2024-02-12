Смородская о «Локо»: «Кто лучше меня отработал? Болельщики складывают мнение, опираясь на сомнительные заголовки – мне плевать, пусть думают что хотят»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская оценила свою работу в качестве президента «Локомотива».

– Ваша главная ошибка, которую вы совершили в «Локомотиве»?

– Я не мыслю такими категориями. Когда за что-то берусь, стараюсь делать все по максимуму. На тот момент отработать в «Локомотиве» лучше я не могла. Да, были провалы, но это потому, что все ошибаются. Удачных решений было гораздо больше.

– Почему тогда большинство болельщиков считают период при вас темным временем для клуба?

– Если честно, мне плевать, почему они так думают. Болельщики читают прессу и складывают свое мнение, опираясь на какие-то сомнительные заголовки. Мне все равно, пусть думают что хотят.

Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я? – сказала Смородская.

Смородская руководила «Локомотивом» с июля 2010-го по август 2016 года.

Ольга Смородская: «Геркус – ноль без палки. Пришел в «Локо» на отлаженную до последнего пункта машину»

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда Мостовой и Канчельскис в пьяном угаре не берут трубку, ленивые журналисты звонят Смородской
+75
-1
+74
Я думаю, что лучше отработали примерно все)
+72
-4
+68
Ответ раскаявшийся жиробас
Я думаю, что лучше отработали примерно все)
хер там. Кикнадзе нет
+41
-5
+36
"кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я?"
Геркус, например, при котором чемпионами стали, что тебе не удалось.
+38
-2
+36
Ну хуже тебя был только Кикнадзе
+21
-1
+20
Ответ Вячеслав Лобачев
Ну хуже тебя был только Кикнадзе
Но Кикнадзе при этом был недолго, тётю Олю же 6 лет терпели.
+19
-1
+18
Да практически все отработали лучше Смородской! Да и шарфом столы никто не вытирал.
+18
-2
+16
Ответ Дима
хер там. Кикнадзе нет
Но по факту при Кикнадзе результаты были, при Смородской вообще мрак и уныние.
+10
-1
+9
Нужно мемориальную табличку с портретом Смородской повесить на РЖД Арене. со словами,, Сзади надо поуже, а спереди пошире! ,, 😊
+8
0
+8
Ответ Celsius
Нет, хуже всех был Плутник, именно он притащил Рангника в Локомотив, крышевал всю эту мошенническую банду, и успел довести Локо до 14 места, прежде чем его взашей выгнали.
Плутник и Кик со Смо были на разных уровнях) Плутник - председатель СД, они - президенты клуба, подчиненные СД. Бабка определенно была хуже Кика. Да, он не продлил Палыча, но хоть не лез в работу Палыча и Николича потом. А эта же она со своими бестолковым пониманием футбола прямо лезла, мешала и не одного тренера этим погубила. Могли быть результаты гораздо лучше при Коусейро и Кучуке, если бы она воду не мутила и не мешала.
+7
0
+7
Спортс теряет хватку. К этому фрагменту интервью можно было прикрутить бомбический заголовок: "Смородской плевать на мнение болельщиков Локомотива". Такой потенциальный кликбэйт загублен 8(
+8
-2
+6
>Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я?

Ну вообще-то, почти все.
+6
-1
+5
Сомнительные заголовки??
Эти заголовки были в том числе из-за того как ОЮС работала с болельщиками.
Причем не только с Югом постоянно были конфликты, но и с Востока более 100 болельщикам закрывала вход на стадион
+7
-3
+4
Ответ San-Antonio
Но по факту при Кикнадзе результаты были, при Смородской вообще мрак и уныние.
Всем болельщикам плевать,что она говорит.Есть никто и звать никак
+4
0
+4
Болельщики опираются на то, что при тёте Оле тренеры менялись каждый год, с каждым тренером хорошо начинали и плохо заканчивали, в итоге - тренера в отставку, и всё заново. Пока руководство не поняло, что "может быть в консерватории что-то подправить надо" и выкинуло на мороз тётю Олю. В итоге - через 2 года Локо чемпионом стал.
+4
-1
+3
Ключевая фраза: "Мне плевать")
И это было честным отрывком в изложенной лжи.
+4
-1
+3
Ответ Celsius
"кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я?" Геркус, например, при котором чемпионами стали, что тебе не удалось.
хотя с Кучуком была близка) Во гонору то было бы от неё
+4
-1
+3
Ответ Вячеслав Лобачев
Ну хуже тебя был только Кикнадзе
Кикнадзе хотя бы после ухода не раздает интервью и не рассказывает, какой он великий, за что ему уважение. Эта почти 8 лет как ушла, а всё ещё продолжает
+3
-1
+2
Ответ Celsius
Нет, хуже всех был Плутник, именно он притащил Рангника в Локомотив, крышевал всю эту мошенническую банду, и успел довести Локо до 14 места, прежде чем его взашей выгнали.
Ну не надо про Рангника, все таки он здорово омолодил состав, покупал перспективных игроков. То что локо сейчас самая интересная команда с большим потенциалом - заложено им.
+4
-2
+2
Зачем она еще появляется в медиа пространстве? Забыли как страшный сон и идем дальше!
+3
-1
+2
Да тебе и на Локо было плевать
+4
-2
+2
ахахаха баба лучшая
+2
0
+2
шарфик-то куда дела?
+3
-1
+2
ку-ку, тётя. лучше отработал? да тот же Геркус!
+3
-2
+1
Ужасное не уважение к болельщикам. Которые видели результат её работы. Бездарь она.
+1
-1
0
Она еще и работала?
И что у неё записано в трудовой книжке?
+2
-2
0
Ответ sashka.loker
хотя с Кучуком была близка) Во гонору то было бы от неё
Близка, но не дотянулась, не знаю уж, к худу или к добру.
+2
-2
0
Никто. Хотим тетю Олю назад в Локомотив!
0
0
0
баба с возу, кобыле легче..
+1
-1
0
Ой, бабушка вылезла. Так на тебя тоже плевать. Кроме трепа, ноль.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий