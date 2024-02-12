Смородская о «Локо»: «Кто лучше меня отработал? Болельщики складывают мнение, опираясь на сомнительные заголовки – мне плевать, пусть думают что хотят»

Ольга Смородская оценила свою работу в качестве президента «Локомотива».

– Ваша главная ошибка, которую вы совершили в «Локомотиве»?

– Я не мыслю такими категориями. Когда за что-то берусь, стараюсь делать все по максимуму. На тот момент отработать в «Локомотиве» лучше я не могла. Да, были провалы, но это потому, что все ошибаются. Удачных решений было гораздо больше.

– Почему тогда большинство болельщиков считают период при вас темным временем для клуба?

– Если честно, мне плевать, почему они так думают. Болельщики читают прессу и складывают свое мнение, опираясь на какие-то сомнительные заголовки. Мне все равно, пусть думают что хотят.

Скажите, кто отработал на посту президента « » лучше, чем я? – сказала .

Смородская руководила «Локомотивом» с июля 2010-го по август 2016 года.

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