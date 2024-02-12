Смородская о «Локо»: «Кто лучше меня отработал? Болельщики складывают мнение, опираясь на сомнительные заголовки – мне плевать, пусть думают что хотят»
Ольга Смородская оценила свою работу в качестве президента «Локомотива».
– Ваша главная ошибка, которую вы совершили в «Локомотиве»?
– Я не мыслю такими категориями. Когда за что-то берусь, стараюсь делать все по максимуму. На тот момент отработать в «Локомотиве» лучше я не могла. Да, были провалы, но это потому, что все ошибаются. Удачных решений было гораздо больше.
– Почему тогда большинство болельщиков считают период при вас темным временем для клуба?
– Если честно, мне плевать, почему они так думают. Болельщики читают прессу и складывают свое мнение, опираясь на какие-то сомнительные заголовки. Мне все равно, пусть думают что хотят.
Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я? – сказала Смородская.
Смородская руководила «Локомотивом» с июля 2010-го по август 2016 года.
Ольга Смородская: «Геркус – ноль без палки. Пришел в «Локо» на отлаженную до последнего пункта машину»
Геркус, например, при котором чемпионами стали, что тебе не удалось.
Ну вообще-то, почти все.
Эти заголовки были в том числе из-за того как ОЮС работала с болельщиками.
Причем не только с Югом постоянно были конфликты, но и с Востока более 100 болельщикам закрывала вход на стадион
И это было честным отрывком в изложенной лжи.
И что у неё записано в трудовой книжке?