Ольга Смородская: «Наш футбол не прогрессирует. Я пока вижу только регресс»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская считает, что российский футбол регрессирует.

– Не считаю, что это самый интересный сезон за последние пять лет. С чего вы это взяли?

– Конкуренция. «Зенит» не уничтожил интригу к концу первого круга.

– Вы все места делите, а я смотрю на игру под названием «футбол». И я не вижу, что наш футбол прогрессирует. Я пока вижу только регресс, вот и все.

Конечно, интересные матчи тоже были и неожиданности. Это нормально, это спорт. Но все равно – регресс, – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.

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10 комментариев
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Кто у неё вью берет?унесите смартфон из дурки
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Иди бабк ори...
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А я регресс вижу как минимум 10 лет
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Тётя Оля , а Локо при вас прям в гору бежал ?
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В чем заключается регресс?

- В защите стали играть шире, в атаке уже - заключила Смородская.
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Хорошие сапоги, надо брать
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Откуда она смотрит на футбол? Кто вообще её приблизил в это направление? Ну я бы понял, красивая женщина, зацепилась nnым местом. Тут что?
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Не только видит, но и поучавствовала.
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Потому, что Ибричич не играет
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