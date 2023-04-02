Смородская о падении уровня РПЛ: «У нас играли Это′О, Роберто Карлос, Вальбуэна, Диарра, Витцель, Халк. И кто сейчас?»

Теги Локомотив Зенит Матье Вальбуэна Лассана Диарра премьер-лига Россия Самюэль Это′О Роберто Карлос Динамо Москва Анжи Аксель Витцель Халк Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская перечислила критерии падения уровня чемпионата России.

– Уровень чемпионата?

– Считаю, что упал. Скорости небольшие, идей мало. Сказался не только отъезд легионеров, но и непонятка вокруг футбола на протяжении многих лет.

А привело все к тому, что уровень чемпионата упал. Вспомните, кто играл в чемпионате: Это′О, Роберто Карлос, Вальбуэна, Диарра, Витцель, Халк.

И кто играет сейчас? Этих больших футболистов нужно было уметь сдержать. Надо было многому учиться, чтобы сдержать, например, Халка.

В предстоящем матче с «Зенитом» «Локомотиву» будет сложно, но не безнадежно. «Зенит» хорошо укомплектован и сыгран, – сказала экс-президент «Локомотива».

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35 комментариев

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Voron
Ответ Ковид 07.10.52
А сейчас - лучший бомбардир марта гниющее дерево на букву Д....
Гниющее дерево ,это автор таких комментов
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Onion
Причем первые четверо ничего тут и не выиграли - вот насколько силен был росфутбол!)))
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Вячеслав Суворов
Ну а теперь бразильцы из второй лиги, желающие получить российский паспорт.
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Константин Михайлович
Ну как ты Диарра сдержала мы видели
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Voron
Это,О и Диарра,остальные просто крепкие середняки и не более того.
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МТБ
Ну, да. Так падать он начал года с 16, о чём регулярно и говорят люди.

Однако тогда и экономика была другая и санкций меньше, либо они вообще отсутствовали, плюс другая репутация страны. Но теперь Фалькао к ман точно не поедет
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помада Терезы
Почему Сапогова нет в ее списке?
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Bata
Ответ angry horse
Маркизио только кофе на заправках Газпрома пил, это вот Кришито играл😎
Как бы ни было, авторитет легенды в Европе и мире у него есть, даже если попивал кофе на заправках.
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AlKRD
Ответ angry horse
Маркизио только кофе на заправках Газпрома пил, это вот Кришито играл😎
Терри - легенда Спартака еще
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Valentin Grabenovsky
Ответ Александр Калачев
По-моему самый сильный чемп 11-12 был
переходный на полтора года самый интересный был
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ЕгориЙ
Ответ rigobersong
И что толку от них?:) Все знают, что самый сильный чемпионат был в середине 00х когда блистали Баба Адаму, Арман Траоре, Андре Бикей, Серж Бранко, Ларри Кингстон, Люк Зоа, Паскаль Менди, Баффур Гьян, Домани Ральф, Роман Монарев, Роман Адамов вот тогда брали Еврокубки, а эти звезды которые приехали заработать денег и уехать ничего не дали чемпионату:))
Армана Траоре в РПЛ не помню, только Ласина и Драмана Траоре. Про Домани Ральф тоже плохо помню такого.
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TheSportNik
Зарема давай заткни наконец то эту московскую блатную тетку, которая защищала с Ельциным Белый дом.
Эта Смородская наворовала денег и в ЦСКА и в Локомотива, но все мало и еще хочет вернуться и рот не закрывает.
Зарема вперед!!!
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Александр Калачев
Ответ Александр Калачев
По-моему самый сильный чемп 11-12 был
Ой 12-13
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ЕгориЙ
Ответ angry horse
Ни один из перечисленных тобой выше игроков не брал еврокубки, бгг😁
Он о другом. Что это были игроки РПЛ с кем играли игроки ЦСКА и Зенита, которые брали Кубок УЕФА и играли в ЛЧ. Так сказать уровень соперников по РПЛ.
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Александр Калачев
По-моему самый сильный чемп 11-12 был
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Vanek1411
Ответ rigobersong
И что толку от них?:) Все знают, что самый сильный чемпионат был в середине 00х когда блистали Баба Адаму, Арман Траоре, Андре Бикей, Серж Бранко, Ларри Кингстон, Люк Зоа, Паскаль Менди, Баффур Гьян, Домани Ральф, Роман Монарев, Роман Адамов вот тогда брали Еврокубки, а эти звезды которые приехали заработать денег и уехать ничего не дали чемпионату:))
Олдскулы свело. Прям эмблема телеканала "Спорт" сразу в углу экрана мысленно появилась.
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Alexevar Vitaliysson
Гений_ка
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Ilya_Panchenko
Ответ Великий Алонсо
Только Карлос уже приехал толстым и старым в Анжи, от прежнего Роберто Карлоса было только имя
Гаджиев перевел его в опорную зону и картины он не портил, даже забил несколько голов
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СИ
В нашем футболе теперь новый генсек, так что ждите ждите ждите, скоро появятся наши доморощенные уровня вами перечисленных
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Savvy Stranger
Ответ rigobersong
И что толку от них?:) Все знают, что самый сильный чемпионат был в середине 00х когда блистали Баба Адаму, Арман Траоре, Андре Бикей, Серж Бранко, Ларри Кингстон, Люк Зоа, Паскаль Менди, Баффур Гьян, Домани Ральф, Роман Монарев, Роман Адамов вот тогда брали Еврокубки, а эти звезды которые приехали заработать денег и уехать ничего не дали чемпионату:))
Все знают? Ты бредишь?
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angry horse
Ответ Bata
Ну как бы еще играли Манише, Данни, Маркизио, Кришито.
Маркизио только кофе на заправках Газпрома пил, это вот Кришито играл😎
+31
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Igorrr
Чтобы показать красочный футбол нужен Красножан. Он сможет договорится
0
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angry horse
Ответ rigobersong
И что толку от них?:) Все знают, что самый сильный чемпионат был в середине 00х когда блистали Баба Адаму, Арман Траоре, Андре Бикей, Серж Бранко, Ларри Кингстон, Люк Зоа, Паскаль Менди, Баффур Гьян, Домани Ральф, Роман Монарев, Роман Адамов вот тогда брали Еврокубки, а эти звезды которые приехали заработать денег и уехать ничего не дали чемпионату:))
Ни один из перечисленных тобой выше игроков не брал еврокубки, бгг😁
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Гамарджоба Генацвале
Их нужно было уметь не только сдержать, но и содержать!
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rigobersong
И что толку от них?:) Все знают, что самый сильный чемпионат был в середине 00х когда блистали Баба Адаму, Арман Траоре, Андре Бикей, Серж Бранко, Ларри Кингстон, Люк Зоа, Паскаль Менди, Баффур Гьян, Домани Ральф, Роман Монарев, Роман Адамов вот тогда брали Еврокубки, а эти звезды которые приехали заработать денег и уехать ничего не дали чемпионату:))
+10
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