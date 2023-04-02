Смородская о падении уровня РПЛ: «У нас играли Это′О, Роберто Карлос, Вальбуэна, Диарра, Витцель, Халк. И кто сейчас?»

перечислила критерии падения уровня чемпионата России.

– Уровень чемпионата?

– Считаю, что упал. Скорости небольшие, идей мало. Сказался не только отъезд легионеров, но и непонятка вокруг футбола на протяжении многих лет.

А привело все к тому, что уровень чемпионата упал. Вспомните, кто играл в чемпионате: Это′О, , , Диарра, , .

И кто играет сейчас? Этих больших футболистов нужно было уметь сдержать. Надо было многому учиться, чтобы сдержать, например, Халка.

В предстоящем матче с «Зенитом» «Локомотиву» будет сложно, но не безнадежно. «Зенит» хорошо укомплектован и сыгран, – сказала экс-президент «Локомотива».