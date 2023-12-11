Ольга Смородская: «Наш футбол не прогрессирует. Я пока вижу только регресс»

Ольга Смородская считает, что российский футбол регрессирует.

– Не считаю, что это самый интересный сезон за последние пять лет. С чего вы это взяли?

– Конкуренция. « » не уничтожил интригу к концу первого круга.

– Вы все места делите, а я смотрю на игру под названием «футбол». И я не вижу, что наш футбол прогрессирует. Я пока вижу только регресс, вот и все.

Конечно, интересные матчи тоже были и неожиданности. Это нормально, это спорт. Но все равно – регресс, – сказала бывший президент « » .

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